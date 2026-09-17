Oulun ja Kempeleen kiirevastaanotoilla käyttöön ajanvaraus

Tähän asti asiakkaat ovat jonottaneet Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoille saapumisjärjestyksessä. Kiirevastaanotoilla asiakkaat on luokiteltu hoidon tarpeen arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestykseen.

Asiakkaat voivat edelleen tulla kiirevastaanotolle myös ilman ajanvarausta, mutta Pohde suosittelee ajan varaamista etukäteen ennen paikalle saapumista. Jos samalle päivälle ei ole vapaita aikoja, terveydenhuollon ammattilainen antaa ohjausta asian hoitamiseen.

Aika varataan soittamalla oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton numeroon tai ottamalla yhteyttä Digitaalisen sote-keskuksen chatissa. Asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, ja ohjataan sen perusteella hoitoon.

Jos asiakas ei saa etukäteen yhteyttä sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolle ja on tarve kiireelliselle hoidolle, vastaanotolle voi tulla myös ilman ajanvarausta.

– Toivomme kuitenkin, että asiakas ottaa ensin yhteyttä vastaanotolle joko soittamalla tai chatissa. Näin asiakkaalle voidaan varata aika tilanteen mukaan eikä asiakkaan tarvitse jonottaa ja odottaa vuoroaan paikan päällä, sanoo terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen ylilääkäri Jussi Piuva.

Muutoksen tavoitteena on vähentää jonottamista ja ohjata asiakas hoitoon oikeaan paikkaan entistä sujuvammin.

Oulun sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanottojen jonotilanteen on voinut selvittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen verkkosivuilta. Nyt jonotietoja ei enää tarvita, joten ne on poistettu. Muissa Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa kiirevastaanottojen jonotietoja ei ole ollut näkyvissä ollenkaan.

Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten yhteystiedot.