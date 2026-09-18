Kulttuuripankki avaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisille uusia työmahdollisuuksia

Kulttuuripankin kautta ammattilaiset voivat esitellä osaamistaan, tuotteistaa palveluitaan ja tavoittaa uusia asiakkaita. Samalla palveluiden tilaajat löytävät esiintyjiä, työpajoja tai tapahtuma-ammattilaisia tilaisuuksiinsa omalta alueeltaan ja maakuntarajojen yli.

– Kulttuuripankki auttaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisia tekemään osaamistaan näkyväksi. Haluamme madaltaa kynnystä löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä tukea samalla palveluiden tuotteistamista ja yrittäjyysosaamista, kertoo Kulttuuripankin valtakunnallinen koordinaattori Eerika Lehtinen.

Taustalla poikkeuksellisen laaja alueellinen yhteistyö

Espoossa on edistetty Kulttuuripankin käyttöä ja tunnettuutta vuoden 2026 alusta lähtien.

– Kulttuuripankki on kädenojennus taide- ja kulttuuriammattilaisille. Oman osaamisen esilletuonti ja markkinointi vie paljon aikaa ja resursseja. Me kaupunkina haluamme auttaa tekijöitä näkymään laajemmin ja synnyttämään uudenlaisia työmahdollisuuksia. Olemme apuna viestimässä Kulttuuripankista ja sieltä löytyvistä upeista palveluista ja taidesisällöistä, toteaa Espoon ja Helsingin alueen projektisuunnittelija ja moderaattori Salla Vallius.

Kun tilaajat löytävät alueelta sopivia tekijöitä ja sisältöjä helposti, taide- ja kulttuuriammattilaisten osaaminen voi tulla osaksi yhä useampien espoolaisten arkea, yhteisöjä ja tapahtumia. Tilaajia voivat olla niin yksityishenkilöt kuin kunnat, oppilaitokset, hyvinvointialueet, yhdistykset, yritykset ja muut organisaatiot.

Sekä taiteen ja kulttuurin tekijät että tilaajat voivat rekisteröityä Kulttuuripankin käyttäjiksi maksutta.

Verkkopalvelu löytyy osoitteesta: kulttuuripankki.fi

Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.