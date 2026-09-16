Talentia: Sosiaalihuoltoa ei vahvisteta vähentämällä satoja ammattilaisia

Hallitus ilmoittaa vahvistavansa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asemaa sosiaalihuollon keskeisinä palveluina. Samanaikaisesti uudistuksen säästöt rakennetaan oletukselle, että hyvinvointialueet tarvitsevat jatkossa satoja sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja vähemmän.

Asiakasmäärät ja tuen tarpeet eivät vähene, mutta työ jakautuu jatkossa entistä pienemmälle joukolle sosiaalihuollon korkeakoulutettuja. Tämä lisää jäljelle jäävän henkilöstön työkuormitusta.

Lisäksi samalla kun terveydenhuollossa vahvistetaan hoidon jatkuvuutta omalääkärimallilla, sosiaalihuollossa heikennetään oikeutta omatyöntekijään. Suunta on ristiriitainen, sillä juuri sosiaalihuollossa luottamuksellinen ja jatkuva vuorovaikutussuhde on usein vaikuttavan työn edellytys.

– Hallitus puhuu sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vahvistamisesta, mutta uudistuksen säästöt syntyvät satojen ammattilaisten työpanoksen poistamisesta. Lain vaikutusarvioinnin perusteella henkilöstötarpeen vähentäminen lähes 900 henkilötyövuodella tarkoittaa käytännössä tehtävien lakkauttamista, määräaikaisuuksien päättämistä ja mahdollisia irtisanomisia, sillä vapautuvaa työaikaa ei jätetä asiakkaiden hyväksi, korostaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia pitää epärealistisena oletusta, jonka mukaan lakisääteisten velvoitteiden keventäminen vähentäisi samassa suhteessa asiakkaiden avun ja ammattilaisten työn tarvetta. Sosiaalihuollon asiakkaiden tilanteet eivät yksinkertaistu sillä, että arviointia, päätöksentekoa tai kirjaamista koskevaa sääntelyä puretaan.

– Jos hallituksen todellinen tavoite olisi vahvistaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta, hallinnollisista tehtävistä mahdollisesti vapautuva työaika haluttaisiin käytettävän asiakkaiden kohtaamiseen ja oikea-aikaiseen tukeen. Nyt sama työaika on jo etukäteen muutettu rahoitusleikkaukseksi, Karsio toteaa.

Lastensuojelun kynnys nousee, ja siirtyvien lasten palveluihin ei tule asiakasmitoitusta

Talentia on erityisen huolestunut arviolta 5 300 lapsesta, jotka esityksen seurauksena siirtyisivät lastensuojelun avohuollon asiakkuudesta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piiriin.

Lastensuojelussa lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 30 lasta. Sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen siirtyville lapsille ei kuitenkaan esitetä vastaavaa lakisääteistä asiakasmitoitusta. Lausuntokierroksella esillä ollut 47 asiakkaan enimmäismitoitus on poistettu lastensuojelusta siirtyviltä lapsilta lopullisesta esityksestä.

– Lapsen tuen tarve ei kevene sillä hetkellä, kun hänen asiakkuutensa nimi ja oikeudellinen peruste vaihtuvat. Hallinnollinen siirto ei saa merkitä sitä, että lapsi menettää lastensuojelun asiakkuuteen liittyvän suojan ja hänen sosiaalityöntekijänsä asiakasmäärä voi kasvaa ilman laissa säädettyä ylärajaa, Karsio sanoo.

Asiakasmitoitus turvaa sosiaalityöntekijälle mahdollisuuden tavata lasta, kuulla hänen mielipiteensä, seurata hänen tilannettaan ja sovittaa yhteen perheen tarvitsemat palvelut. Ilman mitoitusta työntekijöiden asiakasmäärät ja kuormitus voivat kasvaa kohtuuttomiksi, mikä heikentää työssä jaksamista ja lisää henkilöstön vaihtuvuutta. Samalla vaarana on, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten tilanteet jäävät liian vähälle huomiolle.

Uudella lapsiperheiden tuen palvelulla yhdistetään nykyisiä palveluja ja tavoitellaan joustavampaa tukea. Samalla laista kuitenkin poistetaan perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontaa koskevaa täsmällistä sääntelyä ja perheneuvonnan moniammatillinen toteutusvelvoite. Väljempi sääntely voi lisätä alueellisia eroja ja heikentää lasten ja perheiden oikeutta saada tarpeitaan vastaavaa tukea. Erityisen huolestuttavaa tämä on tilanteessa, jossa palvelun piiriin on siirtymässä tuhansia nykyisiä lastensuojelun asiakkaita.

Talentia selvittää vaikutukset suoraan ammattilaisilta

Talentia käynnistää jäsenilleen kyselyn siitä, mitä asiakasmitoituksen puuttuminen ja 5 300 lapsen siirtäminen lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin tarkoittaisivat käytännössä.

Talentia vie kyselyn tulokset eduskunnan käsittelyyn.

– Päättäjien on ennen lain hyväksymistä tiedettävä, mitä asiakasmitoituksen poistaminen tarkoittaa näiden lasten arjessa ja sosiaalihuollon ammattilaisten työssä. Lapsen oikeutta riittävään sosiaalityöhön ei voida jättää hyvinvointialueiden taloustilanteen varaan, Karsio painottaa.

Talentia vaatii, että eduskunta turvaa sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen siirtyville erityistä tukea tarvitseville lapsille lakisääteisen asiakasmitoituksen. Lisäksi uudistuksen henkilöstövaikutukset on arvioitava uudelleen niin, että mahdollisesti vapautuva työaika kohdennetaan asiakkaiden tukemiseen eikä muuteta automaattisesti henkilöstövähennyksiksi.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan pääosin 1.7.2027.



>> Lue lisää hallituksen esityksestä:Hallitus esittää sosiaalihuoltolain uudistamista – tavoitteena joustavammat palvelut ja oikea-aikainen tuki

>> Tutustu Talentian näkemyksiin ja ratkaisuehdotuksiin sosiaalihuoltolaissa