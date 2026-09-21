SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen aborttimaksu on jälleen yksi askel naisten oikeuksien heikentämisessä
21.9.2026 13:24:59 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää ennenkuulumattomina Orpon hallituksen suunnitelmia tuoda eduskuntaan aborttioikeuden rajaamisesitys, joka mahdollistaisi uuden maksun omasta tahdosta tehtävälle raskaudenkeskeytykselle. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan leikkausta tai muuta toimenpidettä edellyttävästä abortista voitaisiin periä noin 257 euron asiakasmaksu. Lääketieteellisin perustein tehtävät raskaudenkeskeytykset olisivat maksuttomia.
– On täysin kestämätöntä, että hallitus alkaa arvottaa raskaudenkeskeytyksiä sen perusteella, miksi nainen aborttiin päätyy. Terveydenhuollon maksujen tulee perustua hoitoon. Oikeus turvalliseen aborttiin ei saa riippua naisen varallisuudesta, Heinäluoma sanoo.
Heinäluoman mukaan uusi maksu liittyy Orpon hallituksen pitkään päätösten sarjaan, jossa naisten oikeuksia, toimeentuloa ja taloudellista itsenäisyyttä on heikennetty.
Hallitus on muun muassa poistanut aikuiskoulutustuen, jonka käyttäjistä suuri enemmistö oli naisia. Asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset sekä työtulojen suojaosien poistaminen ovat osuneet voimakkaasti pienituloisiin, yksinhuoltajiin ja osa-aikatyötä tekeviin naisiin.
Samalla hallitus on leikannut sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta ja korottanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Näiden päätösten vaikutukset näkyvät erityisesti naisvaltaisilla aloilla, pienituloisten naisten arjessa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja muun haavoittuvuuden kanssa työskentelevien järjestöjen toimintaedellytyksissä.
– Aborttimaksu ei ole yksittäinen irrallinen päätös. Se menee osaksi pitkää listaa hallituksen ratkaisuista, joilla naisten oikeuksia ja taloudellista asemaa on heikennetty. Hallitus on leikannut naisten mahdollisuuksista kouluttautua, tulla toimeen omalla työllään ja saada tarvitsemiaan palveluja. Nyt se on valmis asettamaan myös naisen keholliselle itsemääräämisoikeudelle hintalapun, Heinäluoma sanoo.
Heinäluoma muistuttaa, että raskaudenkeskeytykseen liittyvät tilanteet voivat olla hyvin vaikeita ja henkilökohtaisia. Maksu voi muodostua todelliseksi esteeksi etenkin pienituloiselle, nuorelle tai väkivaltaisessa suhteessa elävälle naiselle.
– Turvallisen abortin saatavuus on keskeinen osa naisten itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaista terveydenhuoltoa. Hallituksen pitäisi poistaa hoitoon pääsyn esteitä eikä rakentaa uusia. SDP ei hyväksy sitä, että naisten perusoikeuksia murennetaan maksujen avulla, Heinäluoma painottaa.
SDP 48. puoluekokous päätti vahvistaa aborttioikeuden puolustamista. Puolueen poliittiseen ohjelmaan lisättiin kirjaus: “Aborttioikeus tulee turvata ja tavoitteena on sen kirjaaminen perustuslakiin tulevaisuudessa.”
Suomen perustuslaki turvaa useita keskeisiä perusoikeuksia, mutta oikeutta raskaudenkeskeytykseen siinä ei tällä hetkellä erikseen mainita. Aborttioikeus perustuu tavalliseen lakiin, jota voidaan muuttaa eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä.
– Kansainväliset esimerkit osoittavat, ettei kerran saavutettuja oikeuksia voi pitää itsestäänselvyyksinä. Siksi aborttioikeus tarvitsee nykyistä vahvemman suojan. SDP on sitoutunut turvaamaan aborttioikeuden ja tavoittelemaan sen kirjaamista tulevaisuudessa perustuslakiin. Tämä on selkeä vastakohta hallituksen politiikalle, jossa naisten itsemääräämisoikeudesta tehdään maksullista, Heinäluoma painottaa.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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