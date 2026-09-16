Yksityislääkärin palkkiosta maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 2025 edellisvuodesta 20 prosenttia
21.9.2026 11:04:22 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kela maksoi vuonna 2025 yksityislääkärin palkkioista korvauksia 107 miljoonaa euroa ja korvausta sai yli 1,5 miljoonaa henkilöä. Luvut selviävät Kelan sairausvakuutustilastosta 2025.
Kela maksoi vuonna 2025 yksityisestä terveydenhuollosta korvauksia edellisvuotta enemmän. Lääkärinpalkkioista maksetut kasvoivat 89 miljoonasta 107 miljoonaan euroon eli 20 prosenttia. Vuonna 2025 korvauksia yksityislääkärin palkkioista sai reilut 1,5 miljoonaa henkilöä eli noin 27 prosenttia väestöstä.
Yleisintä korvausten saaminen yksityislääkärin palkkioista oli Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, harvinaisinta Keski-Pohjanmaalla.
ALT: Kuvion otsikko: Kela korvasi yksityislääkärin palkkioita eniten Lounais-Suomessa. Kuvio näyttää kuinka suuri osa väestöstä sai korvauksia hyvinvointialueittain.
Hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista maksetut korvaukset kasvoivat edellisvuodesta 11 prosenttia.
Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat 1.5.2025. Tutkimuksen ja hoidon korvaukset kasvoivat 4 miljoonasta noin 10 miljoonaan euroon. Tutkimuksen ja hoidon korvauksista 3,6 miljoonaa euroa aiheutui fysioterapiasta, joka palautettiin Kela-korvausten piiriin.
– Vuoden 2025 muutokset laajensivat sairausvakuutuskorvausten kattavuutta aiempaa useammalle suomalaiselle. Vaikka yksityislääkärin palkkioista korvausta saaneiden määrä kasvoi yli 1,5 miljoonaan henkilöön, korvaukset kattoivat edelleen vain 23 prosenttia lääkärinpalkkioiden kustannuksista. Lääkärinpalkkiot olivat yhteensä 460 miljoonaa euroa, josta Kela korvasi 106,6 miljoonaa euroa ja asiakkaiden maksettavaksi jäi 353,4 miljoonaa euroa, kommentoi erikoistutkija Timo Hujanen.
Syyskuussa 2025 käynnistyi valinnanvapauskokeilu, jossa 65 vuotta täyttäneet pääsevät Kelan korvaamana yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla (28,20 euroa vuonna 2025). Syys-joulukuun aikana Kela maksoi valinnanvapauskokeilusta korvauksia 44 600 asiakkaalle yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.
Vuonna 2025 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yhteensä 4 830 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä työterveyshuoltoa. Menot kasvoivat kolme prosenttia edellisvuodesta. Menoista suurimman osan muodostivat lääkekorvaukset, joita maksettiin yhteensä 1 976 miljoonaa euroa. Lääkekorvausmenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4 % eli 78 miljoonaa euroa.
Sairaanhoitokorvauksia maksettiin yhteensä 3,8 miljoonalle henkilölle. Korvauksia sai noin 67 % väestöstä.
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