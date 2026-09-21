Aluehallitus esittää hyvinvointialuejohtaja Svahnia jatkokaudelle
21.9.2026 17:26:02 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 46,7 miljoonaa euroa. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtaja Svahnin virkasuhteen viiden vuoden jatkokautta. Aluehallitus päätti ostaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeita ja nostaa omistusosuuden yhtiössä kymmeneen prosenttiin. Lisäksi aluehallitus käynnisti asumispalvelujen johtamisrakenteiden ja lähiesihenkilötyön uudistamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut -palvelulinjan uudelleenorganisoitumista koskevat yhteistoimintaneuvottelut palautettiin uudelleenvalmisteluun.
Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle päätettäväksi, että hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin virkasuhdetta jatketaan viiden vuoden määräaikaisella jaksolla 21.6.2027 alkaen.
Osavuosikatsaus
Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2026. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 46,7 miljoonaa euroa eli 15,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Aluehallitus kehotti valmistelemaan lausunnon seuraavaan kokoukseen HUSin tietojärjestelmähankintaan liittyen.
Asumispalvelujen johtamisrakenteiden ja lähiesihenkilötyön uudistaminen
Aluehallitus päätti asumispalvelujen yhteistoimintaneuvotteluista, jotka koskevat esihenkilö- tai työnjohdollisia tehtäviä. Johtamisrakenteiden yhdenmukaistamisessa sekä lähiesihenkilötyön vahvistamisessa on tarkoituksena toteuttaa tehtävien uudelleenjärjestelyt ensisijaisesti muun muassa uudelleensijoituksin, hyödyntämällä luontaista eläköitymistä sekä tarjoamalla korvaavaa tehtävää samasta yksiköstä tai palvelukokonaisuudesta.
Opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset
Aluehallitus palautti uudelleenvalmisteluun opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut -palvelulinjan uudelleenorganisoitumista koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen. Aluehallitus katsoi, että päätöksenteon tueksi valmistelua tulee täydentää ja tarkentaa sekä arvioida vaikutuksia tarkemmin.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden osto
Aluehallitus myös hyväksyi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden oston. Samalla se hyväksyi osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Osakkeiden oston jälkeen hyvinvointialueen 10 prosentin omistusosuus sidosyksikkö Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä täyttyy. Seure Henkilöstöpalvelut Oy turvaa omistaja-asiakkaidensa tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja palvelualoilla.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen 1.1.2027–31.12.2030.
Aluehallitus antoi myös vastauksensa kuuteen valtuustoaloitteeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille:
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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