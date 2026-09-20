Veneilyn viikkokatsaus 39/2026: Suomen parhaat purjehdusseurat kruunattiin Lahdessa
21.9.2026 14:36:07 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS
Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa.
– Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg.
Kilpaveneilyn viimeisistä SM-pisteistä ajettiin Imatralla
Saimaa Offshore Racessa ajettiin lauantaina kaksi SM-osakilpailua. Tuuliolosuhteet olivat Saimaan kilpailureitille mahdollisimman huonot. Kova ja puuskittainen lounastuuli aiheutti sen, että kilpailunjohdon oli tehtävä päätös reitin lyhentämisestä. Muilta osin kilpailupäivä sujui hienosti, vaikka kaksi kilpailua sisältävän päivän aikataulu on tiukka.
Offshore 3B-luokassa kovinta vauhtia pitivät ruotsalainen Lovisa Sahlén suomalaiskartturinsa Rufus Erikssonin kanssa. He ajoivat voittoon molemmissa kilpailuissa. Kakkostilasta käytiin tiukkaa kansainvälistä kamppailua, jossa ruotsalaiset Max Samuelsson ja Joel Schöneberg vetivät pidemmän korren ennen Salon Kilpaveneilijöiden Lauri ja Ilkka Landenia.
Kansallisessa TA-urheiluveneluokassa kahteen voittoon ajoivat Sami Pylkkö ja Teemu Majuri. Toiselle paikalle ajoivat 3J-mestarit Viveka Vapaavuori ja Jarno Frommann. Kolmanneksi sijoittui Hermanni Pöntinen kartturinaan ensimmäisessä kilpailussa Hilda Pöntinen ja toisessa kilpailussa Juha Pirhonen.
Team Brady ja Emma Kimiläinen jatkavat MM-sarjakärjessä E1-sähkökilpureissa
Emma Kimiläinen ja Sam Coleman ajoivat kauden ensimmäiseen voittoonsa Atlantin rannikolla Angolassa, Etelä-Afrikassa. Tasaisella suorittamisella MM-sarjakärkeä pitävä E1 Team Brady kasvatti johtoaan Angolan voitolla. Seitsemänosaisesta MM-sarjasta on jäljellä vielä kaksi osakilpailua, jotka ajetaan molemmat marraskuun puolessa välissä Miamissa Yhdysvalloissa.
Suomalaiset juhlivat luokkavoittoa Rolex Swan Cupissa
Suomalaisvene Lintu juhli luokkavoittoa legendaarisessa S&S Swan -luokassa viime viikolla purjehditussa Rolex Swan Cupissa Porto Cervossa. Lintu voitti yli 47-jalkaisten veneiden S&S Classic -luokan. Kyseessä oli ensimmäinen suomalainen luokkavoitto Rolex Swan Cupissa.
Tällä viikolla:
24.-27.9. Nordic Sailing League Maarianhaminassa. Mukana parhaat liigajoukkueet kaikista pohjoismaista. Lisätietoa täällä.
Muuta:
Tervetuloa SPV:n Superviikonloppuun 21.–22.11.2026
SPV:n Superviikonloppu kokoaa veneilyväen jälleen yhteen marraskuussa Olympiastadionille. Luvassa on ajankohtaisia keskusteluja, uusia näkökulmia, verkostoitumista sekä yhteisiä juhlahetkiä hyvässä seurassa. Kaikki SPV:n jäsenseurojen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!
Lauantain seminaarit ja verkostopäivät:
- Elinvoimainen seura -seminaari
- Veneilyturvallisuuspäivä
- Kilpapurjehduksen verkostopäivä
- Juniorivalmennuksen verkostopäivä
- Junioripurjehtijan päivä
Päivä huipentuu yhteiseen juhlaillalliseen Olympiastadionin ainutlaatuisissa puitteissa. Illan aikana juhlistamme onnistumisia ja palkitsemme vuoden parhaita.
Sunnuntaina 22.11. järjestetään SPV:n syysliittokokous.
Tule mukaan tapaamaan veneilyväkeä ympäri Suomen ja nauttimaan yhdessäolosta!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan spv.fi/tapahtumat.
