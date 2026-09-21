Kokoomusministerit: Aborttien maksuista levitetään väärää tietoa - hallitus laajentaa maksuttomuutta, ei kavenna sitä

"Sanon tämän selkeästi: Aborttioikeutta ei rajata, eikä siihen ole esityksessä koskettu. Jos sosiaalidemokraatit haluavat keskustella maksuista, keskustellaan sitten siitä, mitä esityksessä oikeasti lukee", sanoo ministeri Karoliina Partanen.

"Naisten terveyttä ei edistetä levittämällä pelkoa. Esityksessä synnytykset ja niiden jälkihoito siirretään kokonaan leikkaus- ja toimenpidemaksujen ulkopuolelle, ja maksuttomuus laajenee keskenmenoihin ja muihin komplikaatioihin. Tämä on merkittävä parannus nykytilanteeseen", sanoo ministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Hallitus esittää, että synnytykset ja niiden jälkihoito siirretään kokonaan leikkaus- ja toimenpidemaksujen ulkopuolelle, joten maksuttomuutta laajennetaan nykyisestä.

"Keskenmenot sekä lääketieteellisin perustein tehtävä kirurginen raskaudenkeskeytys tai muu toimenpide tulevat siis maksuttomuuden piiriin. Helpotamme merkittävästi ihmisten maksukuormaa edellisen hallituskauden linjaan verraten. Lisäksi uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske alle 18-vuotiaita, eli lasten ja nuorten sote-palvelujen maksuttomuutta laajennetaan", Ikonen sanoo.



Nykyistä päiväkirurgiamaksua ollaan muuttamassa yleisemmäksi leikkaus- ja toimenpidemaksuksi. Maksu voidaan periä silloin, kun hoito vaatii laissa tarkoitetun leikkauksen tai esimerkiksi anestesiaa vaativan toimenpiteen.



- Tämä maksu liittyy tiettyihin leikkauksiin ja vaativiin toimenpiteisiin, esimerkiksi nukutusta tai puudutusta vaativaan hoitoon. Noin 99 prosenttia raskaudenkeskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti, joita uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske. Lisäksi on olennaista tietää, että valtaosa kirurgisista keskeytyksistä tehdään lääketieteellisistä syistä. Näitä tietoja ei tietenkään ollut oppositioedustajien some-päivityksissä, edustajat sanovat.



Jos raskauden keskeytys tehdään päiväkirurgisena toimenpiteenä, siitä perittävä maksu olisi jatkossa 264,10 euroa. Nykyinen päiväkirurgian maksu on 233,80 euroa, joten ero on enintään noin 30 euroa. Jos potilaan täytyy jäädä yöksi sairaalaan, mikä on hyvin harvinaista, hoitopäivästä voidaan periä enintään 71,50 euroa.

"Oppositio suoraan sanottuna pelottelee ihmisiä. Abortit ovat maksullisia nytkin, eli hallitus ei ole tekemässä niistä maksullisia. Hyvinvointialueet voivat myös halutessaan päättää asiakasmaksuista itse. Toivon oppositioedustajien perehtyvän aiheeseen ennen kuin somettavat", Partanen sanoo.