Huuhkajien maanantain Teams-infossa Jukkola ja Suhonen
21.9.2026 09:01:32 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa UEFA Nations Leaguen C-liigassa San Marinon, Valko-Venäjän ja Albanian.
Huuhkajat kokoontuu maanantaina Italiassa, jossa joukkue valmistautuu lauantaina San Marinoa vastaan pelattavaan Nations Leaguen avausotteluun.
Joukkue järjestää maanantaina Suomen aikaa kello 18.00 Teams-infon, jossa haastateltavissa ovat laitahyökkääjä Oiva Jukkola ja keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen.
Huuhkajat järjestää viikon aikana Teams-infoja sekä mediatilaisuuksia Italiaan matkustaneille median edustajille. Alta löydät Huuhkajien San Marino -ottelua edeltävän mediaohjelman. Joukkueen mediaohjelmasta Helsingissä ja Budapestissa tiedotetaan myöhemmin.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajien mediaohjelma 21.–26.9.2026
Ajat paikallista aikaa, suluissa tarvittaessa Suomen aikaa
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.
Maanantai 21.9.
17.00 (Suomen aikaa 18.00) Teams-info
Oiva Jukkola, Anssi Suhonen
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Tiistai 22.9.
15.00 (Suomen aikaa 16.00) Teams-info
2 pelaajaa
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Keskiviikko 23.9.
15.00 (Suomen aikaa 16.00) Teams-info
2 pelaajaa
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Torstai 24.9.
11.30 Joukkueen harjoitus, Santa Monica
Avoin medialle ensimmäiset 30 minuuttia
14.30 Joukkueen mediatilaisuus, Riccione
16.00 (Suomen aikaa 17.00) Teams-info
Valmennuksen edustaja ja pelaaja
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Perjantai 25.9.
11.30 Kansainvälinen lehdistötilaisuus, San Marino Stadium
12.30 Joukkueen harjoitus, San Marino Stadium
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Joukkueen mediatilaisuus, Riccione
Lauantai 26.9.
18.00 (Suomen aikaa 19.00) San Marino – Suomi, San Marino Stadium, Serravalle
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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