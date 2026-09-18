Keusote kutsuu asukkaat mukaan tulevaisuuden palvelujen verkoston suunnitteluun
21.9.2026 09:04:25 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote kerää syksyn aikana asukkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden verkostosta. Asukasiltojen lisäksi asukkaat voivat nyt kertoa näkemyksensä kaikille avoimessa asukaskyselyssä.
Keusote suunnittelee, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa kehitetään tulevaisuudessa. Valmistelussa tarkastellaan kokonaisuutena sitä, miten palvelut voidaan järjestää asukkaille saavutettavasti ja toimivasti eri puolilla Keski-Uuttamaata.
Asukkaiden kokemukset ja näkemykset ovat yksi osa valmistelussa tarvittavaa tietoa. Niitä kerätään nyt sekä eri puolilla aluetta järjestettävissä asukasilloissa että asukaskyselyllä.
– Haluamme kuulla mahdollisimman laajasti, mikä asukkaille on tärkeää palvelujen saavutettavuudessa ja millaiset tavat asioida toimivat heidän arjessaan. Asukasillat tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun, ja kyselyllä näkemyksensä voi tuoda esiin myös silloin, kun tilaisuuteen osallistuminen ei ole mahdollista, sanoo hyvinvointialuetta johtava ja tapahtumia luotsaava Raija Kontio.
Kyselyllä tietoa asukkaiden tarpeista
Asukaskyselyssä selvitetään asukkaiden näkemyksiä palvelujen verkostosta, palvelujen saavutettavuudesta ja erilaisista asiointitavoista. Lisäksi vastaaja voi kertoa omin sanoin, mihin Keusoten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota palvelujen kehittämisessä.
Kyselyssä kerätään myös taustatietoa vastaajien ikäryhmästä ja asuinkunnasta.
Kyselyn avulla kerätään tietoa siitä, mitkä asiat ovat asukkaille tärkeitä ja millaisia tarpeita eri puolilla Keski-Uuttamaata on.
Kysely on avoinna 21.9. - 4.10. ja kyselyn paperiversioon voi vastata myös seuraavissa toimipisteissämme 23.9. alkaen: Hyvinkään sote-keskus, Järvenpään sote-keskus, Mäntsälän sote-keskus, Nurmijärven sote-keskus, Pornaisten sote-yksikkö ja Tuusulan sote-keskus.
Asukasillat tuovat keskustelun eri puolille Keski-Uuttamaata
Keusote järjestää jokaisessa kunnassa asukasillan, joissa keskustellaan palvelujen verkoston kehittämisestä yhdessä asukkaiden kanssa. Tilaisuuksissa asukkailla on mahdollisuus kuulla valmistelusta, esittää kysymyksiä sekä tuoda esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan.
Asukasillat järjestetään:
-
Järvenpään asukasilta to 17.9. klo 17.00–18.00, Cooperin kulma, Myllytie 11, C-ovi sisäpiha, Järvenpää
-
Hyvinkään asukasilta ke 23.9. klo 17.00–18.00, Kipinä-lukio, Kenkätehtaankatu 1, Hyvinkää
-
Nurmijärven asukasilta ma 28.9. klo 17.00–18.00, Monitoimitalo Monikko, Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala
-
Tuusulan asukasilta ke 30.9. klo 17.00–18.00, Rykmentin Talo, Rykmentin sali, Rykmentintie 48, Tuusula
-
Pornaisten asukasilta ke 7.10. klo 17.00–18.00, Pornaisten kunnantalo, valtuustosali, Kirkkotie 176, Pornainen
-
Mäntsälän asukasilta ma 19.10. klo 17.00–1800, paikka tarkentuu
Asukkaiden näkemykset viedään osaksi valmistelua
Asukkaiden näkemykset ovat yksi palvelujen verkoston suunnittelussa huomioon otettavista näkökulmista. Valmistelussa arvioidaan kokonaisuutena myös esimerkiksi palvelujen tarvetta ja saavutettavuutta, henkilöstön saatavuutta, käytössä olevia tiloja sekä toiminnan ja talouden edellytyksiä.
Kyselyn tuloksista ja asukasiltojen keskeisistä havainnoista viestitään niiden päätyttyä. Samalla kerrotaan, miten asukkailta saatua tietoa hyödynnetään palvelujen verkon jatkovalmistelussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Kristiina Kariniemi-ÖrmäläKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, palvelujohtajaPuh:050 497 2558kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keusoten aluehallitus kokoontuu 22.9.202618.9.2026 15:23:36 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 22.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa laskutus- ja perintäohjeen muutoksia ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä.
Keusote avasi uuden matalan kynnyksen chatin mielenterveys- ja päihdehuoliin15.9.2026 09:00:56 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) uudesta chatista saa matalan kynnyksen apua, jos on huoli mielenterveydestä, jaksamisesta tai päihteiden käytöstä. OmaKeusote-sovellukseen avattu Mielenterveys- tai päihdehuoli -chat on tarkoitettu täysi-ikäisille Keusoten alueen asukkaille.
Keusote ja Nurmijärven kunta sopuun Klaukkalan terveysaseman vuokrasopimuksesta11.9.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Nurmijärven kunta ovat 11.9.2026 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan hyvinvointialue peruu vuokrasopimuksen purkamisilmoituksen. Vastineeksi kunta sitoutuu tekemään Klaukkalan terveysasemalla tulipalon jälkeiset kunnostustoimet ja välittömästi tehtäväksi luokitellut korjaukset.
Keusoten tulos jää talousarviota heikommaksi, mutta säilyy ylijäämäisenä9.9.2026 14:16:32 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli 8.9.2026 kokouksessaan tammi–kesäkuun osavuosikatsausta ja esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 talousarvion muuttamista. Alkuvuoden aikana toiminnan keskiössä ovat olleet palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen, talouden tasapainottaminen sekä palvelujärjestelmän määrätietoinen uudistaminen. Talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen tiukkaa taloudenpitoa ja toiminnan uudistamista.
Tarvitsetko hoitajan tai lääkärin apua? Omatiimi auttaa9.9.2026 11:06:17 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) hoitajan ja lääkärin vastaanotot jouduttiin siirtämään Klaukkalassa sijaitsevasta Nurmijärven sote-yksiköstä väliaikaisesti Nurmijärven kirkonkylälle. Väistötiloihin siirryttiin kesällä tapahtuneen tulipalon takia. Vaikka palvelut on siirretty väliaikaisesti toiseen toimipisteeseen, klaukkalalaisten omatiimit palvelevat sekä puhelimitse että vastaanotoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme