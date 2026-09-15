Keinopesälahjoitus tukemaan vesilintujen pesinnän onnistumista Uudessakaupungissa

Metsästäjäliiton Eräkontilla aiesopimus Loimu Labs -paikannusyhteistyöstä 3.9.2026 17:28:38 EEST | Uutinen

Metsästäjäliiton verkkokauppa Eräkontti ja Loimu Labs käynnistävät aiesopimuksen myötä uuden, avoimeen rajapintaan perustuvan paikannuspalvelun pilotoinnin. Onnistunut testijakso voi johtaa Eräkontin enemmistöosakkuuteen yhtiössä, mikä takaisi jäsenistölle täysin kotimaisen paikannusvaihtoehdon ja merkittävän hintaedun.