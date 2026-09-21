Syksyn 2026 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät lokakuussa ikäryhmittäin

Pohde aloittaa influenssa- ja koronarokotukset lokakuun viimeisellä viikolla. Rokotukset toteutetaan ikäryhmittäin. Ensin rokotetaan palvelukodeissa ja säännöllisessä kotihoidossa olevat ikääntyneet, 80 vuotta tänä vuonna täyttävät sekä sitä vanhemmat, kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset ja sitten muut ikäryhmät.

Palvelukodeissa asuvat ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä, kotona tai erikseen järjestetyissä rokotustapahtumissa. Muut ikäryhmät, mukaan lukien neuvolaikäiset ja koululaiset, rokotetaan Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Influenssa- ja koronarokotteet ovat maksuttomia tietyille kohderyhmille. Muut voivat hankkia rokotteet omakustanteisesti. Rokotteiden maksuttomuudesta löytyy lisätietoa tiedotteen lopusta. Rokotustilanne on maksuton kaikille.

Rokotukset toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositusten mukaisesti. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista.



Ajanvaraus avautuu ikäryhmittäin tiistaina 6. lokakuuta alkaen – tarkista oma ikäryhmäsi ja toimi sen mukaan

Rokotukset tapahtuvat ajanvarauksella, ja jokaiselle rokotettavalle on varattava oma aika. Aika rokotukseen varataan ikäryhmittäin verkossa tai soittamalla. Pohde pyytää asiakkaita tarkistamaan oman ikäryhmänsä ja varaamaan ajan vasta, kun ajanvaraus on avattu omalle ikäryhmälle. Näin ajanvaraus onnistuu mahdollisimman sujuvasti ja ruuhkilta vältytään. Ajanvaraus avautuu tiistaina 6. lokakuuta.

Tiedot rokotuksista voi tarkistaa Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus.

Mikäli rokotusaika varataan ikäihmisen puolesta, on hyvä huomioida etukäteen puolesta asiointiin liittyvät käytännöt. Aikuinen voi asioida sähköisesti yli 18-vuotiaan henkilön puolesta, jos valtuudet on myönnetty puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa. Lisätietoa puolesta asioinnista Pohteen verkkosivulla.

Sekä influenssa- että koronarokotteen voi saada samalla rokotuskäynnillä, jos kuuluu molempien rokotteiden kohderyhmään tai on ostanut molemmat rokotteet apteekista itse.

Toimi näin

Ajan varaaminen verkossa

Varaa aika ensisijaisesti OmaPohteen digitaalisessa ajanvarauksessa. Palvelua voi käyttää OmaPohde-mobiilisovelluksessa tai osoitteessa omapohde.fi ympäri vuorokauden. Ajanvaraus avautuu kello 8 ja etenee ikäryhmittäin seuraavasti:

tiistaina 6.10. alkaen 80 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat

80 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat tiistaina 13.10. alkaen 75 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat

75 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat tiistaina 27.10. alkaen kaikki ikäryhmät ja voimakkaasti immuunipuutteiset.



Ajan varaaminen soittamalla

Soita Pohteen influenssa- ja koronarokotusten ajanvarauksen puhelinnumeroon 08 669 0200 maanantaista torstaihin kello 8–12 ja jätä takaisinsoittopyyntö. Jos ajanvarauksessa on ruuhkaa, odota takaisinsoittoa rauhassa. Ajanvaraus avautuu ikäryhmittäin seuraavasti:

tiistaina 6.10. alkaen 80 vuotta tänä vuonna täyttävät, sitä vanhemmat ja yli 50-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset

80 vuotta tänä vuonna täyttävät, sitä vanhemmat ja yli 50-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset tiistaina 13.10. alkaen 75 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat

75 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat tiistaina 27.10. alkaen kaikki ikäryhmät.



Puhelinajanvaraus on käytössä marraskuun loppuun asti.

Kenelle maksuton influenssarokote on tarkoitettu

Maksuttoman influenssarokotteen saavat ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotteesta on merkittävää hyötyä:

raskaana olevat naiset

kaikki 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat

kaikki kuuden kuukauden – kuuden vuoden (6 kk - 6 v) ikäiset lapset

sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

varusmiespalveluksen aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

sosiaali-, terveyden- ja lääkehuollon henkilöstö sekä opiskelijat

lintuinfluenssan riskiryhmään kuuluvat, jotka työnsä tai muiden olosuhteiden takia ovat suuressa vaarassa saada lintuinfluenssatartunnan: muun muassa turkistarhoilla tai siipikarjan parissa työskentelevät.





Kenelle maksuton koronarokote on tarkoitettu

Koronarokotteen tehosteannoksen maksutta saavat:

kaikki 80 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat

voimakkaasti immuunipuutteiset

iäkkäät hoivakodeissa asuvat, omaishoidettavat sekä säännöllisen kotihoidon piirissä olevat

kaikki 75–79-vuotiaat

yli 18-vuotiaat, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.



Jos henkilö on sairastanut koronataudin loppukesällä tai syksyllä 2026, ei hän yleensä tarvitse tehosteannosta syksyn tai talven 2026–2027 aikana.

Influenssa- ja koronarokotteiden ostaminen itse

Influenssarokotteen ja koronarokotteen voi ottaa maksamalla ne itse, jos henkilö ei kuulu maksuttoman rokotteen kohderyhmiin. Tällöin resepti pyydetään rokotteen ostamista varten OmaPohteessa yhteydenottopyynnöllä. Asiointi OmaPohteessa tapahtuu OmaPohde-mobiilisovelluksessa tai verkko-osoitteessa omapohde.fi. Reseptiä voi pyytää myös soittamalla 27. lokakuuta alkaen influenssa- ja koronarokotusten ajanvarauksen puhelinnumeroon 08 669 0200 maanantaista torstaihin kello 8–12. Puhelinnumero on käytössä marraskuun loppuun asti.

Rokote ostetaan apteekista reseptillä. Asiakas voi valita, missä rokote pistetään, esimerkiksi apteekissa tai Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Myös yksityiset palveluntuottajat tarjoavat influenssa- ja koronarokotuksia.

Aiemman vuoden reseptin voi myös uusia Omakanta-palvelussa tai apteekin kautta.

Ohjeita rokotukseen tuleville

Rokotukseen kannattaa tulla vaatteissa, joissa olkavarren saa helposti paljaaksi. Ota mukaan Kela-kortti. Jos sinulla on flunssan oireita, siirrä rokotusaikasi myöhempään ajankohtaan. Flunssan oireet ovat este rokotukselle. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta rokotuspaikalla.

Oikeus maksuttomaan rokotteeseen tarkistetaan rokotuksen yhteydessä. Rokotuspaikalla kannattaa varautua odottamaan omaa vuoroaan.