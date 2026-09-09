Keskimaa nousi alueosuuskauppojen ykköseksi vuoden 2025 osuuskauppavertailussa

Osuuskauppavertailun kärkeen Keskimaa nousi 44 pisteellä. Ero toiseksi sijoittuneeseen Osuuskauppa Arinaan oli vain yksi piste, ja kolmanneksi sijoittui Osuuskauppa PeeÄssä. Keskimaan voitto rakentui ennen kaikkea vahvalle kokonaisuudelle: yksittäisen huippusuorituksen sijaan onnistumisia kertyi laajasti eri liiketoiminnoista ja talouden tunnusluvuista.

Erityisen vahva Keskimaa oli kannattavuudessa: se sijoittui kärkeen sekä liikeylijäämässä suhteessa liikevaihtoon että suhteessa taseeseen. Hyvää kehitystä tukivat muun muassa marketkaupan kasvu, S-marketien vahva myynnin kehitys, ruoan verkkokaupan kasvu sekä ABC-liiketoiminnan onnistumiset.

– Tämä on hieno tunnustus koko Keskimaan henkilöstön pitkäjänteiselle työlle ja yhdessä tekemiselle. Tulokset syntyvät arjen teoista toimipaikoissamme. Onnistuminen näin tasaisesti eri osa-alueilla kertoo siitä, että toimintamme perusta on kunnossa, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä iloitsee.



Keskimaan marketkaupassa myönteinen kehitys näkyi erityisesti S-marketeissa, joiden myynti kasvoi viidellä prosentilla. Kasvua vauhdittivat aiempien vuosien investoinnit sekä uusien yksiköiden ensimmäiset täydet toimintavuodet. Myös ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kehitystään. ABC-liiketoiminnassa liikennemyymälöiden sisäkauppa kasvoi 5,5 prosenttia, ja sähköautojen latausliiketoiminnan liikevaihto yli kaksinkertaistui.



Keskimaalle vertailun kärkisija on osoitus siitä, että osuuskaupan strateginen suunta, palveluverkoston kehittäminen ja vastuullinen taloudenpito tukevat toisiaan. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa investoinnit keskisuomalaisten palveluihin, henkilöstöön ja asiakasomistajien etuihin myös tulevaisuudessa.

– Keskimaa on keskisuomalaisten oma osuuskauppa. Siksi meille on tärkeää, että hyvä tulos palautuu alueelle parempina palveluina, investointeina, työpaikkoina ja asiakasomistajahyötyinä. Tämä onnistuminen kuuluu henkilöstölle, asiakasomistajille ja koko Keskimaan toiminta-alueelle, Antti Määttä toteaa.



Lisätietoa tutkimuksesta:

Osuustoiminta-lehti / Pellervo, Vuosikirja 2026

Parhaat osuuskaupat: Keskimaa nousi kärkeen tasaisimmalla suorituksella - Osuustoiminta-lehti