Yrittäjät: Kuljetusala tarvitsee nopeasti helpotusta – ammattidiesel käyttöön aiemmin
21.9.2026 12:07:35 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta toimia kuljetusalan kustannusten hillitsemiseksi. Ammattidieselin käyttöönottoa on aikaistettava, veronpalautuksen tasoa nostettava ja vastaavan suuruinen tuki valmisteltava myös pienemmälle kuljetuskalustolle. Polttoaineen hinnannousu iskee nyt alan yrittäjiin.
Orpon hallitus on aiemmin ilmoittanut, että ammattidiesel tulisi voimaan vuonna 2028. Dieselin hinta on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla: syyskuun alussa Suomi nousi Euroopan kalleimman dieselin maaksi.
"Yritykset tarvitsevat helpotusta kustannuspaineisiin nyt, eivät vasta vuosien päästä. Ammattidieselin käyttöönottoa on aikaistettava mahdollisimman nopeasti", johtava ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Asian valmistelu valtiovarainministeriössä on jo pitkällä. Tämä mahdollistaa nopean toimeenpanon. Esityksen lausuntokierros päättyi viime kuussa.
Nykyinen ammattidieseliin kaavailtu palautustaso ei kuitenkaan riitä vastaamaan kuljetusalan kustannusrasitukseen.
"Veronpalautuksen on oltava esitettyä suurempi, jotta sillä on todellista vaikutusta yritysten arkeen ja kuljetuskustannuksiin. Pitää muistaa, että kuljetuskustannusten nousu nostaa hintoja laajalti yhteiskunnassa", Malinen sanoo.
Myös pienten yritysten kalusto tuen piiriin
Ammattidiesel nyt valmistellussa muodossa jättäisi suuren joukon pk-yrityksiä tuen ulkopuolelle: veronpalautus on rajattu vähintään 7,5 tonnin kuorma-autoihin ja linja-autoihin, kun taas valtaosa pk-yritysten kuljetuskalustosta koostuu tätä rajaa kevyemmistä paketti- ja kuorma-autoista.
Kuljetuskustannusten nousu näkyy laajasti eri toimialoilla, minkä vuoksi helpotusten on ulotuttava mahdollisimman tasapuolisesti erikokoisiin yrityksiin.
"Tässä tilanteessa on epätarkoituksenmukaista ja kohtuutonta, että merkittävä osa pk-yritysten kuljetuksista jää kokonaan järjestelmän ulkopuolelle. Ammattidieseliä vastaava tuki on ulotettava myös pienempään kalustoon."
Yhteyshenkilöt
Petri Malinenjohtava ekonomistiPuh:050 434 5952petri.malinen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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