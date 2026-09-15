Keinopesälahjoitus tukemaan vesilintujen pesinnän onnistumista Uudessakaupungissa
21.9.2026 11:56:24 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Tiedote
Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry luovuttaa Vakka-Kekri-tapahtumassa kymmenen vesilintujen keinopesää Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistykselle.
Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri lahjoittaa vesilintujen keinopesiä 50-vuotiaalle Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistykselle. Keinopesät on valmistanut Suomen Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen, joka tekee valtakunnallisessa SOTKA-hankkeessa käytännön työtä taantuvien vesilintukantojen pelastamiseksi muun muassa neuvomalla kosteikkojen kunnostuksessa ja turvallisten pesäpaikkojen rakentamisessa.
Keinopesissä vesilinnut saavat pesiä turvassa pienpedoilta. Pekkarinen valmistaa Vakka-Kekrissä vesilintujen keinopesiä työnäytöksinä ja kertoo vesilinnuista, niiden elinympäristöistä ja vesilintujen hyväksi tehtävästä riistanhoitotyöstä.
Yleisöllä on mahdollisuus nähdä käytännössä, kuinka sorsatuubiksikin kutsuttu keinopesä syntyy, sekä keskustella asiantuntijan kanssa niin vesilintuihin kuin vesilinnustukseen liittyvistä kysymyksistä.
Lahjoituksella halutaan tuoda esille metsästäjien tekemää luonnon- ja riistanhoitotyötä sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä vesilintukannoille. Samalla Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri onnittelee lämpimästi 50 vuotta täyttävää Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistystä ja juhlistaa sen pitkää työtä paikallisen luonnon hyväksi.
Keinopesät vastaanottaa yhdistyksen puheenjohtaja Antti Karlin. Ympäristöyhdistys sijoittaa saadut pesät edelleen parhaiten vesilintujen pesintään soveltuville paikoille Uudenkaupungin seudulla.
Aika ja paikka: Keinopesien luovutus Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistykselle järjestetään lauantaina 26.9.2026 klo 13.00 Vakka-Kekri-tapahtumassa Nopperlan tilalla Lokalahdella (Nopperlantie 1).
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan luovutusta, tutustumaan keinopesien valmistukseen sekä keskustelemaan vesilintujen ja niiden elinympäristöjen hyväksi tehtävästä työstä.
Vakka-Kekri 2026
25.–26.9.2026
Nopperlan tila, Nopperlantie 1, Lokalahti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toiminnanjohtaja Mari-Anna HoviSuomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ryPuh:040 551 62 66mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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