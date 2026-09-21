Välfärdsområdesstyrelsen föreslår fortsatt mandatperiod för välfärdsområdesdirektör Svahn
21.9.2026 17:32:26 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes resultat för det första halvåret var 46,7 miljoner euro. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesdirektör Svahns tjänsteförhållande förlängs med fem år. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade köpa aktier i Seure Henkilöstöpalvelut Oy och höja ägarandelen i bolaget till tio procent. Dessutom inledde välfärdsområdesstyrelsen samarbetsförhandlingar om ledningsstrukturen och arbetet som närmaste chef inom boendeservicen. Samarbetsförhandlingarna om en omorganisering av servicelinjen för elevhälsa och mentalvårdstjänster återremitterades för ny beredning.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesdirektör Sanna Svahns tjänsteförhållande förlängs med en tidsbunden period på fem år från och med den 21 juni 2027.
Delårsrapporten
Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom välfärdsområdets delårsrapport för perioden 1.1–30.6.2026. Resultatet för det första halvåret var 46,7 miljoner euro, det vill säga 15,8 miljoner euro bättre än i budgeten.
Välfärdsområdesstyrelsen uppmanade att bereda ett utlåtande om HUS upphandling av informationssystem till följande sammanträde.
Förnyandet av ledningsstrukturen och arbetet som närmaste chef inom boendeservicen
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om samarbetsförhandlingar som gäller chefsuppgifter och arbetsledande uppgifter inom boendeservicen. Målet är att förenhetligandet av ledningsstrukturerna och stärkandet av arbetet som närmaste chef i första hand sker genom omplacering av personal, utnyttjande av naturliga pensioneringar och genom att erbjuda ersättande uppgifter inom samma enhet eller servicehelhet.
Operativa och strukturella förändringar inom elevhälsan och mentalvårdstjänsterna
Välfärdsområdesstyrelsen återremitterade ärendet om samarbetsförhandlingar för omorganisering av servicelinjen för elevhälsa och mentalvårdstjänster för ny beredning. Välfärdsområdesstyrelsen ansåg att beredningen bör kompletteras och preciseras och att konsekvenserna ska utvärderas närmare till stöd för beslutsfattandet.
Köp av aktier i Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Välfärdsområdesstyrelsen godkände också köpet av aktier i Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Samtidigt godkändes aktieägaravtalet och bolagsordningen. Efter aktieköpet uppfylls välfärdsområdets ägarandel på 10 procent i anknutna enheten Seure Henkilöstöpalvelut Oy. För sina ägarkunder tryggar Seure Henkilöstöpalvelut Oy tillgången till tillfällig och visstidsanställd arbetskraft särskilt inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, undervisningen och servicebranscherna.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå att välfärdsområdesfullmäktige godkänner räddningsväsendets servicenivåbeslut för perioden 1.1.2027–31.12.2030.
Välfärdsområdesstyrelsen gav också svar på sex fullmäktigemotioner.
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Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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