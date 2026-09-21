Aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustusten uudet periaatteet
21.9.2026 11:02:39 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustustoiminnan yleiset periaatteet. Avustettavan toiminnan pitää jatkossa tukea alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, ja arvioinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta lisätään. Aluehallitus käynnisti myös Pitkäniemen isoimman rakennuskokonaisuuden myyntivalmistelut.
Hyvinvointialueella myönnetään jatkossa vain yleis- ja kohdeavustuksia, sillä kumppanuusavustukset poistuvat. Avustettavan toiminnan tulee tukea vähintään yhtä alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitetta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jolle ei nähdä hyvinvointialueen näkökulmasta tarvetta. Avustusta ei myönnetä esimerkiksi virkistys- tai huvitoimintaan, ellei toiminta ole perustellusti osa tavoitteellista ja kohdennettua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Yli 5 000 euron yleisavustuksia koskevalla pisteytyksellä lisätään arvioinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta, mutta päätös perustuu edelleen kokonaisarviointiin ja harkintaan. Avustuksen käytön tulee olla jäljitettävissä ja raportoinnissa tulee kuvata rahoitetun toiminnan tulokset ja vaikutukset. Avustuksen saajan tulee jatkossa kertoa viestinnässään, että toiminta on saanut hyvinvointialueelta avustusta. Avustusta hakevan järjestön pitää olla rekisteröitynyt vähintään vuotta ennen hakua.
Avustuskriteerien valmistelun tueksi toteutettiin kysely sekä järjestöyhteistyöryhmälle että hyvinvointialueen järjestöyhteistyön sisäiselle verkostolle.
Pitkäniemen isoin kokonaisuus myyntiin
Aluehallitus päätti aloittaa Pitkäniemen sairaala-alueen laajimman kokonaisuuden (myyntialue 3) myynnin valmistelut. Alue myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena tarjouskauppana, jossa pohjahinta on 15 577 000 euroa. Kauppaan sisältyvät kaikki myyntialueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat nykyisessä kunnossaan irtaimistoineen. Myyntialueen osaa tai yksittäisiä tontteja tai rakennuksia koskevia tarjouksia ei hyväksytä.
Parkanossa sijaitsevan Niittykodin lakkauttamista koskevat oikaisuvaatimukset hylättiin äänin 11–2.
Myös muut kokouksen asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Aluehallituksen maanantain 21.9. kokous oli teknisesti jatkokokous 17.9. pidetylle kokoukselle, jossa päätettiin yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa valmisteltavien toiminnallisten muutosten vuoksi.
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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