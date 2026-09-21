Kansanedustaja Elisa Gebhard: Hallituksen aborttimaksu on arvovalinta – naisten oikeuksista tehdään maksullisia
21.9.2026 09:58:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard arvostelee jyrkästi Orpon hallituksen suunnitelmaa ottaa käyttöön uusi maksu osalle raskaudenkeskeytyksistä.
Ylen tietojen mukaan hallitus on päätynyt malliin, jossa lääketieteellisin perustein tehtäviin abortteihin säädettäisiin poikkeuksia uusista maksuista, mutta henkilön omasta päätöksestä tehtävästä raskaudenkeskeytyksestä voitaisiin periä uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu. Maksu olisi noin 257 euroa.
– Hallitus on nyt luomassa järjestelmää, jossa yhteiskunta alkaa hinnoitella aborttia sen perusteella, miksi ihminen sen tarvitsee. Se on täysin väärä suunta, Gebhard sanoo.
Gebhard pitää erityisen ongelmallisena jakoa hyväksyttäviin lääketieteellisiin perusteisiin ja raskaana olevan omaan päätökseen.
– Naisen ei pitäisi joutua todistamaan olevansa riittävän sairas tai riittävän suuressa vaarassa saadakseen tarvitsemansa terveydenhuollon ilman uutta satojen eurojen maksua. Oikeus päättää omasta raskaudestaan ei ole vähemmän arvokas siksi, että päätös perustuu naisen omaan tahtoon.
Gebhard muistuttaa, ettei 257 euroa ole kaikille pieni summa.
– Hyvätuloiselle 257 euroa voi olla lasku muiden joukossa. Pienituloiselle, opiskelijalle tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevalle se voi olla todellinen este. Lisääntymisoikeuksien ei pidä riippua lompakon paksuudesta.
Gebhard vaatii, että hallitus poistaa abortit uuden leikkaus- ja toimenpidemaksun piiristä.
– Suomen pitäisi vahvistaa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia, ei rakentaa niiden käyttämiselle uusia taloudellisia kynnyksiä. Abortti on terveydenhuoltoa – eikä ihmisen oikeutta siihen pidä arvottaa sen perusteella, miksi hän abortin tarvitsee.
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
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