Nimlas perustaa uuden sähköalan yrityksen Keski-Suomeen yhdessä yrittäjän kanssa

PrimeTec palvelee yrityksiä, kiinteistönomistajia, teollisuutta, julkista sektoria ja taloyhtiöitä Jyväskylässä ja muualla Keski-Suomessa. Yritys tarjoaa sähköhuoltoa ja kunnossapitoa, sähköurakointia ja -asennuksia sekä käytönjohtajapalveluita S1-pätevyydellä.

Hämäläisellä on pitkä kokemus sähköalalta ja vahvat verkostot Keski-Suomessa. Oman yrityksen perustaminen oli ollut mielessä jo pitkään, ja nyt aika tuntui oikealta yrittäjyydelle.

– Ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Tämä oli minulle kiehtova malli lähteä yrittäjäksi. Olen tehnyt pitkän uran sähköalalla ja tunnen Keski-Suomen asiakkaat ja toimintaympäristön. Yrittäjänä haluan olla lähellä asiakasta ja käyttää aikani siihen, mikä on liiketoiminnan kannalta olennaista. Nimlaksen laaja verkosto ja suuren toimijan tuoma selkänoja antavat hyvät lähtökohdat rakentaa ja kasvattaa uutta yritystä, Hämäläinen sanoo.

Tavoitteena kasvaa ja työllistää Keski-Suomessa

PrimeTecin tavoitteena on kasvaa merkittäväksi talotekniikan toimijaksi Keski-Suomessa. Ensimmäisiä sähköalan ammattilaisia haetaan mukaan jo toiminnan käynnistyessä.

– Tavoitteena on rakentaa PrimeTecistä kannattava ja kasvava yritys sekä hyvä ja turvallinen työpaikka. Etsimme osaavia sähköalan ammattilaisia, joilla on hyvä palveluasenne ja halu lähteä rakentamaan kanssamme uutta. Haluamme kasvaa hallitusti asiakkaiden tarpeiden mukana, Hämäläinen kertoo.

PrimeTec voi tarjota asiakkailleen oman osaamisensa lisäksi muiden Nimlas-yhtiöiden palveluita esimerkiksi LVI-palveluista automaatioon ja paloturvallisuuteen.

Vaihtoehtoinen väylä yrittäjyyteen

Nimlas on tähän asti kasvanut Suomessa sekä nykyisten yhtiöidensä kautta että yritysostoin. Nyt yrityksiä voidaan myös perustaa alusta lähtien yhdessä yrittäjien kanssa. PrimeTec on ensimmäinen näin perustettu yritys.

Nimlaksen Väli-Suomen liiketoiminnasta vastaavan Mikko Sahikallion mukaan yrittäjä saa oman yrityksen rakentamiseen ympärilleen valmiin verkoston ja konsernin tuen.

– Yrittäjä johtaa omaa yritystään ja vastaa sen liiketoiminnasta ja asiakkuuksista. Nimlas tukee yrittäjää esimerkiksi taloudessa, henkilöstöasioissa ja muissa tukitoiminnoissa, ja ympärillä on muiden paikallisten yhtiöiden verkosto. Näin yrittäjä voi keskittyä asiakkaisiin, henkilöstöön ja oman yrityksensä kasvattamiseen, Sahikallio sanoo.

Nimlas kasvaa Suomessa usealla tavalla

Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppisen mukaan uusi tapa perustaa yrityksiä tukee Nimlaksen kasvutavoitteita.

– Tavoitteenamme on kasvattaa Nimlaksen liikevaihto Suomessa noin 800 miljoonaan euroon vuoteen 2031 mennessä. Siihen tarvitsemme nykyisten yhtiöidemme kasvua ja yritysostoja, mutta myös uusia tapoja rakentaa liiketoimintaa. PrimeTec on ensimmäinen yhdessä yrittäjän kanssa alusta lähtien perustamamme yritys ja meille tärkeä avaus, Koppinen sanoo.

Nimlas on tänä vuonna jatkanut kasvuaan Suomessa yritysostoin. Toteutettujen ja sovittujen yrityskauppojen kohteena olevien yhtiöiden liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 Nimlas Finlandin pro forma -liikevaihto oli 334 miljoonaa euroa. Konserni työllistää Suomessa lähes 2 000 teknisten palveluiden ammattilaista.