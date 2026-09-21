SDP:n Kvarnström: Hallituksen uudet aborttimaksut ovat erittäin ongelmallisia
21.9.2026 09:15:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) arvostelee hallituksen esitystä uusista aborttiin liittyvistä asiakasmaksuista. Svenska Ylen mukaan lääketieteellisistä syistä tehtävät abortit olisivat maksuttomia. Omasta pyynnöstä tehtäviin abortteihin voisi sen sijaan liittyä uusi, noin 257 euron maksu leikkauksista ja toimenpiteistä.
– Tämä on erittäin ongelmallista ja surullista. Aikana, jolloin aborttioikeuden suojaa olisi hyviä perusteita vahvistaa, myös perustuslaissa, hallitus vie kehitystä sen sijaan askeleen taaksepäin konservatiiviseen suuntaan, Kvarnström sanoo.
Kvarnströmin mukaan aborttien jakaminen eri perusteiden mukaan on ongelmallista, ja uudet maksut uhkaavat heikentää abortin saatavuutta.
– Abortin saamista ei pidä vaikeuttaa uusilla taloudellisilla kynnyksillä. On myös erikoista, että maksun suuruus riippuisi siitä, miksi henkilö tarvitsee abortin. Lisäksi on vaikea ymmärtää, miten hallituksen arvoliberaalit puolueet voivat hyväksyä tällaisen kompromissin, Kvarnström sanoo.
Kvarnström kytkee kysymyksen hallituksen laajempiin talouspoliittisiin valintoihin.
– Hallitus korottaa hoitoa tarvitsevien ihmisten maksuja ja päättää samaan aikaan alentaa yhteisöveroa. Me sosialidemokraatit olisimme priorisoineet toisin. Hallituksen pitäisi korjata esityksensä ja luopua uusista aborttimaksuista, Kvarnström sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
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