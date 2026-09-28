Ikääntyneet käyttävät digitaalisia teknologioita monipuolisesti – arjen käytännöt ratkaisevat enemmän kuin ikä

Tutkimus käsittelee suomalaisten yli 65-vuotiaiden digitaalisten teknologioiden käyttöä. Kiinnostus kohdistui erityisesti siihen, miten ikääntyneet käyttävät erilaisia digitaalisia laitteita, sovelluksia ja palveluita osana arkeaan.

Digitaalisilla teknologioilla muodostetaan arkeen oma digitaalinen repertuaari

Ikääntyneiden digitaalisten teknologioiden käyttö on monipuolista ja vaihtelevaa. Ikä ei yksin selitä sitä, miten aktiivisesti esimerkiksi digipalveluja hyödynnetään. Tärkeämpää on se, miten teknologiat liittyvät ikäihmisten elämäntilanteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Digitaalisten teknologioiden käyttö voi tukea tai heikentää subjektiivisesti koettua hyvinvointia sen mukaan, kuinka hyvin se palvelee ikääntyneiden tarpeita. Keskeinen havainto on, että ikääntyneet eivät ota käyttöön kaikkia digitaalisia teknologioita, vaan muodostavat oman digitaalisen repertuaarinsa eli arjessa käyttämiensä laitteiden, sovellusten ja palveluiden kokonaisuuden. Digitaalinen repertuaari rakentuu rutiinien lisäksi hyödyntämällä luovaa ongelmanratkaisua, läheisiltä saatua tukea ja ei-digitaalisia vaihtoehtoja.

Saavutettavat digitaaliset palvelut ikääntymisen tueksi

Tutkimus osoittaa, että digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja ikääntyneitä koskevassa päätöksenteossa tulisi tunnistaa yksinkertaistavien käyttäjäluokitteluiden sijaan digitaalisten käytäntöjen monimuotoisuus. Pelkkä käyttöasteen seuraaminen ei riitä. Olennaista on tarjota sellaisia digitaalisia palveluita, joita kaikki pystyvät käyttämään ja jotka tukevat ikääntyneiden hyvinvointia.

FT Riitta Hännisen yhteiskuntatieteiden väitöskirja “Many Tales of Heterogeneity – Ageing in a Digitalising Society” tarkastetaan lauantaina 3.10.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen salissa Auditorio 3. Vastaväittäjänä toimii Simone Carlo (Università Cattolica del Sacro Cuore) ja kustoksena professori Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto).