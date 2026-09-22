Satakunnassa 11 000 työtöntä työnhakijaa elokuussa

Lounais-Suomen päällystyskausi päättyy lokakuussa - tulevat vuodet haastavat tienpitoa 21.9.2026 08:31:00 EEST | Tiedote

Tänä vuonna Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen päällystysohjelman pituus on noin 240 kilometriä, josta kävely- ja pyöräilyväylien osuus on noin 24 kilometriä. Vuoden 2026 päällystyksiin kohdistunut rahoitus sisälsi vielä kahden edellisen vuoden tapaan hallituksen korjausvelan taittamiseen myöntämää lisärahoitusta. Tarpeeseen tullut lisärahoitus on nyt päättymässä, ja tulevien vuosien rahoitustaso näyttää erittäin niukalta.