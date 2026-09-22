KUTSU: Jukka ja Sirpa - Tarina ja tanssi -kirjan julkistamistilaisuuteen 20.10.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.
29.9.2026 10:00:07 EEST | Readme.fi | Tiedote
Ensin kaksi tanssijaa, Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö, rakastui. Sitten he huomasivat, miten hienoa/ainutlaatuista on tanssia yhdessä, ja päättivät, että kymmenessä vuodessa heistä tulee maailman parhaita. He tekivät unelmastaan totta. Sillä matkalla tytöstä Oulusta ja pojasta Lapualta kasvoi kosmopoliitteja.
Jukka ja Sirpa nousivat latinalaistanssien kansainväliselle huipulle 1992 ja pysyivät siellä kymmenen vuotta, koko sen ajan, kun he kilpailivat ammattilaisina. Kirjassa he kertovat säästelemättä kilpatanssin arjesta ja juhlasta, vaativasta harjoittelusta, kovista kilpailuista ja tapahtumista kulissien takana. He valottavat siitä, miten yksityiselämä ja yhteinen työ yhdistyvät, kipupisteineen ja iloineen.
Tänä päivänä Jukka ja Sirpa ovat suosittuja esiintyjiä, opettajia ja tuomareita eri puolilla maailmaa. He luovat koreografioita omiin tanssiteoksiin ja teatteri- ja musikaaliesityksiin. Jukka toimii rakastetun Tanssii tähtien kanssa -ohjelman päätuomarina ja Sirpa show directorina. Lukija myös pääsee QR-koodien kautta mestareiden mukaan videomatkalle latinalaistanssien pyörteisiin.
Anna-Liisa Hämäläinen (s.1956) on helsinkiläinen journalisti ja tietokirjailija, koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän työskenteli aikakauslehdissä eri rooleissa toimittajasta päätoimittajaan yli 40 vuotta. Vuodesta 2020 Hämäläinen on toiminut vapaana journalistina kirjoittaen aikakauslehtiin pääasiassa henkilöjuttuja. Tätä ennen hän on kirjoittanut elämäkerrat artisti Einistä, poliitikko Anu Vehviläisestä ja taiteilija Riitta Nelimarkasta yhteistyössä taiteilijan kanssa.
Kirja ilmestyy lokakuussa 2026.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Aika: Tiistaina 20.10.2026, Klo 15.00.
Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 13.10.2026 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
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Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
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