Satakunnassa 11 000 työtöntä työnhakijaa elokuussa
22.9.2026 08:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Työttömyydessä oli tavanomaista kausittaista laskua edellisestä kuukaudesta. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys on edelleen noussut, vaikka työvoiman kysynnän piristymisestä onkin jo merkkejä.
Satakunnassa kuntien työllisyyspalveluissa oli elokuun lopussa 11 000 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 850 henkeä eli 8,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömyys nousi 5,9 %. Edellisestä kuukaudesta työttömien määrä laski Satakunnassa 1 040 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 11,4 %.
Useimmissa kunnista työttömyys on vielä noussut vuotta aiemmasta
Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna noussut neljässätoista Satakunnan kuudestatoista kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, missä lisäystä on ollut 484 henkeä. Suhteellisesti eniten työttömyys on noussut Karviassa, missä nousua on ollut 31 %. Vain Merikarvialla ja Pomarkussa työttömyys on hieman alentunut.
Elokuussa työttömyys oli korkeinta Porissa ja Siikaisissa, joissa kummassakin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,2 %. Alin työttömyys oli Eurassa, missä osuus oli 6,7 %.
Työttömyyden kehitys vaihteli työnhakijaryhmittäin
Työttömistä työnhakijoista oli elokuun lopussa miehiä 57 % ja naisia 43 %. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien miesten määrä on kasvanut 4 % ja naisten 14 %.
Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 13 % vuotta aikaisemmasta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi 3 %.
Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 4 120. Se on 12 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 260, missä on 15 % nousua vuotta aiempaan verrattuna.
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys on vähentynyt
Työvoiman heikko kysyntä näkyy työttömien työnhakijoiden määrän kasvuna useimmissa pääammattiryhmissä. Eniten työttömien määrä on kasvanut naisvaltaisessa palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Työttömyys on vuotta aiemmasta alentunut rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä.
Uusia työpaikkoja avautui vuoden takaista enemmän
Satakunnassa ilmoitettiin työllisyyspalveluihin elokuun aikana 966 uutta avointa työpaikkaa. Se on 17 % enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Yhteensä elokuussa oli avoinna vähän vajaat 1 400 työpaikkaa.
Palveluissa olevien määrä on vähentynyt vuotta aiemmasta
Elokuun lopussa erilaisten aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä oli Satakunnassa noin 1 830 henkilöä, mikä on 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttava työtoiminta on supistunut voimakkaasti. Kasvua on ollut etenkin työvoimakoulutuksessa.
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Yhteyshenkilöt
Hannu Ahvenjärvityömarkkina-asiantuntijaLounais-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 022 114hannu.ahvenjarvi@elinvoimakeskus.fi
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