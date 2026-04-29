Helsingin Kokoomus nimesi kolme uutta eduskuntavaaliehdokasta

Nimetyt ehdokkaat ovat:

Jarmo Lindberg, kansanedustaja, 67

Heikki Pursiainen, VTT, ekonomisti, 52

Janne Rauramo, yrittäjä, toimitusjohtaja, 45

”Saamme ehdolle kolme kovaa osaajaa. Jarmo Lindberg tuo listalle pitkän kokemuksensa puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta, Heikki Pursiainen taloudesta ja Janne Rauramo yrittäjyydestä ja elinkeinoelämästä. Näissä kysymyksissä tehdään ensi vaalikaudella isoja päätöksiä, ja tarvitsemme niiden tekemiseen vahvaa osaamista”, sanoo Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja Juha Hakola.

Aiemmin nimetyt eduskuntavaaliehdokkaat löytyvät Helsingin Kokoomuksen verkkosivuilta.

Helsingin Kokoomus nimeää lisää eduskuntavaaliehdokkaita syksyn aikana.