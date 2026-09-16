Caruna Networks Oy

Caruna uudistaa sähköverkkoa Paimiossa, Marttilassa ja Sauvossa – yli 600 kilometriä uutta verkkoa ja 180 uutta muuntamoa

22.9.2026 09:30:00 EEST | Caruna Networks Oy | Tiedote

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Caruna uudistaa sähköverkkoa Paimiossa, Marttilassa ja Sauvossa vuosina 2027–2031. Hankkeessa rakennetaan yli 600 kilometriä uutta sähköverkkoa, puretaan noin 500 kilometriä vanhaa verkkoa ja rakennetaan 180 uutta muuntamoa, mikä parantaa noin 4 200 asiakkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

Carunan muuntamo pellolla

Hankealue sijaitsee Paimion Sillilän, Kalevan ja Tammisillan alueilla, Marttilan keskustan ympäristössä sekä Sauvon Karunan ja Halslahden alueilla 

Suunnittelu käynnistyi elokuussa 2026 ja rakentaminen alkaa maaliskuussa 2027. Koko hanke valmistuu kesäkuussa 2031. 

Hankkeessa nykyistä ilmajohtoverkkoa korvataan säävarmalla maakaapeliverkolla. Samalla puretaan noin 500 kilometriä vanhaa sähköverkkoa. 

– Tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimintavarmuutta ja vastata asiakkaiden kasvavaan sähkönkäyttöön. Uudistettava verkko mahdollistaa entistä paremmin esimerkiksi sähköautojen latauksen sekä aurinkosähkön tuotannon liittämisen verkkoon, sanoo Carunan hankepäällikkö Antti Salonen

Rakentaminen näkyy tilapäisesti alueella 

Rakennustöiden aikana alueella tehdään kaivutöitä ja väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Lisäksi asiakkaille voi aiheutua lyhyitä suunniteltuja sähkökatkoja. 

Caruna tiedottaa asiakkaita hyvissä ajoin kaikista sähkönjakeluun tai liikkumiseen vaikuttavista työvaiheista.  

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Eltel Networks Oy. 

Keskeiset tiedot hankkeesta 

  • Sijainti: Paimio (Sillilä, Kaleva ja Tammisilta), Marttila (keskustan ympäristö) sekä Sauvo (Karuna ja Halslahti)
  • Suunnittelu alkoi: elokuu 2026
  • Rakentaminen alkaa: maaliskuu 2027
  • Valmistuu: kesäkuu 2031
  • Uutta sähköverkkoa: yli 600 km
  • Purettavaa verkkoa: noin 500 km
  • Uusia muuntamoita: 180 kpl
  • Vaikutuspiirissä: noin 4 200 asiakasta
  • Urakoitsija: Eltel Networks Oy

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Yhteyshenkilöt

Caruna lyhyesti

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.

Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön 746 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.

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