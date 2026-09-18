Oma Häme osallistuu valtakunnalliseen LVV26-valmiusharjoitukseen
21.9.2026 15:05:47 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme osallistuu 29. syyskuuta –1. lokakuuta järjestettävään valtakunnalliseen LVV26-valmiusharjoitukseen.
Lupa- ja valvontaviraston järjestämä LVV26 on laaja valtakunnallinen valmiusharjoitus, johon osallistuu yli 10 000 henkilöä jopa 500 organisaatiosta eri puolilta Suomea. Mukana on muun muassa valtionhallinnon, alueellisen ja paikallisen varautumisen, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen toimijoita. Harjoituksen teemana on väestönsuojelu.
Valmiusharjoitus perustuu kuvitteelliseen kansainväliseen tilanteeseen, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee, kriittisen infrastruktuurin toiminta häiriintyy ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa merkittävästi. Harjoituksen edetessä osallistujaorganisaatiot harjoittelevat väestön siirtämistä maan sisällä tilanteen kehittymisen edellyttämällä tavalla.
Harjoitus ei tarkoita todellisia väestönsiirtoja tai evakuointeja, eikä sen ole tarkoitus näkyä asukkaiden arjessa.
Mukana työntekijöitä eri toimialoilta
Oma Hämeestä harjoitukseen osallistuu edustajia pelastuslaitokselta sekä terveydenhuollosta, sosiaali- ja perhepalveluista, asumisen ja kotiin vietävien palvelujen toimialalta, konserni- ja tukipalveluista sekä strategia ja integraatio -toimialalta. Myös Oma Hämeen tukipalveluyhtiö on mukana.
Oma Hämeelle harjoitus tarjoaa mahdollisuuden testata hyvinvointialueen valmiuskykyä sekä kriisitilanteiden johtamista ja kriisiviestintää. Harjoituksessa voidaan arvioida myös tilannekuvan muodostamista ja välittämistä, tiedonkulkua hyvinvointialueen eri toimintojen välillä sekä yhteistyötä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.
– Suunnitelmat eivät ole valmiita ennen kuin niitä on testattu, siksi harjoittelu on ensiarvoisen tärkeä osa varautumista. Harjoittelu antaa tietoa varautumistyön hyvistä toimintamalleista, kuin myös kehittämiskohteista, organisaation kaikilla tasoilla. Harjoituksista saadaan paljon oivalluksia, joita ei muutoin saada, painottaa valmiussuunnittelija Aleksi Myllymäki.
Valtakunnallisesti harjoituksessa painotetaan väestönsuojelun lisäksi tilannearviointi- ja toimeenpanokykyä, yhteisen tilannekuvan muodostamista ja välittämistä, poikkeusolojen viestintää sekä eri organisaatioiden välistä yhteistoimintaa.
LVV26-harjoitukseen on valmistauduttu jo keväästä lähtien muun muassa koulutuksilla sekä käymällä läpi valmiussuunnitelmia, johtamisen rakenteita ja viestinnän käytäntöjä. Syyskuun lopun kolmipäiväisen pääharjoituksen jälkeen osallistujaorganisaatiot arvioivat harjoituksen havaintoja ja kehittämistarpeita.
*** Paikallismedialle lähetetään erikseen kutsu tulla seuraamaan harjoitusta. ***
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tatu PulkkinenvalmiuspäällikköPuh:040 652 3669tatu.pulkkinen@omahame.fi
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