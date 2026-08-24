Valour laskee liikkeelle tekoälyohjatun krypto-hedgerahaston

Valour Funds SPC laajentaa Valourin tarjoomaa pörssilistatuista tuotteista aktiivisesti johdettuihin sijoitusstrategioihin

Smart Crypto Fund SP on Valour Fundsin ensimmäinen hedgerahasto, jota tukevat Neuronomicsin suljetut tekoälymallit

Hedgerahaston pohjana on Valourin yli 100 krypto-ETP-tuotteen valikoima ja Neuronomicsin systemaattisen sijoittamisen kokemus

Valour on laskenut liikkeelle enemmän krypto-ETP-tuotteita eli kuin mikään muu toimija maailmassa

Hegderahasto Smart Crypto Fund SP tarjoaa ammattimaisille ja kokeneille sijoittajille pääsyn tekoälypohjaisiin aktiivisesti johdettuihin sijoitusstrategioihin. Valourin kumppanina toimii tekoälyyn ja systemaattiseen sijoittamiseen erikoistunut sveitsiläinen Neuronomics AG.

Tekoälypohjainen sijoitusstrategia ammattisijoittajille

Smart Crypto Fund SP yhdistää Valourin institutionaalisille sijoittajille suunnatun rahastoalustan ja digivarainfrastruktuurin sekä Neuronomicsin kehittämän sijoitusstrategian. Se käyttää suljettuja tekoälymalleja ja tekee sijoituksia säännöllisesti arvioitavaan valikoimaan likvidejä kryptovaroja. Näin altistus ei ole lukittu johonkin yksittäiseen kryptovaluuttaan tai omaisuuseräkoriin.

– Kun yhdistämme Valourin digivarainfrastruktuurin ja Neuronomicsin tekoälypohjaisen systemaattisen sijoittamisen kokemuksen, voimme tarjota sijoittajille aktiivisesti johdetun strategian institutionaalisen rahaston muodossa, Valourin emoyhtiön DeFi Technologiesin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Johan Wattenström kertoo.

– Rahasto pyrkii sijoittamaan valikoivasti, kun nähtävillä olevat mahdollisuudet ja riskit vaikuttavat suotuisilta – ja vastaavasti se pyrkii vähentämään altistusta, jos riskit ovat kasvussa. Neuronomicsin suljetut tekoälymallit ovat keskeisessä roolissa, ja ne analysoivat hintoja, volyymeja, ja muuta markkinatietoa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tekoälymallit etsivät markkinasta hyödyllisiä signaaleja ja arvioivat potentiaalisia tuottoja, riskejä ja markkinatilannetta, Johan Wattenström jatkaa.

– Digivaramarkkinat tuottavat valtavia määriä nopeasti muuttuvaa tietoa, joten haasteena on erottaa, mitkä signaalit ovat tärkeitä, millä aikavälillä ja missä markkinatilanteissa. Olemme kehittäneet suljettujen tekoälymallien paketin, joka tunnistaa tärkeät signaalit ja muuttaa ennusteet johdonmukaisiksi salkunhoitopäätöksiksi, sanoo Neuronomics AG:n toimitusjohtaja Michael Kometer.

Lisätietoja:

Johanna Belitz, Head of Nordics, Valour, johanna@valour.com, +46 70-954 3120

Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, 040 5670212