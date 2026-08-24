Valour laskee liikkeelle tekoälyohjatun krypto-hedgerahaston
21.9.2026 14:30:00 EEST | Valour | Tiedote
Pörssilistattuihin kryptotuotteisiin keskittyvä Valour on perustanut aktiivisia digivaraomaisuuden sijoitusstrategioita tarjoavan tytäryhtiön Valour Funds SPC:n, ja laskee sen kautta liikkeelle ensimmäisen hedgerahastonsa, Smart Crypto Fund SP:n.
- Valour Funds SPC laajentaa Valourin tarjoomaa pörssilistatuista tuotteista aktiivisesti johdettuihin sijoitusstrategioihin
- Smart Crypto Fund SP on Valour Fundsin ensimmäinen hedgerahasto, jota tukevat Neuronomicsin suljetut tekoälymallit
- Hedgerahaston pohjana on Valourin yli 100 krypto-ETP-tuotteen valikoima ja Neuronomicsin systemaattisen sijoittamisen kokemus
- Valour on laskenut liikkeelle enemmän krypto-ETP-tuotteita eli kuin mikään muu toimija maailmassa
Hegderahasto Smart Crypto Fund SP tarjoaa ammattimaisille ja kokeneille sijoittajille pääsyn tekoälypohjaisiin aktiivisesti johdettuihin sijoitusstrategioihin. Valourin kumppanina toimii tekoälyyn ja systemaattiseen sijoittamiseen erikoistunut sveitsiläinen Neuronomics AG.
Tekoälypohjainen sijoitusstrategia ammattisijoittajille
Smart Crypto Fund SP yhdistää Valourin institutionaalisille sijoittajille suunnatun rahastoalustan ja digivarainfrastruktuurin sekä Neuronomicsin kehittämän sijoitusstrategian. Se käyttää suljettuja tekoälymalleja ja tekee sijoituksia säännöllisesti arvioitavaan valikoimaan likvidejä kryptovaroja. Näin altistus ei ole lukittu johonkin yksittäiseen kryptovaluuttaan tai omaisuuseräkoriin.
– Kun yhdistämme Valourin digivarainfrastruktuurin ja Neuronomicsin tekoälypohjaisen systemaattisen sijoittamisen kokemuksen, voimme tarjota sijoittajille aktiivisesti johdetun strategian institutionaalisen rahaston muodossa, Valourin emoyhtiön DeFi Technologiesin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Johan Wattenström kertoo.
– Rahasto pyrkii sijoittamaan valikoivasti, kun nähtävillä olevat mahdollisuudet ja riskit vaikuttavat suotuisilta – ja vastaavasti se pyrkii vähentämään altistusta, jos riskit ovat kasvussa. Neuronomicsin suljetut tekoälymallit ovat keskeisessä roolissa, ja ne analysoivat hintoja, volyymeja, ja muuta markkinatietoa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tekoälymallit etsivät markkinasta hyödyllisiä signaaleja ja arvioivat potentiaalisia tuottoja, riskejä ja markkinatilannetta, Johan Wattenström jatkaa.
– Digivaramarkkinat tuottavat valtavia määriä nopeasti muuttuvaa tietoa, joten haasteena on erottaa, mitkä signaalit ovat tärkeitä, millä aikavälillä ja missä markkinatilanteissa. Olemme kehittäneet suljettujen tekoälymallien paketin, joka tunnistaa tärkeät signaalit ja muuttaa ennusteet johdonmukaisiksi salkunhoitopäätöksiksi, sanoo Neuronomics AG:n toimitusjohtaja Michael Kometer.
Lisätietoja:
Johanna Belitz, Head of Nordics, Valour, johanna@valour.com, +46 70-954 3120
Alpo Räinä, Mailand Communications, alpo.raina@mailand.fi, 040 5670212
Yhteyshenkilöt
Johanna BelitzPuh:+46 70-9543120johanna@valour.com
Kuvat
Valour lyhyesti
Valour on laskenut liikkeelle eri pörsseissä Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Brasiliassa yli 100 pörssilistattua krypto-ETP-tuotetta – eli enemmän kuin yksikään muu yritys globaalisti. Valour Funds SPC on Caymansaarilla rekisteröity ja Cayman Islands Monetary Authorityn (CIMA) mukaan toimiva Valourin tytäryhtiö. Smart Crypto Fund SP on sen ensimmäinen hedgerahasto. Lue lisää: www.valour.com
DeFi Technologies lyhyesti
Nasdaq-listattu DeFi Technologies (Nasdaq: DEFT) on fintech-konserni, joka yhdistää pääomamarkkinoiden ja uuden teknologian osaamisen rakentamalla siltaa perinteisen rahoituksen ja digitaalisten omaisuuserien välille.
Konserniin kuuluvat säänneltyjen digitaalisten omaisuuserien ETP-tuotteiden johtaviin liikkeeseenlaskijoihin kuuluva Valour, institutionaalisille asiakkaille kaupankäynti- ja likviditeettipalveluja tarjoava Stillman Digital sekä kaupankäyntiin, arbitraasiin ja muihin pääomamarkkinastrategioihin keskittyvä DeFi Alpha. Lue lisää DeFi Technologiesista: www.defi.tech
Neuronomics AG lyhyesti
Neuronomics AG on Sveitsin finassivalvontaviranomaisen FINMA:n alaisuudessa toimiva portfoliomanageri ja johtava tekoälyratkaisujen kehittäjä digitaalisten omaisuuserien hallinnassa. DeFi Technologies on vähemmistöosakas Neuronomicsissa.
Neuronomicsin tutkimustoiminta yhdistää tekoälyn, kvantitatiivisen rahoituksen ja laskennallisen neurotieteen markkinanäkymien ennustamiseen. Ennusteet ohjaavat sijoitussalkun allokaatioita tarkoin määritellyn riskienhallinnan mukaisesti. Lue lisää: www.neuronomics.com
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