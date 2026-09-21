Pikkuhuuhkajien mediaohjelma syys-lokakuussa
21.9.2026 15:00:49 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöh.syntyneet) pelaa syys-lokakuussa Espanjaa vastaan kotona 25.9., Romaniaa vastaan vieraissa 30.9. ja Kosovoa vastaan vieraissa 6.10. Yle näyttää kaikki ottelut suorana.
Suomen U21-maajoukkueen EM-karsintalohko huipentuu syys-lokakuussa reilun kaksiviikkoisen maaotteluikkunan aikana, kun lohkon kaikki kuusi joukkuetta pelaavat kolme viimeistä otteluaan. Pikkuhuuhkajille syksyn tavoite on selvä – edetä kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin U21-EM-kisoihin joko suoraan tai marraskuussa pelattavien jatkokarsintojen kautta.
Keskiviikkona julkaistuun joukkueeseen on tehty yksi täydennys, kun IF Gnistanin Adam Jouhi tulee mukaan. Suomen joukkue kokoontuu Tampereelle ja aloittaa harjoitukset tänään, ehtien harjoitella neljästi ennen perjantaina Tammelan Stadionilla pelattavaa kotiottelua Espanjaa vastaan.
Espanja-otteluun on myyty jo yli 7000 lippua - jäljellä on enää muutamia satoja paikkoja. Ottelussa ollaan siis rikkomassa Pikkuhuuhkajien kaikkien aikojen yleisöennätystä 5275, joka tehtiin syksyllä 2024 Norjaa vastaan samalla stadionilla.
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma (ajat Suomen aikaa)
Ti 22.9. klo 11.30-12: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)
Ke 23.9. klo 15.30-16: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)
To 24.9. klo 12.00: Harjoitukset, Tammelan Stadion (medialle avoinna ensimmäiset 15min)
To 24.9. klo 14.45-15.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)
Pe 25.9. klo 18.30: Suomi-Espanja, Tammelan Stadion
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Ti 29.9. klo 12.00: Harjoitukset, Eugen Popescu Stadium, Targoviste (medialle avoinna ensimmäiset 15min)
Ti 29.9. klo 14.45-15.15: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Romania)
Ke 30.9. klo 19.00: Romania-Suomi, Eugen Popescu Stadium, Targoviste
Pe 2.10. klo 12-12.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)
Su 4.10. klo 17-17.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)
Ma 5.10. klo 13: Harjoitukset, Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (medialle avoinna ensimmäiset 15min)
Ma 5.10. klo 15.45-16.15: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)
Ti 6.10. klo 20.00: Kosovo-Suomi, Stadium Fadil Vokrri, Pristina
Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
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