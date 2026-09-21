Rätten till abort tillhör alla
21.9.2026 10:42:52 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Svenska Yle rapporterade idag 21.9 att regeringen kommit överens om att införa nya klientavgifter för aborter. Regeringens förslag är problematiskt ifall uppgifterna i media är korrekta. Regeringen kommer senare idag att ge sitt förslag om nya klientavgifter inom hälsovården till riksdagen.
Det är inte endast frågan om en höjning av avgifter, utan om politiska värderingar och en attack mot kvinnors rättigheter. Demarinaiset motsätter sig regeringens linje, som lägger en allt högre prislapp på kvinnors självbestämmanderätt. Enligt Svenska Yle handlar regeringens kompromiss om att endast aborter av medicinska skäl ska vara gratis, medan så kallade självvalda aborter skulle kosta flera hundra euro.
”Abort är en väsentlig del av hälsovården och allas rättighet. Regeringens förslag om att höja avgifterna för aborter är ett allvarligt fel som ökar ojämlikheten, försvagar kvinnors rättigheter och riskerar hälsovårdens tillgänglighet. Att införa nya eller höjda avgifter är inte ett neutralt beslut. Det är ett sätt att styra kvinnors och flickors beslut och begränsa deras självbestämmanderätt. Jag frågar allvarligt av ansvarsminister Rydman, stämmer medieuppgifterna verkligen?”, undrar Demarinaisets ordförande, riksdagsledamot Helena Marttila.
Demarinaiset är bestörta över de planer som cirkulerats i media. Rätten till abort handlar om hälsa, mänskliga rättigheter och om rätten att bestämma över sin egen kropp. Höjda avgifter för abort ökar ojämlikheten, eftersom avgiften behandlar människor i olika ekonomiska situationer ojämlikt.
Speciellt problematiskt är regeringens förslag om att dela in aborter i två olika kategorier, där endast den ena är gratis. Att kategorisera aborter på detta sätt värdesätter människors skäl för att söka abort på ett sätt som inte hör till hälsovården. Abort är ett medicinskt ingrepp, och det är inte hälsovårdens uppgift att moralisera människors beslut.
Samtidigt är regeringens plan en del av en bredare internationell konservativ rörelse som ifrågasätter kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter. Finlands riktning ska vara den motsatta. Rättigheter måste stärkas, inte utsättas för fler hinder.
”Demarinaiset står bakom rätten om att abort tillhör alla. Möjligheten till en trygg och tillgänglig abort, utan ekonomiska hinder tillhör alla. Demarinaiset kommer att verka för att rätten till abort skrivs in i grundlagen under nästa regeringsperiod”, avslutar Marttila.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
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