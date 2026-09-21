Kokoomuksen Kaunisto: Aborttioikeus kuuluu perustuslakiin

– Kokoomuksen linja on, että aborttioikeus kuuluu perustuslakiin. Haluamme antaa naisen itsemääräämisoikeudelle nykyistäkin vahvemman suojan. Suomessa raskaus voidaan nykyisin keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä 12. raskausviikon loppuun saakka. Hallituksen nyt käsittelemä asiakasmaksuesitys ei muuta tätä oikeutta mitenkään, Kaunisto sanoo.

– Asiakasmaksujen korotuksista ja julkisen talouden tilasta voimme puolueina olla eri mieltä. Mutta asiakasmaksu ja oikeus aborttiin ovat kaksi eri asiaa. Oikeus aborttiin säilyy ennallaan ja kokoomus haluaa vielä vahvistaa sen suojaa kirjaamalla oikeus perustuslakiin, Kaunisto sanoo.



Kauniston mukaan julkisen talouden vaikeassa tilanteessa kaikkia palveluja ei voida tehdä maksuttomiksi. Samalla hallituksen asiakasmaksuratkaisussa on kuitenkin rajattu uuden maksun ulkopuolelle muun muassa synnytyksestä johtuvia toimenpiteitä, ja maksuttomuutta on tarkoitus laajentaa myös keskenmenoihin, lääketieteellisesti välttämättömiin keskeytyksiin ja alle 18-vuotiaiden toimenpiteisiin.

– Ihan kaikki politiikassa ei ole vastakkainasettelua tai kiusantekoa. Resurssit ovat äärimmäisen rajalliset ja vaikeita valintoja joudutaan tekemään, myös seuraavalla hallituskaudella. Mutta tässä ratkaisussa maksuttomuutta on laajennettu mahdollisimman monelle ihmiselle, se on hienoa, Kaunisto sanoo.

Kaunisto pitää tärkeänä, ettei maksukeskustelusta synny väärää kuvaa myöskään käytännön vaikutuksista. Noin 99 prosenttia raskaudenkeskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti, eikä uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu koske niitä.

– Kun puhumme näin tärkeästä oikeudesta, ihmisille pitää kertoa faktat. Aborttioikeutta ei olla viemässä mihinkään, eikä aborttimaksuja olla ”moninkertaistamassa”, kuten SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto tänään räikeän virheellisesti väitti. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa aborttioikeuden suojana on myös Suomen perustuslaki, Kaunisto sanoo.