SDP:n Haatainen: Naisten oikeudet eivät saa olla kompromissien kohde – hallituksen ei pidä ottaa takapakkia aborttioikeudessa

- Naisen mahdollisuus tehdä abortti omasta pyynnöstä on keskeinen ihmisoikeus. On järkyttävää, että hallituksessa ollaan valmiita käymään vaihtokauppaa näin elintärkeällä asialla. Erityisesti ihmettelen sitä, että kokoomus ja RKP hyväksyvät tämän, SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja Tuula Haatainen sanoo.

- Maailmalla aborttioikeuden rajaaminen on ollut yksi keskeinen väline, jolla ihmisoikeuksia on kavennettu ja joka on merkinnyt myös laajempaa takapakkia tasa-arvo- ja demokratiakehityksessä. Siksi hallituksen valmius tehdä kauppaa naisten itsemääräämisoikeudella on kylmäävä. Naisilla pitää olla oikeus päättää omasta kehostaan ja elämästään, Haatainen kertoo.

- Naisten oikeuksien ei pidä olla kompromissien väline. Ikävä kyllä nykyhallituksen Suomessa niistä on tullut sitä. Suomen on seistävä etulinjassa puolustamassa aborttioikeutta. Tämä ei onnistu, jos samaan aikaan kotimaassa tehdään toimia, joilla heikennetään naisten henkilökohtaisia päätöksiä. Suomessa ei pidä vaikeuttaa omasta pyynnöstä tehtäviä abortteja, Haatainen painottaa.