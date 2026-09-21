Näin sotasankari Lauri Törni löytyi viidakosta – operaation päätutkija vierailee Suomessa

Törnin kohtalo selvisi vasta yli kolme vuosikymmentä myöhemmin, kun suomalaisamerikkalainen Joint Task Force – Full Accounting 56. retkikunta paikansi ja tutki helikopterin onnettomuuspaikan korkealla viidakkovuoren laella. Yksi retkikunnan jäsenistä oli tietokirjailija Kari Kallonen.

– Operaatio oli poikkeuksellinen, Suomi ja Yhdysvallat tekivät yhteistyötä jo kauan ennen maamme liittymistä Natoon. Yhdysvaltain sotilasasiamies Helsingissä oli suureksi avuksi, samoin Vietnamissa olleet kummankin maan suurlähettiläät, Kari Kallonen kiittelee.

Tapauksen 0174 päätutkija oli Havaijilla palvellut Joint Task Forcen spesialisti Anastasios Christian. Monipuolisen sotilasuran omaava Christian suositteli tutkittavaksi paikkaa, josta Törnin ja helikopterin jäännökset lopulta löytyivät. Kahden maan sotasankaria oli aiemmin etsitty jo vuosia.

– Kukaan ei koskaan luovuttanut Törnin suhteen, Christian toteaa.

Törnin talvisodan taisteluista alkanut ja Vietnamin viidakkoon päättynyt sotilastarina kiinnostaa kansainvälisesti. Kari Kallosen kirjoittama liki 500-sivuinen elämäkerta on käännetty nyt myös englanniksi. Eurooppalaisten palveluntarjoajien lisäksi teos tulee olemaan saatavissa myös Yhdysvalloissa Spotify-palvelun kautta äänikirjana sekä e-kirjana. Suomessa elämäkerta julkaistaan lisäksi painettuna versiona.

Anastasios Christian saapuu Suomeen kirjan julkaisutilaisuuteen ja on tavattavissa keskiviikkona 30.9. Helsingissä klo 16 Hotelli Tornin American Barissa. Paikalla on myös tietokirjailija Kari Kallonen sekä viidakosta löydetty ja Suomeen tuotu Törnin konepistooli ja helikopterin osia.

Kaksikko on tavattavissa myös 2.10. Turussa Hotelli Kakolassa, jossa Törni istui sodan jälkeistä tuomiotaan rakennuksen ollessa vankila. He vierailevat lisäksi Turun kirjamessuilla 3.10. klo 13.

Larry Thorne. From Finland´s Freezing Winter War to the Burning Jungles of Vietnam.

Sivuja 496, valokuvia. Readme.fi ISBN 978-952-416-361-3.

Kirja ilmestynyt syyskuussa 2026.

Kirjan kustantaja Readme.fi

Lisätiedot:

Haastattelupyynnöt, vapaakappaleet ja ilmoittautuminen American Bariin:

Jussi Kiilamo, 044 356 9937, jussi.kiilamo@readme.fi

Tietokirjailija Kari Kallonen 040 517 0659, kari.kallonen@netti.fi