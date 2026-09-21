Pikkuhuuhkajien mediaohjelma syys-lokakuussa

Suomen U21-maajoukkueen EM-karsintalohko huipentuu syys-lokakuussa reilun kaksiviikkoisen maaotteluikkunan aikana, kun lohkon kaikki kuusi joukkuetta pelaavat kolme viimeistä otteluaan. Pikkuhuuhkajille syksyn tavoite on selvä – edetä kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin U21-EM-kisoihin joko suoraan tai marraskuussa pelattavien jatkokarsintojen kautta.

Keskiviikkona julkaistuun joukkueeseen on tehty yksi täydennys, kun IF Gnistanin Adam Jouhi tulee mukaan. Suomen joukkue kokoontuu Tampereelle ja aloittaa harjoitukset tänään, ehtien harjoitella neljästi ennen perjantaina Tammelan Stadionilla pelattavaa kotiottelua Espanjaa vastaan.

Espanja-otteluun on myyty jo yli 7000 lippua - jäljellä on enää muutamia satoja paikkoja. Ottelussa ollaan siis rikkomassa Pikkuhuuhkajien kaikkien aikojen yleisöennätystä 5275, joka tehtiin syksyllä 2024 Norjaa vastaan samalla stadionilla.

Pikkuhuuhkajien mediaohjelma (ajat Suomen aikaa)

Ti 22.9. klo 11.30-12: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)

Ke 23.9. klo 15.30-16: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)

To 24.9. klo 12.00: Harjoitukset, Tammelan Stadion (medialle avoinna ensimmäiset 15min)

To 24.9. klo 14.45-15.15: Mediatunti (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Tampere Station)

Pe 25.9. klo 18.30: Suomi-Espanja, Tammelan Stadion

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Ti 29.9. klo 12.00: Harjoitukset, Eugen Popescu Stadium, Targoviste (medialle avoinna ensimmäiset 15min)

Ti 29.9. klo 14.45-15.15: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Romania)

Ke 30.9. klo 19.00: Romania-Suomi, Eugen Popescu Stadium, Targoviste

Pe 2.10. klo 12-12.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)

Su 4.10. klo 17-17.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)

Ma 5.10. klo 13: Harjoitukset, Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (medialle avoinna ensimmäiset 15min)

Ma 5.10. klo 15.45-16.15: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Kosovo)

Ti 6.10. klo 20.00: Kosovo-Suomi, Stadium Fadil Vokrri, Pristina

Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen@palloliitto.fi