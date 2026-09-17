Kirjailija Sofi Oksanen Martti J. Kari -muistoluennon puhujaksi

Jyväskylän yliopiston toisen Martti J. Kari -muistoluennon puhujaksi on lupautunut kirjailija Sofi Oksanen.

Luentosarja kunnioittaa Martti J. Karin (1960-2023) uraa Puolustusvoimissa, erityisesti sotilastiedustelussa, ja akateemista uraa Jyväskylän yliopistossa. Luentosarjan tavoitteena on jatkaa Karin aloittamaa turvallisuuteen ja geopolitiikkaan liittyvän ymmärryksen jakamista yhteiskunnassamme.

Sofi Oksanen on Finlandia- ja Runeberg-palkinnoilla huomioitu kirjailija, näytelmäkirjailija ja kolumnisti, joka on käsitellyt teoksissaan mm. Viron ja Itä-Euroopan lähihistoriaa, neuvostovallan perintöä ja sananvapautta. Oksanen eli nuoruusvuotensa Jyväskylässä ja on opiskellut Jyväskylän yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Teatterikorkeakoulussa.

Tilaisuuden juontaa yliopistolehtori Mikko Hiljanen ja siinä kuullaan myös yliopistonlehtori Hilkka Grahnin puheenvuoro "Kognitiivinen turvallisuus muuttuvassa maailmassa". Martti J. Karista, hänen taustastaan ja urastaan kertoo Karin pitkäaikainen kollega ja ystävä Jyrki Isokangas. Musiikista huolehtii Ilmavoimien soittokunta.

Martti J. Kari toimi Jyväskylän yliopistossa turvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessorina. Hän oli keskeinen alansa opetuksen ja tutkimuksen kehittäjä sekä myös aktiivinen kolumnisti ja asiantuntija, joka kuvasi kansantajuisesti Venäjän turvallisuusajattelua ja historiallisia vaikuttimia sekä muita itäsuhteiden kysymyksiä.



Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Maanpuolustuksen kannatussäätiö tukee tilaisuutta.

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustonen, puh. 050 564 9022, anu.mustonen@jyu.fi

Vanhempi yliopistonlehtori Panu Moilanen, panu.moilanen@jyu.fi