LYOS Glow Job – syksyn uusi hittimeikki?
21.9.2026 14:34:21 EEST | eLuotsi Finland Oy | Tiedote
Yksi tuote, monta tapaa hehkua. Twistben kehittämä LYOS-luonnonkosmetiikkasarja täydentyy uudella Glow Job 3-in-1 -highlighterilla, jota voi käyttää perinteisen highlighterin tapaan, luomivärinä tai meikkivoiteeseen sekoitettuna tuomaan koko kasvoille valoa. Lisäksi se auttaa luonnonkosmetiikan meikkipohjaa pysymään paremmin ja hoitaa ihoa ihonhoitotuotteista tutuilla raaka-aineilla.
LYOS Glow Job on meikkipussin monipuolisin tuote
Glow Job tuo kasvoille kauniin hehkun ilman glitteriä tai raskasta meikkikerrosta. Nestemäisen highlighterin kevyessä koostumuksessa olevat hohtavat mineraalipigmentit heijastavat valoa ja saavat ihon näyttämään heleältä ja valoisalta. Tuotetta voi kerrostaa sen mukaan, kuinka voimakkaan hehkun iholle haluaa.
Glow Jobissa yhdistyvät monikäyttöisyys, helppokäyttöisyys ja hoitava koostumus.
Se sopii myös niille, joille meikkaaminen ei ole niin tuttua. Sitä voi käyttää sellaisenaan paljaalla iholla tai osana muuta meikkiä, eikä kauniin lopputuloksen saaminen vaadi erityisiä meikkaustaitoja. Glow Job mukautuu niin nopeaan arkimeikkiin kuin näyttävämpäänkin lopputulokseen.
Glow Job erottuu tavallisesta highlighterista monipuolisuudellaan, sillä sitä voi käyttää kolmella eri tavalla osana meikkiä:
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Poskipäille ja kasvojen korkeimpiin kohtiin taputeltuna Glow Job toimii perinteisen highlighterin tavoin ja tuo valoa juuri sinne, missä sitä kaivataan.
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Luomille levitettynä se toimii hohtavana silmämeikkinä joko sellaisenaan tai muun silmämeikin viimeistelyssä.
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Kun pienen määrän tuotetta sekoittaa meikkivoiteeseen tai BB- tai CC-voiteeseen, heleä ja luonnollinen hehku leviää koko kasvoille. Samalla Glow Job auttaa meikkipohjaa pysymään paremmin.
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Highlighterilla voi myös korostaa pienempiä alueita. Silmien sisänurkkiin taputeltuna Glow Job tuo katseeseen valoa ja raikkautta – vähän kuin pari ylimääräistä tuntia unta, mutta huomattavasti nopeammin.
“Suunnittelimme Glow Jobin olemaan meikkipussin monipuolisin tuote, jota jokainen osaa käyttää! Glow Job on highlighter, luomiväri ja hehkutipat yhdessä tuubissa - se hoitaa ihoa, toimii meikkituotteena ja auttaa meikkiä pysymään paremmin! Mistä muusta meikistä voi sanoa samaa?” toteaa LYOS:in toinen perustaja Veera Brückler.
Meikki, joka myös hoitaa
Glow Job on kehitetty ihonhoidon asiantuntijoiden näkökulmasta, joten huomiota on kiinnitetty myös siihen, miltä meikki tuntuu iholla ja millaisia raaka-aineita se sisältää. Hohtavien mineraalipigmenttien lisäksi siinä on kosteutta sitovaa glyseriiniä, ihoa pehmentäviä kasviöljyjä, skvaleenia ja antioksidanttista E-vitamiinia. Beta-sitosteroli puolestaan auttaa ylläpitämään ihon suojakerroksen hyvinvointia ja rauhoittamaan herkkyyteen taipuvaista ihoa.
Kevyt koostumus häivyttyy helposti eikä jätä meikkipohjaa rasvaisen tuntuiseksi. Nestemäinen highlighter ei myöskään korosta ihon kuivuutta tai juonteita, joten se sopii hyvin myös kuivalle ja aikuiselle iholle.
Glow Job tekee meikkaamisesta hauskaa ja helppoa
Glow Job on suunniteltu tuomaan hymy huulille ja hehkua kasvoille. Se sopii kaikille, jotka haluavat kokeilla, leikitellä ja pitää hauskaa meikin kanssa riippumatta siitä, kuinka kokenut meikkaaja on. Glow Jobin kanssa saa kokeilla rohkeasti ja löytää juuri itselle sopivat tavat käyttää tuotetta.
Levitys onnistuu sormin, siveltimellä tai kostealla meikkisienellä, ja kevyt koostumus on helppo häivyttää iholle. Pieni määrä tuo hienovaraisen hehkun, ja kerrostamalla lopputuloksesta saa halutessaan näyttävämmän. Glow Jobin kanssa ei ole yhtä oikeaa tapaa meikata.
LYOS Glow Job 3-in-1
- Nestemäinen 3-in-1-highlighter
- Käytetään highlighterina, luomilla tai meikkivoiteeseen sekoitettuna
- Tuo kasvoille hehkua ilman näkyvää glitteriä
- Kevyt, helposti häivytettävä ja kerrostettava koostumus
- Sisältää muun muassa glyseriiniä, kasviöljyjä, skvaleenia ja E-vitamiinia
- Sopii eri-ikäisille, myös kuivalle, pintakuivalle ja herkälle iholle
- Vegaaninen, hajusteeton ja muoviton koostumus
- Ei sisällä ihoa, kehoa tai ympäristöä kuormittavia raaka-aineita
Haluaisitko kokeilla Glow Jobia?
Toimittajat ja sisällöntuottajat voivat pyytää LYOS Glow Jobin testiin juttua, tuotetestiä tai muuta mediasisältöä varten osoitteesta siiri@twistbe.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veera BrücklerIhonhoidon asiantuntija, Twistbe perustajaTwistbe OyPuh:0401969606veera@twistbe.fi
Kati PartanenIhonhoidon asiantuntija, Twistbe perustajaTwistbe OyPuh:0401969602kati@twistbe.fi
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Tietoa LYOS-sarjasta
LYOS eli Love Your Own Skin on Twistben oma, ihonhoidon asiantuntijoiden kehittämä luonnonkosmetiikkasarja. Sarjan lähtökohtana on tehdä ihonhoidosta yksinkertaista ja helppoa ilman monimutkaisia hoitorutiineja. LYOS ihonhoitotuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. LYOS sarjan meikkituotteet Ranskassa.
LYOS Glow Job on jo nyt saanut tunnettuutta Suomen ulkopuolella, sillä se pyydettiin mukaan isoon eurooppalaiseen beauty-boxiin!
LYOS Glow Job lanseerataan 1.10.2026 ja tulee Suomessa ensimmäisenä myyntiin Twistben ja Ruohonjuuren valikoimiin.
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