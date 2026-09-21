Kokoomuksen Castrén: Faktat eivät ole hidastaneet SDP:n mielikuvakampanjaa aborteista

– SDP ei ole antanut faktojen häiritä mielikuvakampanjaansa. Yli 99 prosenttia aborteista tehdään Suomessa lääkkeillä. Uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellistä keskeytystä, Castrén sanoo.

Enimmillään 257 euron maksu voi tulla kyseeseen vain, jos keskeytys vaatii uuden maksun piiriin kuuluvan leikkauksen tai toimenpiteen. Edes kaikki kirurgiset keskeytykset eivät automaattisesti kuulu tähän: kirurginen keskeytys voidaan tehdä myös polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Uusi maksu on tarkoitettu muun muassa nukutusta tai anestesiologista osaamista vaativiin toimenpiteisiin.

Myöskään maksun piiriin kuuluvassa päiväkirurgisessa keskeytyksessä lähtötilanne ei ole nolla euroa. Nykyinen päiväkirurgian enimmäismaksu on 233,80 euroa ja esitetty maksu 257,20 euroa. Muutos on 23,40 euroa.

– SDP:n varapuheenjohtaja Perholehdon väite abortin hinnan moninkertaistamisesta on äärimmäisen vahingollinen ja vastuuton. Jos kyse on maksun piiriin kuuluvasta päiväkirurgisesta toimenpiteestä, siitä voidaan periä jo nyt noin 234 euroa. Jatkossa enimmäismaksu olisi noin 257 euroa. Kyse ei ole nollasta 257 euroon nousevasta aborttimaksusta, Castrén sanoo.

Castrén korostaa, että hallitus on halunnut suojata tilanteet, joissa raskauden keskeyttäminen on lääketieteellisesti naiselle välttämätöntä. Maksu ei koskisi keskeytyksiä, joissa raskauden jatkuminen vaarantaisi raskaana olevan tai sikiön hengen tai terveyden.



Myös keskenmenoihin liittyviä kirurgisia toimenpiteitä on rajattu maksun ulkopuolelle.

– Jos raskaus on terveydellisistä syistä pakko keskeyttää tai nainen tarvitsee toimenpiteen keskenmenon vuoksi, hänet suojataan maksuilta. Pidän käsittämättömänä, jos esimerkiksi kohdunulkoisen raskauden vuoksi kuolemanvaarassa oleva naisen suojaaminen maksuilta on jonkun mielestä väärin, Castrén sanoo.

– Ja kaikkein tärkeintä: aborttioikeus säilyy ennallaan. Nainen saa jatkossakin keskeyttää raskauden omasta pyynnöstään 12. raskausviikon loppuun saakka. Se, että asiakasmaksuja on jouduttu korottamaan, on harmillista. Mutta ihmisille ei pidä rakentaa mielikuvaa, että aborttioikeutta oltaisiin viemässä pois tai että abortti maksaisi jatkossa kaikille 257 euroa, Castrén sanoo.