Helsingin kaupunginhallituksen päätökset 21.9.
21.9.2026 17:25:09 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 21. syyskuuta. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa valtuutettujen aloitteita.
Kaupunginhallitus käsitteli valtuutettujen aloitteita ja antoi lausunnon sisäministeriölle laista henkilötietojen käytöstä pelastustoimessa ja siihen liittyvistä laeista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lainan myöntämisestä Oranssi Asunnot Oy:lle yhtiön omistaman asuinrakennuksen peruskorjaukseen.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
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