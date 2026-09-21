SDP EDUSKUNTA

SDP:n Haatainen: Naisten oikeudet eivät saa olla kompromissien kohde – hallituksen ei pidä ottaa takapakkia aborttioikeudessa

21.9.2026 09:53:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Yle Svenska uutisoi tänään, että hallituksen uudet terveydenhuollon asiakasmaksut koskevat myös abortteja. Noin 257 euron maksu koskisi omasta pyynnöstä tehtäviä abortteja, kun taas lääketieteellisistä syistä tehtävät abortit olisivat maksuttomina. Uusi maksu uhkaa moninkertaistaa raskauden keskeytyksen hinnan ja vaikeuttaa niiden tekemistä. 

JP Flander / SDP

- Naisen mahdollisuus tehdä abortti omasta pyynnöstä on keskeinen ihmisoikeus. On järkyttävää, että hallituksessa ollaan valmiita käymään vaihtokauppaa näin elintärkeällä asialla. Erityisesti ihmettelen sitä, että kokoomus ja RKP hyväksyvät tämän, SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja Tuula Haatainen sanoo.

- Maailmalla aborttioikeuden rajaaminen on ollut yksi keskeinen väline, jolla ihmisoikeuksia on kavennettu ja joka on merkinnyt myös laajempaa takapakkia tasa-arvo- ja demokratiakehityksessä. Siksi hallituksen valmius tehdä kauppaa naisten itsemääräämisoikeudella on kylmäävä. Naisilla pitää olla oikeus päättää omasta kehostaan ja elämästään, Haatainen kertoo.  

- Naisten oikeuksien ei pidä olla kompromissien väline. Ikävä kyllä nykyhallituksen Suomessa niistä on tullut sitä. Suomen on seistävä etulinjassa puolustamassa aborttioikeutta. Tämä ei onnistu, jos samaan aikaan kotimaassa tehdään toimia, joilla heikennetään naisten henkilökohtaisia päätöksiä. Suomessa ei pidä vaikeuttaa omasta pyynnöstä tehtäviä abortteja, Haatainen painottaa.

Avainsanat

aborttisote

Yhteyshenkilöt

Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Puh:09 432 3026

Kuvat

JP Flander
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Puhemiesneuvoston toiminta johtaa yhteisten pelisääntöjen horjumiseen18.9.2026 13:48:43 EEST | Tiedote

Eduskunnan puhemiesneuvostossa päätettiin eilen esittää eduskunnalle, että kaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa siirrettiin kahden muun valiokunnan päävastuulle. Hallituspuolueet tekivät esityksen, että työeläkejärjestelmää koskevat muutokset tehtäisi ainoastaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Lisäksi hallituspuolueet tekivät esityksen, että tupakkalain muutokset tehtäisi ympäristövaliokunnassa, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta antaisivat lausunnot. Asiat ratkaistiin äänestämällä. Täysistunnossa tehtiin esitykset, että eduskunnan käsittely eduskunnassa järjestettäisiin virkaesityksen esittämien mietintövaliokuntien mukaisesti. Hallituspuolueet asettuivat tänään puhemiesneuvoston enemmistön esitysten kannalle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye