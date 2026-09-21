Aluehallitus esittää hyvinvointialuejohtaja Svahnia jatkokaudelle

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle päätettäväksi, että hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin virkasuhdetta jatketaan viiden vuoden määräaikaisella jaksolla 21.6.2027 alkaen.

Osavuosikatsaus

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2026. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 46,7 miljoonaa euroa eli 15,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Aluehallitus kehotti valmistelemaan lausunnon seuraavaan kokoukseen HUSin tietojärjestelmähankintaan liittyen.

Asumispalvelujen johtamisrakenteiden ja lähiesihenkilötyön uudistaminen

Aluehallitus päätti asumispalvelujen yhteistoimintaneuvotteluista, jotka koskevat esihenkilö- tai työnjohdollisia tehtäviä. Johtamisrakenteiden yhdenmukaistamisessa sekä lähiesihenkilötyön vahvistamisessa on tarkoituksena toteuttaa tehtävien uudelleenjärjestelyt ensisijaisesti muun muassa uudelleensijoituksin, hyödyntämällä luontaista eläköitymistä sekä tarjoamalla korvaavaa tehtävää samasta yksiköstä tai palvelukokonaisuudesta.

Opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset

Aluehallitus palautti uudelleenvalmisteluun opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut -palvelulinjan uudelleenorganisoitumista koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen. Aluehallitus katsoi, että päätöksenteon tueksi valmistelua tulee täydentää ja tarkentaa sekä arvioida vaikutuksia tarkemmin.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden osto

Aluehallitus myös hyväksyi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden oston. Samalla se hyväksyi osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Osakkeiden oston jälkeen hyvinvointialueen 10 prosentin omistusosuus sidosyksikkö Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä täyttyy. Seure Henkilöstöpalvelut Oy turvaa omistaja-asiakkaidensa tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja palvelualoilla.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen 1.1.2027–31.12.2030.

Aluehallitus antoi myös vastauksensa kuuteen valtuustoaloitteeseen.