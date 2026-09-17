Oulun ja Kempeleen kiirevastaanotoilla käyttöön ajanvaraus
21.9.2026 09:26:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää kiireellisen hoidon palveluja Oulussa ja Kempeleessä ja suosittelee, että asiakas varaa jatkossa arkena päivällä ajan kiirevastaanotolle etukäteen.
Tähän asti asiakkaat ovat jonottaneet Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoille saapumisjärjestyksessä. Kiirevastaanotoilla asiakkaat on luokiteltu hoidon tarpeen arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestykseen.
Asiakkaat voivat edelleen tulla kiirevastaanotolle myös ilman ajanvarausta, mutta Pohde suosittelee ajan varaamista etukäteen ennen paikalle saapumista. Jos samalle päivälle ei ole vapaita aikoja, terveydenhuollon ammattilainen antaa ohjausta asian hoitamiseen.
Aika varataan soittamalla oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton numeroon tai ottamalla yhteyttä Digitaalisen sote-keskuksen chatissa. Asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, ja ohjataan sen perusteella hoitoon.
Jos asiakas ei saa etukäteen yhteyttä sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolle ja on tarve kiireelliselle hoidolle, vastaanotolle voi tulla myös ilman ajanvarausta.
– Toivomme kuitenkin, että asiakas ottaa ensin yhteyttä vastaanotolle joko soittamalla tai chatissa. Näin asiakkaalle voidaan varata aika tilanteen mukaan eikä asiakkaan tarvitse jonottaa ja odottaa vuoroaan paikan päällä, sanoo terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen ylilääkäri Jussi Piuva.
Muutoksen tavoitteena on vähentää jonottamista ja ohjata asiakas hoitoon oikeaan paikkaan entistä sujuvammin.
Oulun sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanottojen jonotilanteen on voinut selvittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen verkkosivuilta. Nyt jonotietoja ei enää tarvita, joten ne on poistettu. Muissa Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa kiirevastaanottojen jonotietoja ei ole ollut näkyvissä ollenkaan.
Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten yhteystiedot.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi PiuvaYlilääkäriTerveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tavoitettavissa 27. heinäkuuta 2026 alkaen.
Päivi HarjuPalvelualuejohtaja, vastaanotto ja infektioiden torjunta, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 703 6422paivi.harju@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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