Prisma Wiklund valmistuu lokakuun alkuun
21.9.2026 15:00:00 EEST | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Prisma Wiklund valmistuu Turun ydinkeskustassa torstaina 1.10.2026. Prisma vahvistaa Wiklundin asemaa monipuolisena keskustan palvelukokonaisuutena ja on tuonut asiakkaille entistä laajemman päivittäis- ja käyttötavaravalikoiman, Prisman hintatason sekä sujuvamman asioinnin kauppatorin laidalle.
Wiklundin mittava uudistus etenee suunnitellusti. Turun kauppatorin laidalla sijaitseva Prisma Wiklund on Turun keskustan ensimmäinen hypermarket ja osa Turun Osuuskaupan noin 10 miljoonan euron investointia keskustan palvelujen kehittämiseen.
– Prisma Wiklundin valmistuminen on merkittävä hetki sekä Wiklundille että koko Turun keskustalle. Haluamme tarjota asiakkaille entistä monipuolisemmat palvelut, laajemmat valikoimat ja Prisman kilpailukykyisen hintatason helposti saavutettavassa sijainnissa. Uudistuksella vahvistamme samalla Turun keskustan vetovoimaa, kertoo toimialajohtaja Sami Junnila Turun Osuuskaupasta.
Prisman päivittäistavarat sijoittuvat Wiklundin pohjakerrokseen ja käyttötavarat katutasoon. Kesän aikana Prisman pohjakerroksen päivittäistavaraosasto on uudistettu kokonaan. Samalla muun muassa panimo- sekä hedelmä- ja vihannesosastot ovat laajentuneet, kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valikoima on kasvanut ja Fazer-myymäläleipomossa leivotaan tuoreita tuotteita päivittäin. Myös kassapalvelut on uudistettu vastaamaan nykyajan tarpeita ja kassat palvelevat nyt kahdessa kerroksessa. Katutasoon avattu käyttötavaraosasto tuo Wiklundille entistä laajemman valikoiman esimerkiksi kodin tuotteita, lastenvaatteita, pieniä kodinkoneita, matkapuhelintarvikkeita sekä rakentamisen ja remontoinnin pientarvikkeita.
Asioinnin sujuvuutta parannetaan edelleen, kun Kerää ja skannaa -palvelun mobiiliversio otetaan käyttöön Prisma Wiklundilla viikolla 39. Myös verkkokaupan palvelut laajenevat marraskuussa, kun myymälässä alkaa verkkokauppatilausten keräily ja prisma.fi-myymälänoudot tulevat osaksi palveluvalikoimaa.
Prisma täydentää Wiklundin olemassa olevaa palvelutarjontaa. Sokos uudistuu ja jatkaa Wiklundilla tuttuun tapaan. Lisäksi talossa palvelevat myös ravintolat Walo, Trattoria, Coffee House ja Hesburger sekä Original Sokos Hotel Wiklund. Saman katon alla palvelee myös S-Pankki sekä muun muassa uusi, juuri avattu kuntokeskus Elixia, apteekki, Alko ja suutari. Kokonaisuus vahvistaa Wiklundin roolia monipuolisena kohtaamispaikkana Turun ydinkeskustassa.
Prisma Wiklund sijaitsee osoitteessa Eerikinkatu 11, 20100 Turku. Myymälä palvelee maanantaista lauantaihin klo 7–23 ja sunnuntaisin klo 9–22.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Sami Junnila, puh. 010 764 5007
Prisma Wiklund, prismajohtaja Tanja Korhonen, puh. 010 764 3279
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