Ouluun uusi kansainvälinen taiteen ja teknologian festivaali

Lumo Art & Tech -festivaali järjestetään Oulussa 13.–22. marraskuuta osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Kymmenen päivän aikana festivaali kokoaa useita tapahtumia, joissa koetaan muun muassa audiovisuaalisia esityksiä, valo- ja äänitaidetta, näyttelyitä, seminaareja ja ammattilaisohjelmaa.

Tarkastamossa ääntä, tekoälyä ja puhetta

Festivaalin keskeinen tapahtumapaikka on Oulun Kauppatorille kesällä avattu Tarkastamo. Ohjelman käynnistää Antye Greie-Ripatin ja Sasu Ripatin kuratoima TAR-festivaali, joka kutsuu yleisön syvälle äänitaiteen ja elektronisen musiikin kiehtovaan maailmaan. Kansainvälisessä ohjelmistossa nähdään muun muassa subwooferien avulla tilallisia äänikokemuksia luova Stefanie Egedy, kokeellisen elektronisen musiikin legenda Mark Fell sekä ukrainalainen duo Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko. Ohjelmistossa kuullaan myös ambientin, dubin ja kokeellisen elektroniikan sävyistä omaleimaisia äänimaisemia rakentava Carmen Villain.

Seminaariohjelmassa kuullaan kansainvälisesti tunnetun taidekollektiivi teamLabin Takashi Kudon keynote-puheenvuoro ja käsitellään muun muassa kestävyyttä, tekoälyä, 6G-teknologiaa, innovaatioita, tulevaisuuden työtä sekä taiteen ja teknologian uusia yhteistyömuotoja. Puhujina ovat esimerkiksi Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian, Ekho Collective, Experience Aikan Jukka Karhula ja Mika Johnson sekä Factory Internationalin Gabrielle Jenks.

Iltaohjelmassa koetaan audiovisuaalisia performansseja kansainvälisiltä tekijöiltä, kun lavalle nousevat Halina Rice, Riccardo Giovinetto, Ida Toninato ja Pierre-Luc Lecours sekä paikallinen Hakosalo_Tuohino yhdessä Haruka Hiryaman ja Vasileios Agiomyrgianakiksen kanssa.

Ohjelmaa ympäri Oulua

Ohjelmaa järjestetään muun muassa AaltoSiilossa, Kauppakortteli Pekurissa, Lasaretissa, Oulun kaupungintalolla, museo- ja tiedekeskus Tiimassa, Oulun yliopistolla ja Oulun tuomiokirkossa sekä ulkotiloissa eri puolilla keskustaa.

Josefina Nelimarkan Arctic Clouds Kulttuuritalo Valveella yhdistää taiteen, ilmastodatan ja luonnontieteellisen tutkimuksen moniaistiseksi kokonaisuudeksi. Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen uusi Sopeutuminen-näyttely on esillä Oulun Taidemuseolla.

Oulu Sinfonian Beyond the Sky -teos tuo oululaisen avaruuskuvaajan ja kuvataiteilijan Jukka-Pekka Metsävainion avaruuskuvat yhteen säveltäjä Lauri Porran uutuusteoksen kanssa Ouluhallissa. Aurora Revelare avaa revontulten salaisuuksia kaikenikäisille Tiiman Visio-elämystilassa ja tiedekeskusnäyttelyssä.

Jakob Kudsk Steensenin Kuuttaren puutarha -installaatio muuttaa osan Kivisydän-pysäköintihallista virtuaaliseksi kasvien maailmaksi.

Maksutonta ohjelmaa läpi festivaalin

Tapahtumaviikon ytimessä oleva Lumo-valofestivaali järjestetään tänä vuonna nelipäiväisenä 19.–22. marraskuuta. Valofestivaalilla nähdään 23 teosta taiteilijoilta 13 eri maasta.

Suomen valotaiteen seura FLASH tuo puolestaan viidennen biennaalinsa Ouluun. Sen aikana Aalto Siilo, Galleria MABD, Pikisaari sekä Keskustakirjasto Saaren julkisivu heräävät eloon valotaiteen näyttämöinä. Mukana ovat muun muassa taiteilijat Arttu Nieminen, Siri Haapanen ja Alexander Reichstein.

Andrew Melchiorin The Logos -äänitaideteos soi päivittäin Oulun tuomiokirkossa ja tuo avaruuden kaukaiset signaalit kuultavaksemme. Oulun kaupungintalolla esillä on Korvamato – Mediataidetta Kiasmasta -näyttely sekä Ekho Collectiven rauhan rakentamisen eri puolia valottava Rauhankoneen kerroksia -installaatio.

Kaitera Talks tuo muun muassa Rosa Liksomin ja Matti Latva-ahon keskustelemaan teknologiasta ja sivistyksestä Oulun lyseolle. Oamkin AVARA tuo yhteen taiteen, kulttuurin ja teknologian ammattilaiset puheenvuorojen, keskustelujen, työpajojen ja taiteellisen ohjelman pariin. Lisäksi ohjelmassa esitellään uusia teknologioita ja toimintatapoja, vaihdetaan ajatuksia ja rakennetaan yhteyksiä eri alojen välille.

Myös suuri osa Tarkastamon päiväohjelmasta on maksutonta.

Ohjelma on julkaistu

Lumo Art & Tech -festivaalin ohjelma on nyt julkaistu ja lipunmyynti avattu. Ohjelma täydentyy vielä, ja aikataulut sekä tapahtumatiedot tarkentuvat lähempänä festivaalia.

Lisätiedot, lipunmyynti ja ohjelma: oulu2026.eu/lumoarttech

Yhteistyökumppanit: Nokia, Avidly, Genelec, LähiTapiola, Oamk ja Oulun Pysäköinti.