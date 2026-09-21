Aluehallitus hyväksyi järjestöjen avustusten uudet periaatteet

Hyvinvointialueella myönnetään jatkossa vain yleis- ja kohdeavustuksia, sillä kumppanuusavustukset poistuvat. Avustettavan toiminnan tulee tukea vähintään yhtä alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitetta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jolle ei nähdä hyvinvointialueen näkökulmasta tarvetta. Avustusta ei myönnetä esimerkiksi virkistys- tai huvitoimintaan, ellei toiminta ole perustellusti osa tavoitteellista ja kohdennettua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Yli 5 000 euron yleisavustuksia koskevalla pisteytyksellä lisätään arvioinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta, mutta päätös perustuu edelleen kokonaisarviointiin ja harkintaan. Avustuksen käytön tulee olla jäljitettävissä ja raportoinnissa tulee kuvata rahoitetun toiminnan tulokset ja vaikutukset. Avustuksen saajan tulee jatkossa kertoa viestinnässään, että toiminta on saanut hyvinvointialueelta avustusta. Avustusta hakevan järjestön pitää olla rekisteröitynyt vähintään vuotta ennen hakua.

Avustuskriteerien valmistelun tueksi toteutettiin kysely sekä järjestöyhteistyöryhmälle että hyvinvointialueen järjestöyhteistyön sisäiselle verkostolle.

Pitkäniemen isoin kokonaisuus myyntiin

Aluehallitus päätti aloittaa Pitkäniemen sairaala-alueen laajimman kokonaisuuden (myyntialue 3) myynnin valmistelut. Alue myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena tarjouskauppana, jossa pohjahinta on 15 577 000 euroa. Kauppaan sisältyvät kaikki myyntialueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat nykyisessä kunnossaan irtaimistoineen. Myyntialueen osaa tai yksittäisiä tontteja tai rakennuksia koskevia tarjouksia ei hyväksytä.

Parkanossa sijaitsevan Niittykodin lakkauttamista koskevat oikaisuvaatimukset hylättiin äänin 11–2.

Myös muut kokouksen asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Aluehallituksen maanantain 21.9. kokous oli teknisesti jatkokokous 17.9. pidetylle kokoukselle, jossa päätettiin yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa valmisteltavien toiminnallisten muutosten vuoksi.



