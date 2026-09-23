Tutkimus muuttaa käsitystämme suolistoterveydestä. Magen tuo kotitestin suomalaisille kuluttajille
23.9.2026 06:20:00 EEST | Magen Health Oy | Tiedote
Suolistomikrobiomi on nousemassa yhdeksi hyvinvoinnin ja terveystutkimuksen kiinnostavimmista teemoista. Yhä useampi suomalainen haluaa ymmärtää omaa kehoaan aiempaa syvällisemmin sekä tehdä parempia valintoja hyvinvointinsa tueksi.
Suomalainen Magen on tuonut markkinoille suoraan kuluttajille tarkoitetun suoliston mikrobiomitestin, jonka tavoitteena on tehdä mikrobiomia koskevasta tiedosta selkeää ja arjessa hyödynnettävää.
”Suolistomikrobiomin tutkimus on kehittynyt, nopeutunut ja suoraviivaistunut viime vuosina, laajentaen samalla käsitystämme suoliston merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnillemme. Suolistomikrobit on pystytty liittämään yllättävän moniin hyvinvoinnin osa-alueisiin, kuten suoliston ja aivojen väliseen viestintään, mielialaan, painonhallintaan, vatsavaivoihin, vastustuskykyyn, vaihdevuosiin, ihon hyvinvointiin ja ikääntymiseen. Mikrobiomi ei yksin ratkaise hyvinvointia, mutta se on yksi merkityksellinen osa kokonaisuutta. Kun oman mikrobiominsa oppii tuntemaan, voi esimerkiksi omaa ravitsemusta ja elintapojaan katsoa aivan uudesta näkökulmasta”, toteaa mikrobistoasiantuntija, FT Eveliina Munukka.
Magenin tarjoama testi tehdään kotona. Kuluttaja ottaa itseltään pienen ulostenäytteen, lähettää sen postitse analysoitavaksi laboratorioon ja saa muutaman viikon kuluttua tuloksistaan selkeän, sähköisen koosteen. Raportti auttaa tarkastelemaan esimerkiksi suolistomikrobiomin monimuotoisuutta ja eri hyvinvoinnin osa-alueisiin yhdistettyjen suolistobakteerisukujen tasoja. Raportista saa myös suosituksia ravitsemuksen ja terveellisten elintapojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
”Raportti voi avata uusia näkökulmia omaan hyvinvointiin, auttaa tekemään parempia valintoja ja motivoida pysyviin muutoksiin. Haluamme tehdä mikrobiomitiedosta ymmärrettävää, hyödyllistä ja käytännöllistä”, kertoo Magenin toimitusjohtaja Tero Era, joka on aiemmin ollut mukana perustamassa laboratoriotestejä kuluttajien saataville tuonutta Puhti-palvelua.
Magen on hyvinvoinnin tueksi kehitetty palvelu, joka auttaa ymmärtämään suoliston mikrobiomia ja sen yhteyksiä arjen hyvinvointiin. Kyseessä ei ole lääketieteellinen palvelu sairauksien diagnosointiin. Magenia kehitetään yhdessä suoliston mikrobiomiin perehtyneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
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Yhteyshenkilöt
Tero EraMagen Health OyPuh:0505416337tero.era@magen.fi
Eveliina MunukkaMagen Health OyPuh:040 506 9446emunukka@gmail.com
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Magen Health Oy
Magen on suomalainen hyvinvointiyritys, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään suoliston mikrobiomia ja sen yhteyksiä arjen hyvinvointiin. Yrityksen tavoitteena on tehdä tutkimusperusteisesta mikrobiomitiedosta selkeää, käytännöllistä ja helposti lähestyttävää. Magenia kehitetään yhdessä suoliston mikrobiomiin perehtyneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
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