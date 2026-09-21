Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Aluehallitus alensi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman 34 milj. euroon: Ohjelmaa täydennetään vuoden 2027 talouden kuvan tarkentuessa

21.9.2026 14:17:37 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varhan aluehallitus päätti yksimielisesti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta alijäämien kattamiseksi. Aluehallitus alensi ohjelman säästöjä vuodelle 2027 kaikkiaan 33,9 milj. euroon.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta päättää aluevaltuusto 30. syyskuuta. Ohjelma toimitetaan valtiovarainministeriölle, jolta hyvinvointialue hakee lisäaikaa alijäämien kattamiseksi. 

Ohjelman riittävyyttä arvioidaan uudelleen, kun vuoden 2027 valtionrahoitus ja kuluvan vuoden talouden ennuste tarkentuvat. Tarvittaessa valmistellaan täydentäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että alijäämä saadaan katettua määräajassa.  

Aluehallitus teki ohjelmaan sisällöllisiä muutoksia. Asiakasmaksuja ei koroteta kaikilta osin lakisääteiseen enimmäistasoon, vaan nykyiset asiakasmaksut säilyvät pääosin ennallaan. Lisäksi lakivalmistelussa olevia uusia maksuja otetaan käyttöön vuonna 2027.  

Työntekijöille tuodaan henkilökohtainen 50 euron liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu, jolla korvataan yksiköille suunnattu henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintaan kohdennettu raha ja työajan käyttö.  

Terveyssosiaalityön uudistamisesta, EVES-työstä ja hälytysrahoista aluehallitus tekee erilliset päätökset vuoden 2027 talousnäkymän perusteella. Lisäksi aluehallitus asetti Tyks-sairaalapalveluille, sote-palveluille, ikääntyneiden palveluille sekä konsernipalveluille yhteensä 2,75 miljoonan euron lisätuottavuustavoitteen. Nämä sisällytetään vuoden 2027 talousarvioon ja tuodaan päätöksentekoon erillisinä.  

Aluehallitus teki muutoksia lisäksi esimerkiksi seuraaviin: työosuusraha säilytetään, toivetaksipilotti jatkuu, järjestöavustukset pysyvät ennallaan sekä Loimaan ja Uudenkaupungin päivystyksiin ei tule muutoksia.  

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma vuodelle 2027 on kokonaisuudessaan liitteenä (linkki).

Aluehallitus päätti myös vuoden 2027 talousarvioon liittyen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Talousarvio valmistellaan lain mukaan yhteistoiminnallisesti, ja talousarviolla saattaa toteutuessaan olla henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvotteluja ei tässä yhteydessä kohdenneta mihinkään tiettyyn ammattiryhmään tai palvelualueeseen. 

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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