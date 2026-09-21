Ajanvaraus influenssa- ja koronarokotuksiin käynnistyy keskiviikkona
21.9.2026 10:45:12 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) kausirokotusten eli influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus käynnistyy porrastetusti keskiviikkona 23.9.2026 digiajanvarauksella. Kaikki 10 rokotuspistettä avautuvat lokakuun aikana.
Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista asioista, joita voi tehdä oman ja läheisten terveyden eteen tänä syksynä. Kausirokotukset eli influenssa- ja koronarokotukset ovat paras keino välttää influenssaan tai koronaan sairastumista ja pitää arki sujuvana myös syksyllä ja talvella.
Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse
Digitaalinen ajanvaraus
Ajan voi varata digitaalisesti Keusoten digiajanvarauksessa
- 23.9. klo 9 alkaen kohderyhmät, jotka saavat rokotteet maksutta
- Huom.! Poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaiden koronarokotteiden ajanvaraus vain puhelimitse.
- 26.10. alkaen asiakkaat, jotka ostavat rokotteen itse reseptillä
Puhelinajanvaraus
- 29.9. klo 8 alkaen 80 vuotta täyttäneet, voimakkaasti immuunipuutteiset sekä iäkkäät omaishoidettavat
- 5.10. alkaen muut maksuttomat kohderyhmät
- 26.10. alkaen asiakkaat, jotka ostavat rokotteen itse reseptillä
Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittopalveluna. Soittopyynnön voi jättää joka päivä klo 8–20 numeroon 019 226 0651. Odota hetki, että vastaaja vahvistaa soittopyyntösi rekisteröityneen.
Maksuttomien kausirokotusten kohderyhmät
Influenssa- ja koronarokotteen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella.
Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Lisäksi maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja kaikki 6 kk – 6 v vanhat lapset. Tarkan listan kohderyhmistä voi lukea Keusoten kausirokotusten verkkosivuilta:
Rokotuksen voi hankkia myös omakustanteisesti
Jos ei kuulu kausirokotusten kohderyhmiin eikä siten saa rokotetta ilmaiseksi, voi halutessaan ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Reseptin voi pyytää lähettämällä reseptin uusimispyynnön OmaKannan kautta. 26.10. alkaen reseptipyynnön voi tehdä olemalla yhteydessä rokotuspalveluihin OmaKeusoten kautta tai puhelimitse.
Varsinainen rokotuskäynti on maksuton.
Lisätietoja rokotusten kohderyhmistä, ajanvarauksesta ja rokotuspisteistä:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula Hiljanen, tartuntataudeista vastaava lääkäri
p. 050 4970 989
paula.hiljanen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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