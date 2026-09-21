SDP:n Matias Mäkynen: Oikeistohallitus heikentää jälleen naisten oikeuksia
21.9.2026 12:58:44 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen naisvihamielinen politiikka saa uusia kierroksia, kun luvassa on satojen eurojen toimenpidemaksu abortteihin. Svenska Yle kertoo, että Orpon hallituksen kompromissin mukaan omasta pyynnöstä tehtävästä raskaudenkeskeytyksestä voi jatkossa joutua maksamaan noin 257 euroa.
“Ehdotus on käsittämätön. Naisten oikeudet eivät voi olla kauppatavaraa politiikassa”, Matias Mäkynen tyrmää.
Mäkynen muistuttaa, että turvallinen abortti on oltava saavutettava jokaiselle. Kyse on terveydenhuollosta, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista, itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta omaan kehoon.
Kun eri puolilla maailmaa naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia rajataan, Suomessa meidän pitää vahvistaa näitä oikeuksia. Taloudellisten esteiden luominen on täysin väärä suunta.
Maksukorotuksissa on kyse hyökkäyksestä naisten oikeuksia kohtaan. Jatkossa osa joutuu miettimään, onko varaa tehdä keskeytystä.
“Ylipäätään on paheksuttavaa jakaa abortit kahteen kategoriaan, joista vain toinen olisi maksuton. Ei yksinkertaisesti ole oikeudenmukaista eriyttää syitä raskaudenkeskeytyksille ja arvottaa näin eri tilanteita. Naisen oma päätös on aina riittävä syy”, Mäkynen jyrähtää.
Aborttioikeutta pitää vahvistaa, ei heikentää. Siksi SDP:n puoluekokous päätti keväällä, että aborttioikeus on syytä kirjata perustuslakiin Suomessa.
Myös Kokoomus on sittemmin ollut kiivaan sisäisen keskustelun jälkeen samalla linjalla, mutta ajaa nyt kaksilla rattailla tässäkin asiassa. Kokoomuksen taantumuksellinen suhtautuminen aborttioikeuteen on hälyttävä, ja tuskin auttaa houkuttelemaan naispuolisia kannattajia takaisin. Naisviha aiheuttaa naisongelmia, summaa Mäkynen.
“Kokoomus ja RKP ovat vuosikymmeniä puhuneet yksilönvapaudesta ja liberaaleista arvoista. Viimeistään tällä hallituskaudella on nähty, etteivät sanat ja teot ole keskenään linjassa”, Mäkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
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