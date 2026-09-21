Näin sotasankari Lauri Törni löytyi viidakosta – operaation päätutkija vierailee Suomessa
22.9.2026 13:08:45 EEST | Readme.fi | Tiedote
Vihreiden barettien legendan Larry Thornen elämäkerta julkaistaan englanniksi.
Suomalainen Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni siirtyi sodan jälkeen Yhdysvaltoihin ja kohosi USA:n erikoisjoukkojen, vihreiden barettien legendaariseksi upseeriksi nimellä Larry Thorne. Sotasankarin taival päättyi hänen helikopterinsa katoamiseen Vietnamin sodan salaisessa tehtävässä lokakuussa 1965.
Törnin kohtalo selvisi vasta yli kolme vuosikymmentä myöhemmin, kun suomalaisamerikkalainen Joint Task Force – Full Accounting 56. retkikunta paikansi ja tutki helikopterin onnettomuuspaikan korkealla viidakkovuoren laella. Yksi retkikunnan jäsenistä oli tietokirjailija Kari Kallonen.
– Operaatio oli poikkeuksellinen, Suomi ja Yhdysvallat tekivät yhteistyötä jo kauan ennen maamme liittymistä Natoon. Yhdysvaltain sotilasasiamies Helsingissä oli suureksi avuksi, samoin Vietnamissa olleet kummankin maan suurlähettiläät, Kari Kallonen kiittelee.
Tapauksen 0174 päätutkija oli Havaijilla palvellut Joint Task Forcen spesialisti Anastasios Christian. Monipuolisen sotilasuran omaava Christian suositteli tutkittavaksi paikkaa, josta Törnin ja helikopterin jäännökset lopulta löytyivät. Kahden maan sotasankaria oli aiemmin etsitty jo vuosia.
– Kukaan ei koskaan luovuttanut Törnin suhteen, Christian toteaa.
Törnin talvisodan taisteluista alkanut ja Vietnamin viidakkoon päättynyt sotilastarina kiinnostaa kansainvälisesti. Kari Kallosen kirjoittama liki 500-sivuinen elämäkerta on käännetty nyt myös englanniksi. Eurooppalaisten palveluntarjoajien lisäksi teos tulee olemaan saatavissa myös Yhdysvalloissa Spotify-palvelun kautta äänikirjana sekä e-kirjana. Suomessa elämäkerta julkaistaan lisäksi painettuna versiona.
Anastasios Christian saapuu Suomeen kirjan julkaisutilaisuuteen ja on tavattavissa keskiviikkona 30.9. Helsingissä klo 16 Hotelli Tornin American Barissa. Paikalla on myös tietokirjailija Kari Kallonen sekä viidakosta löydetty ja Suomeen tuotu Törnin konepistooli ja helikopterin osia.
Kaksikko on tavattavissa myös 2.10. Turussa Hotelli Kakolassa, jossa Törni istui sodan jälkeistä tuomiotaan rakennuksen ollessa vankila. He vierailevat lisäksi Turun kirjamessuilla 3.10. klo 13.
Larry Thorne. From Finland´s Freezing Winter War to the Burning Jungles of Vietnam.
Sivuja 496, valokuvia. Readme.fi ISBN 978-952-416-361-3.
Kirja ilmestynyt syyskuussa 2026.
Kirjan kustantaja Readme.fi
Lisätiedot:
Haastattelupyynnöt, vapaakappaleet ja ilmoittautuminen American Bariin:
Jussi Kiilamo, 044 356 9937, jussi.kiilamo@readme.fi
Tietokirjailija Kari Kallonen 040 517 0659, kari.kallonen@netti.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Readme.fi
Sari Järvisen kirjoittama Kultaranta - Koko tarina -kirja ilmestyy lokakuussa!21.9.2026 10:00:19 EEST | Tiedote
Yli satavuotias Kultarannan arkkitehtoninen puutarha on ollut monen muun puutarhan esikuva, leikatun nurmikon airut ja yksi Suomen isänmaallisimmista puutarhoista.
Pauliina Laitisen Hyvä elämä eron jälkeen -kirja on ilmestynyt!8.9.2026 10:09:19 EEST | Tiedote
Hyvä elämä eron jälkeen on kirja, jonka jokaisen eroavan tai eronneen pitää lukea.Tämä kirja ei tyydy säälimään sinua. Se herättää ja ravistaa sinut jaloillesi ja näyttää, että elämäsi paras aika voi alkaa nyt. Kirja rohkaisee näkemään menneisyyden opettajana, ei esteenä.
Pirjo Peltoniemen kirjoittama elämäkerta Aarno Kasvi - Ja pieni pala paratiisia ilmestyy syyskuussa!18.8.2026 10:07:47 EEST | Tiedote
Toimittaja Pirjo Peltoniemi on kaivanut esiin emeritus ylipuutarhuri Aarno Kasvin elämän multakerroksia. Aarno Kasvi on tunnettu viherguru, suosittu radio- ja tv-esiintyjä, puutarhureiden sinnikäs opas ja Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pitkäaikainen kehittäjä.
Sami Lotilan Suuri suomalainen missikirja ilmestyy elokuussa!4.8.2026 10:01:40 EEST | Tiedote
Mistä missit tulevat ja minne he menevät? Miksi he ylipäätään haluavat misseiksi ja miten he pystyvät hyödyntämään misseytensä kaupallisesti tai hyväntekeväisyystyössään? Suomella on kunniakkaat missiperinteet, mutta voiko Suomi nousta vielä uudelleen missimaailman huipulle?
MTV:stä tutun Markus Mäntykankaan Koko kansan sääopas -kirja on ilmestynyt!30.7.2026 10:00:55 EEST | Tiedote
Koko kansan sääopas on visuaalisesti vaikuttava ja kattava teos kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miten sää toimii – ilman monimutkaista meteorologista sanastoa. Tämä kirja tarjoaa ajankohtaisen ja havainnollisen katsauksen Suomen ilmastoon ja sen vaihteleviin sääilmiöihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme