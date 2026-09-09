Keskimaa nousi alueosuuskauppojen ykköseksi vuoden 2025 osuuskauppavertailussa
21.9.2026 14:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Keskimaa on noussut vuoden 2025 alueosuuskauppojen vertailun ykköseksi Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon julkaisemassa Osuustoiminta-lehden osuuskauppojen vertailussa. Keskimaan vahvuudeksi nousi tasainen onnistuminen useilla keskeisillä mittareilla: liikevaihdon kasvussa, kannattavuudessa, taseen tehokkaassa käytössä, omavaraisuudessa sekä asiakasomistajamäärän kehityksessä.
Osuuskauppavertailun kärkeen Keskimaa nousi 44 pisteellä. Ero toiseksi sijoittuneeseen Osuuskauppa Arinaan oli vain yksi piste, ja kolmanneksi sijoittui Osuuskauppa PeeÄssä. Keskimaan voitto rakentui ennen kaikkea vahvalle kokonaisuudelle: yksittäisen huippusuorituksen sijaan onnistumisia kertyi laajasti eri liiketoiminnoista ja talouden tunnusluvuista.
Erityisen vahva Keskimaa oli kannattavuudessa: se sijoittui kärkeen sekä liikeylijäämässä suhteessa liikevaihtoon että suhteessa taseeseen. Hyvää kehitystä tukivat muun muassa marketkaupan kasvu, S-marketien vahva myynnin kehitys, ruoan verkkokaupan kasvu sekä ABC-liiketoiminnan onnistumiset.
– Tämä on hieno tunnustus koko Keskimaan henkilöstön pitkäjänteiselle työlle ja yhdessä tekemiselle. Tulokset syntyvät arjen teoista toimipaikoissamme. Onnistuminen näin tasaisesti eri osa-alueilla kertoo siitä, että toimintamme perusta on kunnossa, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä iloitsee.
Keskimaan marketkaupassa myönteinen kehitys näkyi erityisesti S-marketeissa, joiden myynti kasvoi viidellä prosentilla. Kasvua vauhdittivat aiempien vuosien investoinnit sekä uusien yksiköiden ensimmäiset täydet toimintavuodet. Myös ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kehitystään. ABC-liiketoiminnassa liikennemyymälöiden sisäkauppa kasvoi 5,5 prosenttia, ja sähköautojen latausliiketoiminnan liikevaihto yli kaksinkertaistui.
Keskimaalle vertailun kärkisija on osoitus siitä, että osuuskaupan strateginen suunta, palveluverkoston kehittäminen ja vastuullinen taloudenpito tukevat toisiaan. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa investoinnit keskisuomalaisten palveluihin, henkilöstöön ja asiakasomistajien etuihin myös tulevaisuudessa.
– Keskimaa on keskisuomalaisten oma osuuskauppa. Siksi meille on tärkeää, että hyvä tulos palautuu alueelle parempina palveluina, investointeina, työpaikkoina ja asiakasomistajahyötyinä. Tämä onnistuminen kuuluu henkilöstölle, asiakasomistajille ja koko Keskimaan toiminta-alueelle, Antti Määttä toteaa.
Lisätietoa tutkimuksesta:
Osuustoiminta-lehti / Pellervo, Vuosikirja 2026
Parhaat osuuskaupat: Keskimaa nousi kärkeen tasaisimmalla suorituksella - Osuustoiminta-lehti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Määttätoimitusjohtaja, kauppaneuvosPuh:010 767 3010antti.maatta@sok.fi
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Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
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