Keusote kutsuu asukkaat mukaan tulevaisuuden palvelujen verkoston suunnitteluun

Keusote suunnittelee, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa kehitetään tulevaisuudessa. Valmistelussa tarkastellaan kokonaisuutena sitä, miten palvelut voidaan järjestää asukkaille saavutettavasti ja toimivasti eri puolilla Keski-Uuttamaata.

Asukkaiden kokemukset ja näkemykset ovat yksi osa valmistelussa tarvittavaa tietoa. Niitä kerätään nyt sekä eri puolilla aluetta järjestettävissä asukasilloissa että asukaskyselyllä.

– Haluamme kuulla mahdollisimman laajasti, mikä asukkaille on tärkeää palvelujen saavutettavuudessa ja millaiset tavat asioida toimivat heidän arjessaan. Asukasillat tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun, ja kyselyllä näkemyksensä voi tuoda esiin myös silloin, kun tilaisuuteen osallistuminen ei ole mahdollista, sanoo hyvinvointialuetta johtava ja tapahtumia luotsaava Raija Kontio.

Kyselyllä tietoa asukkaiden tarpeista

Asukaskyselyssä selvitetään asukkaiden näkemyksiä palvelujen verkostosta, palvelujen saavutettavuudesta ja erilaisista asiointitavoista. Lisäksi vastaaja voi kertoa omin sanoin, mihin Keusoten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota palvelujen kehittämisessä.

Kyselyssä kerätään myös taustatietoa vastaajien ikäryhmästä ja asuinkunnasta.

Kyselyn avulla kerätään tietoa siitä, mitkä asiat ovat asukkaille tärkeitä ja millaisia tarpeita eri puolilla Keski-Uuttamaata on.

Kysely on avoinna 21.9. - 4.10. ja kyselyn paperiversioon voi vastata myös seuraavissa toimipisteissämme 23.9. alkaen: Hyvinkään sote-keskus, Järvenpään sote-keskus, Mäntsälän sote-keskus, Nurmijärven sote-keskus, Pornaisten sote-yksikkö ja Tuusulan sote-keskus.

Asukasillat tuovat keskustelun eri puolille Keski-Uuttamaata

Keusote järjestää jokaisessa kunnassa asukasillan, joissa keskustellaan palvelujen verkoston kehittämisestä yhdessä asukkaiden kanssa. Tilaisuuksissa asukkailla on mahdollisuus kuulla valmistelusta, esittää kysymyksiä sekä tuoda esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan.

Asukasillat järjestetään:

Järvenpään asukasilta to 17.9. klo 17.00–18.00, Cooperin kulma, Myllytie 11, C-ovi sisäpiha, Järvenpää

Hyvinkään asukasilta ke 23.9. klo 17.00–18.00, Kipinä-lukio, Kenkätehtaankatu 1, Hyvinkää

Nurmijärven asukasilta ma 28.9. klo 17.00–18.00, Monitoimitalo Monikko, Monikkosali, Kuntotie 7, Klaukkala

Tuusulan asukasilta ke 30.9. klo 17.00–18.00, Rykmentin Talo, Rykmentin sali, Rykmentintie 48, Tuusula

Pornaisten asukasilta ke 7.10. klo 17.00–18.00, Pornaisten kunnantalo, valtuustosali, Kirkkotie 176, Pornainen

Mäntsälän asukasilta ma 19.10. klo 17.00–1800, paikka tarkentuu

Asukkaiden näkemykset viedään osaksi valmistelua

Asukkaiden näkemykset ovat yksi palvelujen verkoston suunnittelussa huomioon otettavista näkökulmista. Valmistelussa arvioidaan kokonaisuutena myös esimerkiksi palvelujen tarvetta ja saavutettavuutta, henkilöstön saatavuutta, käytössä olevia tiloja sekä toiminnan ja talouden edellytyksiä.

Kyselyn tuloksista ja asukasiltojen keskeisistä havainnoista viestitään niiden päätyttyä. Samalla kerrotaan, miten asukkailta saatua tietoa hyödynnetään palvelujen verkon jatkovalmistelussa.