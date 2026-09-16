Caruna uudistaa sähköverkkoa Paimiossa, Marttilassa ja Sauvossa – yli 600 kilometriä uutta verkkoa ja 180 uutta muuntamoa

Caruna uudistaa sähköverkkoa Paimiossa, Marttilassa ja Sauvossa vuosina 2027–2031. Hankkeessa rakennetaan yli 600 kilometriä uutta sähköverkkoa, puretaan noin 500 kilometriä vanhaa verkkoa ja rakennetaan 180 uutta muuntamoa, mikä parantaa noin 4 200 asiakkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta.