Herätä uteliaisuutesi Tutkijoiden yössä – Ohjelmatarjontaa yhdeksällä paikkakunnalla ympäri Suomen!

Tämän vuoden teemana Tutkijoiden yössä on uteliaisuus. Sen avulla voimme löytää uusia näkökulmia ja ymmärtää ympäröivää maailmaa paremmin. Tutkijoiden yö on oiva tilaisuus antaa uteliaisuudelle tilaa ja oppia uutta.

Jyväskylän yliopiston tapahtuma tarjoaa kävijöille esimerkiksi mahdollisuuden kokeilla uutisten tekemistä, tarkastella lihaksistoaan ultraäänikuvantamisen avulla sekä kuulla, mikä oikeastaan saa musiikin kuulostamaan musiikilta. Laboratorioissa selviää myös, millainen rooli mikroskooppisen pienillä bakteriofaageilla on elämässämme.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla yllättäviä kokeiluja ja uusia elämyksiä. Pääset tutustumaan esimerkiksi erilaisiin peli- ja XR-teknologioihin, mobiiliteknologioiden turvalliseen ja ekologiseen käyttöön sekä opit suojautumaan kyberrosvoilta. Tule kokeilemaan myös, miten tekoäly voi auttaa selkävaivoissa ja tutustu älykkään maatalouden droneihin.

Helsingin yliopiston tapahtumassa pääset rakentamaan oman seismometrin ja tutkimaan maanjäristyksiä. Tervetuloa myös tekemään suuria löytöjä mikroskooppien avulla pienistä maailmoista tai oppimaan sanasen urdua ja swahilia!

Hämeen ammattikorkeakoulun Tutkijoiden yössä pääsee tutustumaan muun muassa energia-alan, ruoka-aineiden ja kiertotalouden soveltavaan tutkimukseen. Hämeenlinnassa pääset perehtymään uhanalaisiin ruokalajeihin sekä niiden uusiin, kestävämpiin vaihtoehtoihin.

Porin Space Lab avaa ovensa Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa. Porin tapahtumassa syvennytään asteroidien ja komeettojen tutkimukseen. Tapahtumassa selviää myös, miten maapalloa suojellaan vaarallisilta asteroideilta.

Oulun yliopiston tapahtumassa selviää, mistä puhelimen materiaalit ovat peräisin. Entä miltä kuulostaa kasvitieteellinen puutarha, kun musiikki, luonto ja tiede kohtaavat? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pääset tutustumaan Tutkijoiden yössä Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella ja kasvitieteellisessä puutarhassa.

Tampereen yliopiston ohjelmassa verrytellään nauruhermoja tiedettä ja stand upia yhdistävässä tiedekuntien mittelössä. Lisäksi koulupäivän aikana on luvassa innostavia Lasten akatemia -luentoja, joissa kuullaan tekonenästä, satelliiteista ja ilmastonmuutoksesta.

Itä-Suomen yliopiston ohjelma levittäytyy sekä Joensuun että Kuopion kampuksille. Tänä vuonna mukana ovat myös ammattikorkeakoulut Savonia ja Karelia. Joensuussa illan kruunaa somesta tutun Openaalin haastattelu. Kuopiossa tähtikuvioita, planeettoja ja muita taivaan kohteita päästään ihmettelemään Ursan planetaarion uumeniin.

Sodankylän tapahtumassa illan aikana päästään kuulemaan esimerkiksi Sodankylän avaruushistoriasta, Tähtelässä tehtävästä tutkimuksesta, revontulista sekä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Lappiin.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

Tutustu lähimmän paikkakuntasi ohjelmaan ja tule kokemaan tieteen kiehtova maailma!

www.tutkijoidenyo.fi