Nyt juhlitaan kansainvälistä kuurojen viikkoa!

Tällä viikolla juhlitaan kansainvälistä kuurojen viikkoa! Kuurojen maailmanliitto WFD on nimennyt tämän vuoden kuurojen viikon teemaksi Declaring Deaf People’s Human Rights. Lisätietoja: International Week of Deaf People 2026 - World Federation of the Deaf



Suomessa juhlintaa varjostaa kuitenkin STEA-avustusten leikkausuhka. Jos sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta leikataan yhden vuoden aikana kolmannes, vaikutukset järjestökenttään ja järjestöjen toimintaan ovat väistämättä mittavia. On suuri huoli, että leikkaukset kohdistuvat myös Kuurojen Liiton avustuksiin. Liiton toimintaan on jo kuluvan hallituskauden aikana kohdistunut mittavia leikkauksia.



YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on huomauttanut Suomea useista puutteista kuurojen ja viittomakielisten oikeuksien toteutumisessa. Komitea on myös korostanut edustavien järjestöjen riittävän rahoituksen merkitystä. Kuurojen Liitto pitää ristiriitaisena, että samaan aikaan järjestöjen mahdollisuuksia tehdä tätä työtä heikennetään.



Suomessa on lisäksi parhaillaan käynnissä valtiollinen kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessi, jonka tavoitteena on käsitellä yhteisöön kohdistuneita vääryyksiä ja vahvistaa viittomakielisten oikeuksien toteutumista.



Kansainvälinen viittomakielten päivä



Kuurojen viikolle osuu myös keskiviikkona 23.9. vietettävä, YK:n julistama kansainvälinen viittomakielten päivä. Maailmassa arvioidaan olevan satoja viittomakieliä. Suomessa kansallisia viittomakieliä on kaksi: suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli.



Kuurojen viikko huipentuu Verkkobileisiin



Kuurojen Liitto toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen ja yhteisölle erittäin tärkeän kansainvälisen kuurojen viikon Verkkobileet-juhlalähetyksen perjantaina 25.9. klo 18-20! Viihteellinen, koko perheen viittomakielinen ohjelma tarjoaa juhlatunnelman lisäksi ajankohtaista asiaa kuurojen yhteisölle tärkeistä aiheista. Lähetys on katsottavissa suorana osoitteessa: www.kuurojenliitto.fi sekä liiton YouTube-kanavalla.



Bileiden kielinä ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli sekä suomi, joten verkkobileisiin ovat kaikki tervetulleita. Bileistä on muodostunut jo ilmiö, ja lähetystä katsotaan juhlatunnelmissa kotikatsomoissa ja kuurojenyhdistyksillä.

Kansainvälistä kuurojen päivää on vietetty jo vuodesta 1958. Myöhemmin päivä laajentui nykyiseen viikon muotoon. Juhlaviikolla halutaan tukea ja vahvistaa edunvalvontatyötä kuurojen ja kaikkien viittomakielisten oikeuksien parantamiseksi eri puolilla maailmaa.



