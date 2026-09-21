Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nastolaan suunnitteilla oleva uusi sotepe-keskus kokoaa palveluja saman katon alle
21.9.2026 14:42:45 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue valmistelee Nastolaan uutta sotepe-keskusta, johon kootaan sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja sekä pelastustoimen toimintoja. Lahden kaupungin Nastolan kaupunginosaan rakennettavan uudiskohteen tavoitteena on tarjota alueen asukkaille sujuvat ja helposti saavutettavat palvelut yhdessä toimipisteessä.
Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat tilat
Hankkeen tavoitteena on rakentaa turvalliset, toimivat ja saavutettavat tilat, jotka vastaavat alueen palvelutarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen sijoittaminen samaan rakennukseen mahdollistaa tilojen ja teknisten järjestelmien yhteiskäytön sekä tukee palvelujen tehokasta järjestämistä.
– Tämä toteutussuunnitelma on Suomessa ensimmäinen. Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä valtiovarainministeriön kanssa hyväksyivät ensimmäisen kerran tällaisen toiminallisen toteutustavan. Se, että tilojen kautta saadaan yhteiskäytöllisyyttä, syntyy hyvinvointialueelle myös muita kiinteistöön liittyviä kustannusetuja, esimerkiksi logistiikan ja vartioinnin kautta, toteaa toimitilajohtaja Johanna Aitamurto.
Suunnittelussa painotetaan myös energiatehokkuutta, tilaturvallisuutta ja häiriötilanteiden kestävyyttä. Rakennuksen suunniteltu kokonaislaajuus on noin 6 200 neliömetriä.
Suunnittelu etenee vaiheittain
Hankkeen suunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2026. Samalla etenee alueen asemakaavan valmistelu, jonka arvioidaan saavan lainvoiman vuoden 2027 alkupuolella. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat kilpailutukset käynnistyvät vaiheittain suunnittelun edetessä. Uuden rakennuksen arvioitu käyttöönotto on vuoden 2030 kevättalvella. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa.
– Suunnittelua on tehty aktiivisesti kaikkien palvelutuotannon käyttäjätahojen kanssa. Lisäksi yhteistyö Lahden kaupungin kanssa on edennyt kaavoituksen sekä esim. vammais- ja vanhusneuvostojen kuulemisten suhteen hyvin, Aitamurto kertoo.
Aluehallitus päätti käynnistää hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien kilpailutusten valmistelun. Hankintapäätöksiä tehdään hankkeen edetessä kilpailutusten valmistuttua.
Yhteyshenkilöt
Johanna AitamurtotoimitilajohtajaPuh:0444406637
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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