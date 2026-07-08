Lappset tuo interaktiivisen teknologian osaksi perinteisiä leikkipaikkoja Spark-ratkaisulla
22.9.2026 11:11:13 EEST | Lappset Group Oy | Tiedote
Rovaniemeläinen perheyritys Lappset tuo markkinoille Sparkin, ensimmäisen ratkaisunsa, jossa interaktiivinen teknologia yhdistyy suoraan perinteisiin leikkipaikkarakenteisiin. Spark on suunniteltu madaltamaan lasten kynnystä lähteä liikkeelle ja osallistua yhteiseen leikkiin sekä tarjoamaan kiinnostavan vaihtoehdon ruudun äärellä vietetylle ajalle. Se reagoi leikkijöiden toimintaan muuttuvalla äänimaailmalla, animoiduilla valoilla ja sensoripohjaisilla peleillä ilman, että leikkiin tarvitaan erillistä näyttöä.
Lasten ja nuorten vähäinen liikkuminen on Suomessa merkittävä huoli. Vuoden 2024 LIITU-tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia 7–15-vuotiaista saavutti liikkumissuosituksen.
Sparkin suunnittelussa huomio on kiinnitetty erityisesti hetkeen ennen leikin alkamista. Kaikille lapsille ei ole yhtä helppoa keksiä tekemistä, lähestyä muita tai liittyä jo käynnissä olevaan leikkiin. Spark antaa lapsille yhteisen lähtökohdan ja pyrkii madaltamaan mukaan lähtemisen kynnystä jättäen samalla tilaa lasten omalle leikille.
– Lasten ja nuorten vähäistä liikkumista ei ratkaista yhdellä tuotteella. Meillä on kuitenkin leikkiympäristöjen kehittäjänä oma roolimme etsiä uusia tapoja kannustaa lapsia liikkumaan ja osallistumaan yhteiseen leikkiin. Spark on yksi esimerkki siitä, miten voimme tehdä tätä uudella tavalla, Lappsetin varatoimitusjohtaja Erkki Ikäheimo kertoo.
Spark liittyy Lappsetin aktiiviseen tuotekehitysvaiheeseen. Heinäkuussa 2026 yhtiön Prime-leikkivälinemallisto sai kaksi Red Dot -muotoilupalkintoa.
– Sparkissa yhdistyvät kaksi Lappsetin vahvaa osaamisaluetta: pitkä kokemus puisista leikkipaikkavälineistä ja interaktiivisista digitaalisista ratkaisuista. Kun nämä tuodaan yhteen uudella tavalla, voimme kehittää uudenlaisia leikkiympäristöjä ja samalla rakentaa kansainvälistä kasvua, Ikäheimo jatkaa.
Interaktiivisen leikin osaaminen yhdistyy perinteiseen leikkipaikkaan
Lappset on kehittänyt interaktiivisia leikki- ja liikuntaratkaisuja jo neljännesvuosisadan ajan. Aiemmin ratkaisut ovat olleet pääosin erillisiä tuotteita. Sparkissa interaktiivisuus laajenee osaksi koko leikkipaikkakokemusta.
Lapset kiipeilevät, tasapainoilevat, laskevat liukumäkeä ja juoksevat kuten perinteiselläkin leikkipaikalla. Spark reagoi heidän toimintaansa, aktivoi ja yhdistää leikkipaikan eri osia vaihtuvien pelien ja haasteiden avulla.
– Vaikka Sparkin taustalla on paljon teknistä tuotekehitystä, emme näe sitä ensisijaisesti teknologiatuotteena. Teknologia toimii taustalla, ja tavoitteena on houkutella lapsia ruutujen ääreltä liikkumaan, leikkimään yhdessä ja olemaan vuorovaikutuksessa kasvokkain, Ikäheimo kertoo.
Spark on suunniteltu julkisiin puistoihin, koulujen pihoille ja muihin yhteisiin ulkotiloihin.
Leikkipaikan sisältöä voidaan uudistaa käytön aikana
Sparkin pelejä ja haasteita voidaan päivittää ja mukauttaa erilaisiin leikkipaikkoihin ja teemoihin. Järjestelmä tuottaa myös tietoa leikkipaikan käytöstä ilman henkilötietoja. Tiedon avulla ylläpitäjät voivat seurata, miten ympäristöä käytetään, ja kehittää sitä ajan myötä.
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Yhteyshenkilöt
Erkki IkäheimoVaratoimitusjohtajaLappset Group OyPuh:+358 40 535 9962erkki.ikaheimo@lappset.com
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Tietoja julkaisijasta
Lappset Group Oy on yli 55 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu noin 60 maahan.
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