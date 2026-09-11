Kuorsaako puoliso? Unikuulokkeista tuli vuoden yllättäjähitti
22.9.2026 08:30:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Suomalaiset etsivät parempaa unta myös kodinelektroniikasta. Gigantissa unikuulokkeiden kappalemyynti on jo yli kolminkertaistunut viime vuodesta, ja unta mittaavia älysormuksia on ostettu kolmannes enemmän kuin viime vuonna. Taustalla on kasvanut tieto unen ja palautumisen merkityksestä terveydelle sekä yleistyneet univaikeudet, arvioi kuluttajaelektroniikan asiantuntija.
Gigantin myyntidata kertoo yllättävän asian: yksi vuoden nopeimmin kasvaneista tuoteryhmistä ei liity kuunteluun vaan hiljaisuuteen.
– Unikuulokkeiden kappalemääräinen myynti on yli kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Unesta on tullut samanlainen hyvinvoinnin kulmakivi kuin liikunnasta ja ruokavaliosta. Kun huonon yön vaikutukset tunnetaan jaksamisesta verenpaineeseen, ihmiset etsivät parannuskeinoja, joita voi kokeilla jo samana iltana, kertoo kuluttajaelektroniikan myyntipäällikkö Noel Kaiponen.
Univelka on kansallinen ilmiö, jonka hinta tiedetään
Uniliiton elokuisen kannanoton mukaan 43 prosenttia suomalaisista nukkuu vähintään tunnin tarvettaan vähemmän, ja lähes kolmannes kärsii häiriintyneestä unesta. Liiton arvion mukaan univaje maksaa Suomelle yli neljä miljardia euroa vuodessa.
Seuraukset ulottuvat pitkälle. Pitkäkestoinen, hoitamaton unettomuus kaksinkertaistaa sydän- ja verisuonitautien riskin ja voi kolminkertaistaa masennuksen riskin. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kroonisesti unettomilla oli 40 prosenttia suurempi riski sairastua muistisairauteen tai sen esiasteeseen. Turun yliopiston tuoreessa, yli 70 000 suomalaista kattaneessa seurantatutkimuksessa vakavat univaikeudet keski-iässä olivat yhteydessä lähes kahdeksan kuukautta lyhyempään työuraan.
Unikuulokkeet: millaisesta laitteesta on kyse?
Unikuulokkeet on tehty siihen, mihin tavalliset nappikuulokkeet eivät taivu, eli koko yön käyttöön kyljellään nukkuessa. Matala runko, lyhyt suutinosa ja pehmeät korvatyynyt vähentävät painetta korvassa. Edullisemmissa malleissa hiljaisuus perustuu tyynyjen tiiviin istuvuuden tuomaan passiiviseen melunpoistoon, kehittyneimmissä malleissa aktiivinen vastamelu vaimentaa jopa liikenteen jylinän.
– Moni ostaja ei hae kuulokkeista rauhoittavaa musiikkia vaan puhdasta hiljaisuutta. Usein ostoksille tullaan puolison kuorsauksen takia. Kehittyneimmissä unikuulokemalleissa latauskotelo tunnistaa kuorsauksen, ja kuulokkeet säätävät peittoäänen sen voimakkuuden ja sävyn mukaan. Yksi laite voi siis pelastaa kahden ihmisen yöunet, Kaiponen kertoo.
Nukahtamista tuetaan rauhoittavilla äänillä, jotka hiljenevät itsestään, kun kuulokkeet tunnistavat unen. Aamulla herätys soi vain käyttäjän korvissa.
Palautumista mitataan kuin treeniä - puettava teknologia kasvussa
Unikuulokkeet ovat osa laajempaa ilmiötä: hyvinvointia tukevan, puettavan teknologian myynti kasvaa Gigantissa kautta linjan. Suurimmassa kasvussa ovat unenlaatua ja palautumista mittaavat älysormukset. Analyysiyhtiö IDC ennustaakin älysormusten globaalien toimitusten nousevan tänä vuonna 12,8 prosenttia.
– Palautumista optimoidaan liikkumisen ohella enemmän kuin koskaan, ja some vauhdittaa hyvinvoinnin entistä ammattimaisempaa seurantaa. Asiakkaiden kanssa puhutaan yhä useammin unen seuraamisesta: askelmäärän sijaan huomio keskittyy esimerkiksi siihen, paljonko syvää unta yöhön mahtui ja miksi leposyke jäi myöhäisen treenin jälkeen koholle, kertoo telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noel KaiponenGigantti Oy Ab / Myyntipäällikkö, ComputingPuh:+358 40 826 0028noel.kaiponen@gigantti.fi
Toni KiekkinenGigantti Oy Ab / Myyntipäällikkö, TelecomPuh:+358 40 826 0010toni.kiekkinen@gigantti.fi
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