Välfärdsområdesstyrelsen föreslår fortsatt mandatperiod för välfärdsområdesdirektör Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesdirektör Sanna Svahns tjänsteförhållande förlängs med en tidsbunden period på fem år från och med den 21 juni 2027.

Delårsrapporten

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom välfärdsområdets delårsrapport för perioden 1.1–30.6.2026. Resultatet för det första halvåret var 46,7 miljoner euro, det vill säga 15,8 miljoner euro bättre än i budgeten.

Välfärdsområdesstyrelsen uppmanade att bereda ett utlåtande om HUS upphandling av informationssystem till följande sammanträde.

Förnyandet av ledningsstrukturen och arbetet som närmaste chef inom boendeservicen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om samarbetsförhandlingar som gäller chefsuppgifter och arbetsledande uppgifter inom boendeservicen. Målet är att förenhetligandet av ledningsstrukturerna och stärkandet av arbetet som närmaste chef i första hand sker genom omplacering av personal, utnyttjande av naturliga pensioneringar och genom att erbjuda ersättande uppgifter inom samma enhet eller servicehelhet.

Operativa och strukturella förändringar inom elevhälsan och mentalvårdstjänsterna

Välfärdsområdesstyrelsen återremitterade ärendet om samarbetsförhandlingar för omorganisering av servicelinjen för elevhälsa och mentalvårdstjänster för ny beredning. Välfärdsområdesstyrelsen ansåg att beredningen bör kompletteras och preciseras och att konsekvenserna ska utvärderas närmare till stöd för beslutsfattandet.

Köp av aktier i Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Välfärdsområdesstyrelsen godkände också köpet av aktier i Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Samtidigt godkändes aktieägaravtalet och bolagsordningen. Efter aktieköpet uppfylls välfärdsområdets ägarandel på 10 procent i anknutna enheten Seure Henkilöstöpalvelut Oy. För sina ägarkunder tryggar Seure Henkilöstöpalvelut Oy tillgången till tillfällig och visstidsanställd arbetskraft särskilt inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, undervisningen och servicebranscherna.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå att välfärdsområdesfullmäktige godkänner räddningsväsendets servicenivåbeslut för perioden 1.1.2027–31.12.2030.

Välfärdsområdesstyrelsen gav också svar på sex fullmäktigemotioner.