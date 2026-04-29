Helsingin Kokoomus nimesi kolme uutta eduskuntavaaliehdokasta
21.9.2026 19:12:18 EEST | Helsingin Kokoomus ry | Tiedote
Helsingin Kokoomus nimesi tänään ylimääräisessä piirikokouksessaan kolme uutta ehdokasta kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Helsingin Kokoomuksella on nyt koossa 16 eduskuntavaaliehdokasta.
Nimetyt ehdokkaat ovat:
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Jarmo Lindberg, kansanedustaja, 67
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Heikki Pursiainen, VTT, ekonomisti, 52
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Janne Rauramo, yrittäjä, toimitusjohtaja, 45
”Saamme ehdolle kolme kovaa osaajaa. Jarmo Lindberg tuo listalle pitkän kokemuksensa puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta, Heikki Pursiainen taloudesta ja Janne Rauramo yrittäjyydestä ja elinkeinoelämästä. Näissä kysymyksissä tehdään ensi vaalikaudella isoja päätöksiä, ja tarvitsemme niiden tekemiseen vahvaa osaamista”, sanoo Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja Juha Hakola.
Aiemmin nimetyt eduskuntavaaliehdokkaat löytyvät Helsingin Kokoomuksen verkkosivuilta.
Helsingin Kokoomus nimeää lisää eduskuntavaaliehdokkaita syksyn aikana.
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Yhteyshenkilöt
Juha HakolaHelsingin Kokoomuksen puheenjohtajaPuh:0505121998juha.hakola@juhahakola.fi
Jenny Nyman AhokasHelsingin Kokoomuksen toiminnanjohtajaPuh:0405384652jenny.nyman@kokoomus.fi
Helsingin Kokoomus ry
Helsingin Kokoomus ry on Kansallisen Kokoomuksen piirijärjestö Helsingissä. Helsingin Kokoomus vastaa puolueen poliittisesta ja järjestöllisestä toiminnasta sekä vaalityöstä Helsingissä. Helsingin Kokoomukseen kuuluu paikallisyhdistyksiä eri puolilta Helsinkiä. Tavoitteenamme on rakentaa kasvavaa, turvallista ja toimivaa Helsinkiä, jossa ihmisillä ja yrityksillä on mahdollisuus onnistua.
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