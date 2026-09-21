Terveydenhuollon asiakasmaksuihin voi 2027 alkaen hakea huojennusta Pohjanmaalla

Jo nyt terveydenhuollon maksukatto suojaa paljon palveluja käyttäviä asiakkaita. Uudella käytännöllä helpotetaan tilannetta, kun yksittäinen suuri tai yllättävä lasku aiheuttaa vaikeuksia ennen maksukaton täyttymistä.

– Yksi palvelustrategiamme tavoitteista on, etteivät taloudelliset syyt saisi estää asiakkaita käyttämästä tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Tällä muutoksella halutaan toteuttaa tätä tavoitetta, sanoo lasten, nuorten ja perheiden sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.

Nykyisin Pohjanmaan hyvinvointialueella maksun alentamista tai perimättä jättämistä on voinut hakea sosiaalihuollon maksuihin sekä niihin terveydenhuollon maksuihin, jotka määräytyvät tulojen perusteella. Vuoden 2027 alusta lähtien käytäntö koskisi myös kaikille samansuuruisia maksuja, kuten lääkärinvastaanottoa, poliklinikkamaksuja, hammashoitoa ja lyhytaikaista laitoshoitoa.

Huojennus on harkinnanvarainen ja sitä pitää hakea

Asiakkaan ensisijainen vaihtoehto on edelleen hakea tarvittaessa perustoimeentulotukea, jossa terveydenhuollon asiakasmaksut voidaan ottaa huomioon menona. Tilapäisissä maksuvaikeuksissa asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta siirtää eräpäivää tai tehdä maksusuunnitelma.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen on tarkoitettu tilanteisiin, joissa asiakasmaksu vaarantaa välittömän toimeentulon.

Mahdollinen maksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu asiakkaan hakemukseen ja yksilölliseen kokonaisharkintaan.

Muutos astuu voimaan vuoden 2027 alussa. Aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan 21.9.2026.

Ohje selkeyttää edustamisen periaatteita

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan ohjeen, jonka tarkoituksena on antaa käytännön neuvoja tilanteisiin, joissa sidosryhmät tai yhteistyökumppanit tarjoavat etuja, lahjoja tai vieraanvaraisuutta hyvinvointialueen luottamushenkilöille, viranhaltijoille tai henkilöstölle. Ohjeessa linjataan, miten hyvinvointialue voi osoittaa vieraanvaraisuutta tai huomiota sidosryhmille. Päälinjaus on, että sekä tilaisuuksien järjestämisessä, huomioinneissa että vastaavien etujen vastaanottamisessa tulee noudattaa kohtuutta. Esimerkiksi tarjoiluiden määrä tai arvo ei saa ylittää tavanomaista vieraanvaraisuutta ja se on suhteutettava tilaisuuden luonteeseen ja tarkoitukseen.

– Ohje on laadittu, jotta hallintomme on mahdollisimman avoin ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Selkeillä ohjeilla varmistamme, että jatkossakin asiat hoidetaan asianomaisesti, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.

Hyvinvointialueella ei ole aiemmin ollut vastaavaa kirjallista ohjetta. Tuore ohje on linjassa sen kanssa, miten hyvinvointialueella on jo nyt toimittu.

Esimerkkejä sallituista tilanteista:

Kahvin, lounaan tai päivällisen tarjoaminen ulkoiselle yhteistyökumppanille tai niiden vastaanottaminen virallisen tapaamisen yhteydessä, kun tarjoilulla on selkeä yhteys hyvinvointialueen toimintaan.

Pienen muistamislahjan, kuten kirjan tai mainostuotteen, antaminen tai vastaanottaminen.

Osallistuminen tervetuliaismaljaan





Esimerkkejä kielletyistä tilanteista:

Arvokkaiden lahjojen tai muiden etuuksien vastaanottaminen toimittajilta tai yhteistyökumppaneilta.

Väkevien alkoholijuomien tarjoaminen tai nauttiminen edustustilaisuuksissa.

Osallistuminen tilaisuuksiin, joiden tarkoitus on epäselvä tai joilla ei ole yhteyttä hyvinvointialueen toimintaan.

Käteisen rahan tai lahjakorttien vastaanottaminen tai antaminen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 21.9.2026.

Voit tutustua kokousmateriaaleihin täällä

Katso video aluehallituksen päätöksistä tästä. (Facebook)