Veneilyn viikkokatsaus 39/2026: Suomen parhaat purjehdusseurat kruunattiin Lahdessa

Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS

Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa.

– Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg.

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Kilpaveneilyn viimeisistä SM-pisteistä ajettiin Imatralla

Saimaa Offshore Racessa ajettiin lauantaina kaksi SM-osakilpailua. Tuuliolosuhteet olivat Saimaan kilpailureitille mahdollisimman huonot. Kova ja puuskittainen lounastuuli aiheutti sen, että kilpailunjohdon oli tehtävä päätös reitin lyhentämisestä. Muilta osin kilpailupäivä sujui hienosti, vaikka kaksi kilpailua sisältävän päivän aikataulu on tiukka.

Offshore 3B-luokassa kovinta vauhtia pitivät ruotsalainen Lovisa Sahlén suomalaiskartturinsa Rufus Erikssonin kanssa. He ajoivat voittoon molemmissa kilpailuissa. Kakkostilasta käytiin tiukkaa kansainvälistä kamppailua, jossa ruotsalaiset Max Samuelsson ja Joel Schöneberg vetivät pidemmän korren ennen Salon Kilpaveneilijöiden Lauri ja Ilkka Landenia.

Kansallisessa TA-urheiluveneluokassa kahteen voittoon ajoivat Sami Pylkkö ja Teemu Majuri. Toiselle paikalle ajoivat 3J-mestarit Viveka Vapaavuori ja Jarno Frommann. Kolmanneksi sijoittui Hermanni Pöntinen kartturinaan ensimmäisessä kilpailussa Hilda Pöntinen ja toisessa kilpailussa Juha Pirhonen.

Team Brady ja Emma Kimiläinen jatkavat MM-sarjakärjessä E1-sähkökilpureissa

Emma Kimiläinen ja Sam Coleman ajoivat kauden ensimmäiseen voittoonsa Atlantin rannikolla Angolassa, Etelä-Afrikassa. Tasaisella suorittamisella MM-sarjakärkeä pitävä E1 Team Brady kasvatti johtoaan Angolan voitolla. Seitsemänosaisesta MM-sarjasta on jäljellä vielä kaksi osakilpailua, jotka ajetaan molemmat marraskuun puolessa välissä Miamissa Yhdysvalloissa.

Suomalaiset juhlivat luokkavoittoa Rolex Swan Cupissa

Suomalaisvene Lintu juhli luokkavoittoa legendaarisessa S&S Swan -luokassa viime viikolla purjehditussa Rolex Swan Cupissa Porto Cervossa. Lintu voitti yli 47-jalkaisten veneiden S&S Classic -luokan. Kyseessä oli ensimmäinen suomalainen luokkavoitto Rolex Swan Cupissa.

Tarkemmat tulokset täällä.

Tällä viikolla:

24.-27.9. Nordic Sailing League Maarianhaminassa. Mukana parhaat liigajoukkueet kaikista pohjoismaista. Lisätietoa täällä.

Muuta:

Tervetuloa SPV:n Superviikonloppuun 21.–22.11.2026

SPV:n Superviikonloppu kokoaa veneilyväen jälleen yhteen marraskuussa Olympiastadionille. Luvassa on ajankohtaisia keskusteluja, uusia näkökulmia, verkostoitumista sekä yhteisiä juhlahetkiä hyvässä seurassa. Kaikki SPV:n jäsenseurojen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Lauantain seminaarit ja verkostopäivät:

Elinvoimainen seura -seminaari

Veneilyturvallisuuspäivä

Kilpapurjehduksen verkostopäivä

Juniorivalmennuksen verkostopäivä

Junioripurjehtijan päivä



Päivä huipentuu yhteiseen juhlaillalliseen Olympiastadionin ainutlaatuisissa puitteissa. Illan aikana juhlistamme onnistumisia ja palkitsemme vuoden parhaita.



Sunnuntaina 22.11. järjestetään SPV:n syysliittokokous.

Tule mukaan tapaamaan veneilyväkeä ympäri Suomen ja nauttimaan yhdessäolosta!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan spv.fi/tapahtumat.

Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!

Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.

Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.







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