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS / Bästä klubblaget i Finland år 2026 är Åländska Segelsällskapet, ÅSS20.9.2026 17:28:41 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa. – Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg. Paras suomalainen nuorten joukkue ja naisten joukkue Suomen Purjehdusliigassa 2026 on Esbo Segelförening, ESF. Seura voitti itselleen molempien kategorioide
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Suomen Purjehdusliigan finaali purjehditaan Lahdessa tulevana viikonloppuna 18.–20.9. Kisapaikkana toimii Lahden Purjehdusseuran kotisatama Myllysaaressa. Kilpailevat joukkueet ratkaistiin kahdessa semifinaalissa, joista molemmista kuusi parasta venekuntaa eteni finaaleihin. "Tällä kaudella pidimme ovia auki myös virolaisille joukkueille ja kaksi kovatasoista sellaista näemmekin finaalissa. Taso on viimeisen viiden vuoden aikana vain kiristynyt ja jälleen kerran lähtöviivalla on useita voittajaehdokkaita", kertoo projektia vetävä Gedi Lindahl. Purjehdukset alkavat perjantaina ja voittajajoukkueet tiedetään sunnuntaina iltapäivällä. Jokainen joukkue purjehtii viikonlopun aikana yli toistakymmentä lähtöä. "Mikäli haluaa voittaa, kaikissa pitää olla todella tarkka, ettei virheitä pääse syntymään. Johdonmukaisuus, ajoitukset ja virheiden välttäminen - siinä se resepti, jonka joku osaa parhaiten. Kenestä leivotaan Suomen mestari? Se selviää ensi sunnuntaina", Lindahl tunnelmoi. "Olen innois
Veneilyn viikkokatsaus 38/2026: Vilkas purjehdusviikko kotimaassa ja ulkomailla, Purjehdusliiga ja kilpaveneilykausi huipentuvat viikonloppuna14.9.2026 17:25:47 EEST | Tiedote
Sofia Hämäläinen 29:s purjelautailun MM-kisoissa Iso-Britannian Weymouthissa oli purjelautailun MM-kisojen viimeinen karsintapäivä ennen huomenna lauantaina kisattavia finaalilähtöjä. Tuulet tyyntyivät juuri ennen naisten lähtöjä, joten ne jäivät ajamatta, ja mitalilähtöihin etenivät eilisten tulosten perusteella kymmenen parasta. Suomen Sofia Hämäläinen oli 29:s. Irlannin Dun Laoghairessa on tällä viikolla purjehdittu ILCA 6 -luokan MM-kilpailut, jossa Suomen edustajan Monika Mikkolan kisa keskeytyi keskiviikkona. iQFoil-luokan tulokset. ILCA 6 -luokan tulokset. ILCA Ranking 6 lyhytratakilpailu ILCA 4 ja ILCA 6 -luokille ILCA Finland testasi olympialaisiin tulevaa lyhytratakisaa, jonka tarkoitus on tehdä purjehduksesta katsojaystävällisempää. Kilpailut järjestettiin ESF:llä Pentalassa, jossa katsojat pystyivät seuramaan kisaa. Lauantaina ajettiin 4 karsintalähtöä molemmille luokille ja sunnuntaina 4 finaalilähtöä. ILCA 4 -luokassa oli 21 purjehtijaa ja ILCA 6 -luokassa 27. ILCA 4 -luo
Olympiapurjehdus: Sofia Hämäläinen 29:s purjelautailun MM-kisoissa12.9.2026 09:17:38 EEST | Tiedote
Iso-Britannian Weymouthissa kisattiin eilen purjelautailun MM-kisojen viimeinen karsintapäivä ennen tänään lauantaina kisattavia finaalilähtöjä. Tuulet tyyntyivät juuri ennen naisten lähtöjä, joten ne jäivät ajamatta ja mitalilähtöihin etenivät torstain tulosten perusteella kymmenen parasta. Suomen Sofia Hämäläinen oli 29:s. Irlannin Dun Laoghairessa on tällä viikolla purjehdittu ILCA 6 -luokan MM-kilpailut, jossa Suomen edustajan Monika Mikkolan kisa keskeytyi keskiviikkona. iQFoil-luokan tulokset: https://2026iqworldsweymouth.sailti.com/en/default/races/race-resultsall ILCA 6 -luokan tulokset: https://www.sailwave.com/results/2026ilca6women.htm Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026 30.3.–4.4. Sailing Grand Slam – Palma 20.–25.4. Sailing Grand Slam – Hyères 12.–17.5. 49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska 17.–22.5. ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia 18.–23.5. iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali 20.–28.6. Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa 7.–12.7. 49er &
Veneilyn viikkokatsaus 37/2026: Suomen mestaruuksia jaettiin viikonloppuna, alkavalla viikolla kauden viimeiset MM-kisat7.9.2026 14:28:59 EEST | Tiedote
Joonas Harju Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuteen Finnjollissa Tampereella Näsijärvellä purjehdittiin tänä viikonloppuna Finnjolla-luokan avoimet Suomen- ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Vaihtelevissa olosuhteissa voittajaksi purjehti järjestävän seuran, Tampereen Pursiseuran, Joonas Harju. Tiukan vastuksen hänelle antoi Nyländska Jaktklubbenin Mikael Hyryläinen, joka hävisi voittajalle vain yhden pisteen. Voittotaistelu jäi viimeiseen lähtöön ja viimeisen lähdön viimeiseen vastatuuliosuuteen, jossa vain muutama sentti ratkaisi voiton Joonas Harjun eduksi. Kolmannelle sijalle purjehti niin ikään tamperelainen, Näsijärven Purjehdusseuraa edustava Otto Dahlberg. Joonas Harju on nuoresta iästään huolimatta saavuttanut jo kaksi kertaa aikuisten SM-pronssin Finnjolla-luokassa ja on vuoden 2025 Pohjoismaiden mestari. Hänellä on myös nuorten sarjan MM-hopeaa. Ensi vuoden päätavoitteekseen hän mainitsee maailmanmestaruuskilpailut Ranskassa. Kolmipäiväisessä kilpailussa purjehtijat saivat m
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