Keusote palkitsi vuoden 2026 parhaat kehittämisteot ja innovaatiot

Hyvät ideat syntyvät usein arjen työssä

Keusotessa laatu- ja innovaatiokilpailu on vuosittainen tapa tehdä näkyväksi henkilöstön tekemää kehittämistyötä ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämiseen. Kilpailussa etsitään tekoja, joilla voidaan parantaa esimerkiksi palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta, asiakaskokemusta, henkilöstön hyvinvointia sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Kehittäminen ei tarkoita aina suuria uudistuksia. Se voi olla myös arjessa syntynyt oivallus, uusi toimintatapa tai digitaalinen ratkaisu, joka helpottaa asiakkaan asiointia, parantaa palvelun turvallisuutta tai auttaa ammattilaisia tekemään työnsä paremmin.

Tämän vuoden palkitut kertovat kehittämistyön monipuolisuudesta. Palkittujen joukossa on esimerkiksi kehitysvammaisten digipäivätoimintaa, kuntoutuksen uusia toimintamalleja, lasten kanssa työskentelyä tukeva Barnahus-toimintamalli sekä kirjaamista helpottava tekoälyä hyödyntävä ratkaisu.

Turvallinen hoito ja palvelu ovat keskeinen osa Keusoten toiminnan laatua. Asiakas- ja potilasturvallisuutta kehitetään jatkuvasti osana jokapäiväistä työtä, ja tänä vuonna kaksi kehittämistyötä sai tästä erillisen kunniamaininnan.

Vuoden 2026 palkitut

Laatupalkinto

1. sija, 2 000 euroa: Kuntoutustyöryhmän toiminnan kehittäminen – Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelutiimi, kuntoutuspalvelut

2. sija, 1 000 euroa: IKÄASO – yhteys ihmisen, palveluiden ja ohjauksen välillä – Ikäihmisten asiakasohjaus

3. sija, 500 euroa: Barnahus-toimintamalli – Barnahus-hanke, sosiaali- ja kriisipäivystys

Innovaatiopalkinto

1. sija, 2 000 euroa: Digipäivätoiminta kehitysvammaisille – Keusoten digipäivätoiminnan tiimi, vammaispalvelut

2. sija, 1 000 euroa: Lymfaturvotusasiakkaan toimintamalli – kuntoutuspalvelut

3. sija, 500 euroa: Kirjaamisen avustaja – Copilot-agentti – vastaanottotoiminta

Asiakas- ja potilasturvallisuustekojen kunniamaininnat

Kunniamaininnan saivat Rafaela-hoitoisuusluokitteluun perustuva Lennonjohtotaulu Järvenpään akuuttiosastolta sekä Lymfaturvotusasiakkaan toimintamalli kuntoutuspalveluista.

Laadun kunniamaininta

Kilpailun ulkopuolisen laadun kunniamaininnan sai Kirjaamisen laadukas kehittäminen kehitysvammaisten asumisyksikkö Martissa.

Lämpimät onnittelut kaikille palkituille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille! Jokainen kehittämistyö vie Keusoten palveluja eteenpäin. Tavoitteena on, että hyvät ideat ja toimiviksi osoittautuneet käytännöt eivät jää vain yhteen yksikköön, vaan niitä voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muualla Keusotessa.