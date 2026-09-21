Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Arkadiankadun uusi silta on valmis – katutyöt jatkuvat vielä loppuvuoden

22.9.2026 09:32:52 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Silta valmistui loppukesällä. Seuraavaksi alueella alkaa kadun pintarakenteiden rakentaminen sekä raitiotiealueen uusiminen. Työt valmistuvat pääosin vuoden loppuun mennessä.

Uuden Arkadiankadun sillan käyttöiäksi tavoitellaan 100 vuotta.
Uuden Arkadiankadun sillan käyttöiäksi tavoitellaan 100 vuotta. Miikka Kalke

Silta uusittiin ennen katurakentamista, jotta se saataisiin valmiiksi nopeasti. Vanhan sillan purkamisesta ja uuden rakentamisesta vastasi siltoihin erikoistunut MPV-Infrarakenne Oy.

Sillan uusiminen sujuikin nopeasti ja haittavaikutukset alla kulkevalle jalankulun ja pyöräilyn Baanalle saatiin pidettyä mahdollisimman pieninä ja sijoitettuna talvikaudelle, jolloin Baanalla oli vähemmän käyttäjiä.

Katurakenteet ja kiskot uusitaan

Katuremontin tekee Uudenmaan infrapalvelut oy. Samanaikaisesti Kaupunkiliikenne oy uusii raitiotiekiskoja Arkadiankadulla. Osa viimeistelytöistä, kuten jalkakäytävien kivitöitä ja ajoratamerkintöjä, jää tehtäväksi kevään 2027 puolelle.

Muutoksia liikkumiseen

Raitiotietöiden takia Arkadiankatu suljetaan kahdesta kohtaa töiden takia. Myös Eteläinen Rautatiekatu suljetaan lyhyeltä matkalta Antinkadun ja Olavinkadun väliltä. Muutokset tehdään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 22.–23. syyskuuta.  Sulut koskevat moottoriajoneuvoliikennettä. Jalankulku- ja pyöräilyreitit pysyvät auki näissä kohdissa.

Ajoyhteydet Kampin linja-autoterminaaleihin ja parkkihalleihin säilyvät, mutta reitteihin tulee pieniä muutoksia. Kulku pyritään pitämään mahdollisena koko remontin ajan vähäisiä katkoja lukuun ottamatta. 

  1. Eteläinen Rautatiekatu on suljettu Antinkadun ja Olavinkadun välillä.
  2. Antinkadun ajosuunta Pohjoisen ja Eteläisen Rautatiekatujen välillä on remontin ajan kohti Pohjoista Rautatiekatua.

Uudelle sillalle 100 vuoden käyttöikä

Sillan uusimisen syynä oli huono kunto. Entisen satamaradan kuilun ja nykyisen Baanan ylittävä silta oli vuodelta 1924. Helsingin kaupunki tutkii siltojensa kuntoa pitkäjänteisesti ja kunnostaa tai uusii huonokuntoisia siltoja vuosittain. Uudelle sillalle tavoitellaan 100 vuoden käyttöikää.

Avainsanat

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Kuvat

Uuden Arkadiankadun sillan käyttöiäksi tavoitellaan 100 vuotta.
Uuden Arkadiankadun sillan käyttöiäksi tavoitellaan 100 vuotta.
Miikka Kalke
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Kartta reiteistä. Moottoriajoneuvojen yhteydet ovat suljettuna Arkadiankadulla Luonnontieteellisen museon ja Pikkuparlamentin kohdalla.
Kartta reiteistä. Moottoriajoneuvojen yhteydet ovat suljettuna Arkadiankadulla Luonnontieteellisen museon ja Pikkuparlamentin kohdalla.
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