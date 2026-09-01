Vetter Communications Oy

Pinja tähtää Euroopan markkinajohtajaksi metsäteollisuuden ohjelmistoratkaisuissa – nimittää hallitukseen Stora Enso -konkarin

24.9.2026 08:48:00 EEST | Vetter Communications Oy | Tiedote

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Teollisuuden tekoälypohjaisiin SaaS-ratkaisuihin erikoistunut Pinja on nimittänyt hallitukseensa Hannu Kasurisen 1.9.2026 alkaen. Kasurinen tuo mukanaan vuosikymmenten kokemuksen puu- ja metsäteollisuuden globaaleista johtotehtävistä, kuten Stora Enson puutuote- ja pakkausmateriaaliliiketoiminnasta sekä konsernin johtoryhmästä.

Suomalainen ohjelmistoyhtiö Pinja palvelee asiakkaita jo yli 30 maassa. Yhtiö on nimittänyt hallitukseensa Hannu Kasurisen.
Suomalainen ohjelmistoyhtiö Pinja palvelee asiakkaita jo yli 30 maassa. Yhtiö on nimittänyt hallitukseensa Hannu Kasurisen. Kuva: Pinja Marketing

Määrätietoinen matka kohti Euroopan markkinajohtajuutta

Suomalainen ohjelmistoyhtiö Pinja tähtää puu- ja metsäalan ohjelmistoliiketoiminnan markkinajohtajaksi Euroopassa – ja sen jälkeen myös maailmanlaajuisesti. Yhtiön ohjelmistoratkaisut kattavat alan koko arvoketjun pystypuusta ja puutavaran hankinnasta tukkien vastaanottoon, sahatoimintaan ja massiivipuutuotantoon sekä myyntiin ja toimitukseen.

Euroopan laajuisen markkinajohtajuuden saavuttaminen vaatii erinomaisen teknologian ja syvällisen toimialaymmärryksen lisäksi ihmisiä, jotka tuntevat arvonluonnin mahdollisuudet ketjun kaikissa vaiheissa. Hannu vahvistaa juuri tätä näkemystä. Hänen kokemuksensa auttaa meitä kirkastamaan entisestään kehitystyötämme ja kasvustrategiaamme, kommentoi Pinjan toimitusjohtaja Antti Miettunen.

Kasurinen näkee ajankohdan Pinjan kasvutavoitteille otolliseksi: alalla eletään merkittävää muutoksen aikaa.

Puu- ja metsäteollisuudessa koetaan nyt todellisia paineita saada enemmän irti jokaisesta kuutiometristä. Ratkaisu löytyy yhä useammin datasta ja suunnittelusta. Pinjalta löytyy sekä syvällistä toimialatuntemusta että vahvaa ohjelmisto-osaamista, mikä on tällä alalla harvinainen yhdistelmä, Kasurinen kertoo.

Pinja palvelee asiakkaita jo yli 30 maassa, ja sen ohjelmistoratkaisuja käyttävät useat alan johtavat yritykset. Positiiviseen erottautumiseen markkinassa on johtanut muun muassa strategisen suunnittelun, tuotannon ohjaamisen ja päivittäisten toimintojen saumaton yhdistelmä.

Digitalisaatio ja tekoäly tuovat myös mukanaan uusia, todella kiinnostavia mahdollisuuksia. Olen innolla mukana Pinjan aseman kansainvälisessä vahvistamisessa, Kasurinen toteaa.

Uusi nimitys jatkaa Pinjan systemaattista kansainvälistä laajentumista. Yle uutisoi Pinjan miljoonakaupasta Isoon-Britanniaan tammikuussa 2025. Vuoden 2025 lopulla Pinja uutisoi kansainvälisen kasvun kiihdyttämisestä Ruotsin markkinoilla ja alkuvuonna 2025 digitaalisen murroksen edistämisestä Baltian puuteollisuudessa

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Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Paula Ukkonen
Communications Lead
+358 50 506 7757
paula.ukkonen@pinja.com

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Tietoja julkaisijasta

Vetter Communications Oy on tamperelainen viestintätoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja yritysmaailman viestintä- ja mediatiedotustarpeisiin suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi, ranskaksi ja italiaksi. 


Yhtiö osallistuu monipuolisesti myös operatiiviseen toimintaan asiakkaidensa kansainvälisissä suhteissa, ja viestintää hoidetaan luonnollisena osana asiakkaiden myyntiprosessia.

Asiakkaina on liike-elämän toimijoita monelta eri sektorilta, muun muassa kotimaisia ja kansainvälisiä IT-taloja, tekniikan ja teollisuuden toimijoita, asianajotoimistoja, ilmailualan edustajia sekä kulttuurialan toimijoita.

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