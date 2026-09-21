Keusote palkitsi vuoden 2026 parhaat kehittämisteot ja innovaatiot
21.9.2026 11:06:08 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keusotessa kehitetään palveluja jatkuvasti yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tänäkin vuonna palkitsimme henkilöstömme kehittämistyötä, uusia innovaatioita sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta parantavia tekoja.
Vuoden 2026 laatu- ja innovaatiokilpailun voittajat sekä asiakas- ja potilasturvallisuustekojen kunniamaininnat julkistettiin perjantaina 18. syyskuuta järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.
Kilpailuun saatiin tänä vuonna yhteensä 24 hakemusta. Niistä 14 osallistui laatupalkinnon ja 10 innovaatiopalkinnon hakuun. Palkittavat valitsi Keusoten johtoryhmä arviointiraatien esitysten perusteella.
Hyvät ideat syntyvät usein arjen työssä
Keusotessa laatu- ja innovaatiokilpailu on vuosittainen tapa tehdä näkyväksi henkilöstön tekemää kehittämistyötä ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämiseen. Kilpailussa etsitään tekoja, joilla voidaan parantaa esimerkiksi palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta, asiakaskokemusta, henkilöstön hyvinvointia sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.
Kehittäminen ei tarkoita aina suuria uudistuksia. Se voi olla myös arjessa syntynyt oivallus, uusi toimintatapa tai digitaalinen ratkaisu, joka helpottaa asiakkaan asiointia, parantaa palvelun turvallisuutta tai auttaa ammattilaisia tekemään työnsä paremmin.
Tämän vuoden palkitut kertovat kehittämistyön monipuolisuudesta. Palkittujen joukossa on esimerkiksi kehitysvammaisten digipäivätoimintaa, kuntoutuksen uusia toimintamalleja, lasten kanssa työskentelyä tukeva Barnahus-toimintamalli sekä kirjaamista helpottava tekoälyä hyödyntävä ratkaisu.
Turvallinen hoito ja palvelu ovat keskeinen osa Keusoten toiminnan laatua. Asiakas- ja potilasturvallisuutta kehitetään jatkuvasti osana jokapäiväistä työtä, ja tänä vuonna kaksi kehittämistyötä sai tästä erillisen kunniamaininnan.
Vuoden 2026 palkitut
Laatupalkinto
1. sija, 2 000 euroa: Kuntoutustyöryhmän toiminnan kehittäminen – Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelutiimi, kuntoutuspalvelut
2. sija, 1 000 euroa: IKÄASO – yhteys ihmisen, palveluiden ja ohjauksen välillä – Ikäihmisten asiakasohjaus
3. sija, 500 euroa: Barnahus-toimintamalli – Barnahus-hanke, sosiaali- ja kriisipäivystys
Innovaatiopalkinto
1. sija, 2 000 euroa: Digipäivätoiminta kehitysvammaisille – Keusoten digipäivätoiminnan tiimi, vammaispalvelut
2. sija, 1 000 euroa: Lymfaturvotusasiakkaan toimintamalli – kuntoutuspalvelut
3. sija, 500 euroa: Kirjaamisen avustaja – Copilot-agentti – vastaanottotoiminta
Asiakas- ja potilasturvallisuustekojen kunniamaininnat
Kunniamaininnan saivat Rafaela-hoitoisuusluokitteluun perustuva Lennonjohtotaulu Järvenpään akuuttiosastolta sekä Lymfaturvotusasiakkaan toimintamalli kuntoutuspalveluista.
Laadun kunniamaininta
Kilpailun ulkopuolisen laadun kunniamaininnan sai Kirjaamisen laadukas kehittäminen kehitysvammaisten asumisyksikkö Martissa.
Lämpimät onnittelut kaikille palkituille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille! Jokainen kehittämistyö vie Keusoten palveluja eteenpäin. Tavoitteena on, että hyvät ideat ja toimiviksi osoittautuneet käytännöt eivät jää vain yhteen yksikköön, vaan niitä voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muualla Keusotessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna PellikkaKehittämispäällikköTKIOhanna.pellikka@keusote.fi
Minna-Maarit ImmonenLaatupäällikköLaatu- ja valvontapalvelutminna-maarit.immonen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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